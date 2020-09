Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:46 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.372,25 +0,86% +4,29%

Euro-Stoxx-50 3.313,16 +0,01% -11,53%

Stoxx-50 2.983,66 +0,25% -12,32%

DAX 13.201,13 -0,06% -0,36%

FTSE 6.034,11 +0,51% -20,41%

CAC 5.025,62 +0,03% -15,93%

Nikkei-225 23.406,49 +0,74% -1,06%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 173,54 0,43

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,33 37,30 +0,1% 0,03 -34,8%

Brent/ICE 40,01 40,06 -0,1% -0,05 -35,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.944,61 1.956,10 -0,6% -11,50 +28,2%

Silber (Spot) 26,82 26,93 -0,4% -0,10 +50,3%

Platin (Spot) 932,33 929,10 +0,3% +3,23 -3,4%

Kupfer-Future 3,03 2,99 +1,3% +0,04 +7,2%

Wenig verändert zeigen sich die Ölpreise. Damit stabilisieren sich die Notierungen wieder nach den deutlichen Vortagesverlsuten, ausgelöst durch den überraschenden Anstieg der wöchentlichen Öl-Lagerdaten. Diese waren erstmals seit sieben Wochen in den USA auf Wochensicht wieder gestiegen. Allerdings seien die Daten durch die Auswirkungen von Hurrikan Laura etwas verzerrt, merkt Analyst Helge Andre Martinsen von DNB Markets an. Die Daten der kommenden Wochen dürften daher wichtiger sein, ergänzt der Teilnehmer.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den kräftigen Vortagesabgaben dürfte die Wall Street mit Aufschlägen in den letzten Handelstag der Woche starten. Damit bleibt die Volatilität weiter hoch. Nach einem Start im Plus waren die Kurse am Donnerstag im Verlauf in negatives Terrain gerutscht. Auslöser waren erneute Gewinnmitnahmen im Technologie-Sektor, dessen Bewertung von vielen Marktteilnehmern weiterhin als zu hoch angesehen wird. Vor dem Wochenende ist damit ein erneuter Rutsch in negatives Terrain nicht auszuschließen. Jedoch dürfte der Technologie-Sektor weiterhin von den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie profitieren. "Fundamental bleiben die Unternehmen in einer Pole-Position", sagt Binay Chandgothia, Portfolio-Manager bei Principal Global Investors. Ein Teilnehmer warnt jedoch vor einer weiterhin hohen Volatilität vor dem Hintergrund der Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem US-Wahlkampf und dem anhaltenden Ringen um ein neues Stimulus-Paket in den USA. "Investoren sollten darauf vorbereitet sein", sagt Altaf Kassam, Investment-Stratege bei State Street Global Advisors. Er nimmt derzeit eine defensive Position ein und favorisiert unter anderem Gold. Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Oracle nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen vorbörslich deutlich nach oben.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+1,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter zeigen sich Europas Aktien am Freitagmittag. Händler stellen aber als positiv heraus, dass sich die hiesigen Aktien dabei erneut der Schwäche der US-Technologiewerte entziehen können. Sie standen an der Wall Street abermals unter Druck. Große Hoffnungen auf Schnäppchenkäufe gibt es bislang auch nicht: "Der Freitagnachmittag an der US-Börse ist eher für Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende bekannt", sagt ein Händler. Ansonsten ist die Nachrichtenlage eher dünn, oft sorgen Analystenstimmen für größere Kursauschläge. Die Aktie von Knorr-Bremse sackt um 8,2 Prozent ab. Händler verweisen hier auf eine massive Platzierung von Aktien durch die Großaktionärin KB Holding. Bayer-Aktien stemmen sich dagegen mit 1,3 Prozent Plus deutlich gegen den Gesamtmarkt. Positiv kommen Aussagen über Fortschritte bei Vergleichen wegen Klagen mit dem Wirkstoff Glyphosat in den USA an. Die Details des überarbeiteten Konzepts sollen in den kommenden Wochen finalisiert werden. Auf Hausse-Kurs gehen die Aktien von Altice Europe. Sie springen um 24 Prozent auf 4,11 Euro nach einem Übernahmeangebot von Patrick Drahi. Der Gründer und Mehrheitsaktionär bietet 2,5 Milliarden Euro oder 4,11 Euro je Stammaktie. In der Folge plant Drahi, der bereits rund 77,58 Prozent an Altice besitzt, ein Delisting des an der Amsterdamer Börse notierten Telekom-Unternehmens. Gewinner in Europa sind unter den Sektoren die Haushaltsgüter-, aber auch die Minen-Aktien. Banken, Reiseaktien und Öl- und Gaswerte stellen dagegen unter den Sub-Indizes die Schlusslichter. Ölwerte waren mit 3,6 Prozent bereits am Vorabend an Wall Street größter Verlierer, da der Ölpreis wieder unter 40 Dollar gerutscht war.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1859 +0,32% 1,1836 1,1886 +5,7%

EUR/JPY 125,93 +0,36% 125,66 126,17 +3,3%

EUR/CHF 1,0785 +0,20% 1,0769 1,0778 -0,7%

EUR/GBP 0,9249 +0,17% 0,9229 0,9221 +9,3%

USD/JPY 106,19 +0,04% 106,17 106,17 -2,4%

GBP/USD 1,2819 +0,14% 1,2825 1,2889 -3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,8370 -0,10% 6,8384 6,8320 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.289,76 -0,52% 10.246,01 10.374,51 +42,7%

Der Euro liegt weiter unter der Marke von 1,19 Dollar, die er am Vortag nach den Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde kurzzeitig übersprungen hatte. Sollten Spekulanten, die auf einen fallenden Euro setzen, erst einmal aus dem Markt verdrängt sein, dürfte der Euro in die Spanne 1,25 bis 1,35 Dollar steigen, sagt Marktexperte Kit Juckes von der Societe Generale. Die Wachstumslücke zwischen der Eurozone und den USA werde "signifikant enger" in den kommenden Jahren und das werde den Euro stützen, erwartet Juckes. Der EU-Wiederaufbaufonds stelle die Wirtschaft der Eurozone wieder auf ein "solideres Fundament", weil er einen Schritt nach vorne darstelle, hin zu einem "besseren politischen Rahmen", der die Überlebenschance des Euro "markant verbessert", führt der Experte aus.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich im Handelsverlauf am Freitag von der negativen Vorgabe der Wall Street gelöst und überwiegend etwas höher geschlossen. In Australien folgte der Markt aber wie so oft stärker den US-Börsen und tendierte schwächer. Damit verzeichnete Sydney erstmals seit März, als die Corona-Pandemie-Panik die Märkte ergriff, wieder vier Wochen in Folge eine negative Tendenz. Insgesamt ging es in diesem Zeitraum um 4,4 Prozent nach unten. Seoul schaffte nach zwischenzeitlichen Verlusten noch knapp den Dreh ins Plus. Geholfen habe dabei, dass frühe September-Daten nur einen moderaten Rückgang der Exporte zeigten, hieß es. In Tokio liege der Fokus des Marktes weiter auf der Politik und der Frage nach dem neuen politischen Kurs nach dem angekündigten krankheitsbedingten Rücktritt von Ministerpräsident Shinzo Abe, berichteten Beobachter mit Blick auf die am Montag anstehende Wahl der neuen Führung der regierenden Liberaldemokraten. In Schanghai verunsicherte laut Marktteilnehmern die Kehrtwende an den US-Börsen nur kurz, langfristig sind die Aussichten nach Ansicht von Founder Securities aber gut, weil sich die chinesische Wirtschaft in einer Phase der "Kapital-Expansion" befinde.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich auch zum Wochenschluss wenig verändert. Für Gesprächsstoff sorgt bereits der Roll in die Serie 34, der am 21. September ansteht. Nach Berechnung der Creditstrategen der DZ Bank dürfte der iTraxx Europe Sen Financials durch die Umstellung und die Laufzeitverlängerung um 9,4 Basispunkte zulegen. Von dem Anstieg entfielen 5,0 Basispunkte auf die Umstellung der drei CDS italienischer Banken auf Senior-Non Preferred Anleihen und 4,4 Basispunkte auf den Laufzeiteffekt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Commerzbank erwägt Wiederbelebung der Mittelstandsbank - Zeitung

Im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung erwägt die Commerzbank einem Zeitungsbericht zufolge eine Wiederbelebung ihrer 2016 zerschlagenen Mittelstandsbank. Der Anfang August angetretene Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter sei dafür, das Geschäft mit kleinen Unternehmen und Selbständigen aus der Privatkundensparte herauszulösen und wieder mit dem übrigen Firmenkundengeschäft mit größeren Mittelständlern bis hin zu internationalen Konzernen zusammenzulegen, berichtet die Börsen-Zeitung unter Berufung auf Finanzkreise.

MAN will bis zu 9.500 Stellen im Lkw- und Busgeschäft abbauen

