Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Schanghai ruht der Börsenhandel im Zuge der sogenannten Goldenen Woche rund um den Nationalfeiertag.

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Hangeul-Feiertages (Tag des koreanischen Alphabets) geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:59 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.432,75 +0,43% +6,16%

Euro-Stoxx-50 3.254,28 +0,64% -13,11%

Stoxx-50 2.927,67 +0,54% -13,97%

DAX 13.025,02 +0,75% -1,69%

FTSE 5.980,54 +0,58% -21,16%

CAC 4.913,03 +0,64% -17,82%

Nikkei-225 23.647,07 +0,96% -0,04%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,31% +0,18

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,52 39,95 +1,4% 0,57 -28,7%

Brent/ICE 42,64 41,99 +1,5% 0,65 -30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.893,42 1.887,56 +0,3% +5,86 +24,8%

Silber (Spot) 24,02 23,73 +1,2% +0,29 +34,6%

Platin (Spot) 867,23 868,08 -0,1% -0,85 -10,1%

Kupfer-Future 3,03 3,03 -0,0% -0,00 +7,2%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Rally des Vortages im Zuge neuer Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpaketes in den USA dürfte die Wall Street noch ein bisschen weiterlaufen. Wie sehr Wirtschaft und Konsumenten fiskalische Unterstützung durch den Staat gebrauchen könnten, dürften die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten untermauern, die im Tagesverlauf ansehen. Die im historischen Schnitt hohe Zahl von Erstanträgen auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung dürfte im Wochenverlauf nur marginal gesunken sein. Die Daten dienen als Spiegel der andauernden Jobverluste. Die Daten dürften den Druck auf die Politik verstärken, noch vor der Wahl ein Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. Immerhin haben US-Finanzminister Steven Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Gespräche über ein abgespecktes Paket am Vortag wieder aufgenommen.

Der Kurs des auf Wirbelsäulenerkrankungen spezialisierten Medizintechnikers Alphatec Holdings macht vorbörslich Satz um 26,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat einen Umsatzanstieg für das dritte Quartal um über 40 Prozent in Aussicht gestellt.

Richardson Electronics geben dagegen um 4,4 Prozent nach. Das Unternehmen hat von einem Umsatzrückgang berichtet und außerdem von einem Nettoverlust in seinem ersten Fiskaljahresquartal.

Regeneron Pharmaceuticals klettern um 5 Prozent. Laut US-Präsident Trump war es ein Mittel des Unternehmens, das ihm bei seiner Coronavirus-Infektion sehr geholfen habe. Das Unternehmen selbst hat eine beschleunigte Zulassung in den USA beantragt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

13:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Kapitalmarkttag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 825.000

zuvor: 837.000

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Aktienmärkte behaupten das Plus aus dem frühen Geschäft. Gute Vorlagen bietet die Wall Street - die Hoffnung, dass doch noch zumindest ein kleines Hilfspaket verabschiedet werden könnte, half dort. Beobachter sehen indes die TV-Debatte der beiden Stellvertreter im US-Präsidentschaftswahlkampf nicht als "Game Changer". In den Umfragen liegt Joe Biden nach wie vor komfortabel vor Trump. Unklar ist, ob es in der kommenden Woche nach der Covid-19-Erkrankung von Trump zu einem zweiten Fernsehduell zwischen dem Präsidenten und Biden kommen wird. Die Commerzbank sieht Potenzial für positive Überraschungen bei den Unternehmensbilanzen zum dritten Quartal. Südzucker reagiert mit heftigen Abgaben auf die Geschäftszahlen und verliert gut 8 Prozent. Belastend wirkt zum einen, dass der operative Gewinn unter den Schätzungen ausgefallen ist. Schwerer wiegt allerdings, dass Südzucker den Ausblick für den Konzern zwar bestätigt, für das Zuckersegment allerdings gesenkt hat. Talktalk haussieren um 16 Prozent. Der Telekomkonzern hat eine Übernahmeofferte von Toscafund Asset Management erhalten. Für Easyjet geht es um 0,8 Prozent nach unten. Die Airline hat mitgeteilt, dass der bereinigte Vorsteuerverlust in dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr unter der Konsensschätzung liegen wird. Eigentlicher Belastungsfaktor ist aber der Ausblick. Die Aktie des Glücksspielanbieters GVC steigt um gut 4 Prozent. Das Unternehmen hat den EBITDA-Ausblick angehoben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Uhr Mi, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1763 -0,02% 1,1773 1,1765 +4,9%

EUR/JPY 124,71 +0,02% 124,80 124,67 +2,3%

EUR/CHF 1,0798 +0,11% 1,0790 1,0784 -0,5%

EUR/GBP 0,9113 +0,05% 0,9105 0,9106 +7,7%

USD/JPY 106,02 +0,04% 106,01 105,98 -2,5%

GBP/USD 1,2908 -0,06% 1,2931 1,2920 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7333 -0,04% 6,7344 6,7293 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 10.606,06 -0,51% 10.626,01 10.635,51 +47,1%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben sich der festen Vorlage der Wall Street angeschlossen. In Tokio berichteten Marktakteure auch von etwas Rückenwind vom Devisenmarkt, wo der Yen zur gleichen Vortageszeit etwas deutlicher nachgab, was japanische Exporte verbilligte. Vor allem aber sorgte für Zuversicht, dass die japanische Notenbank die Entwicklung der Wirtschaft in acht der neun Regionen des Landes nun positiver einschätzt als zuletzt. Das bewirkte Kursgewinne insbesondere bei Aktien aus dem Immobilien- und Stahlsektor. Der Kospi in Seoul kam nur mau voran, nachdem im Verlauf anfänglich höhere Gewinne wieder verlorengegangen waren. Dennoch legte der Index damit bereits das siebte Mal in Folge zu. Im Handel war von der Erwartung besserer Quartalsergebnisse großer Unternehmen zu hören, nachdem Samsung Electronics für sein drittes Quartal einen Gewinnsprung um fast 60 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Die Samsung-Aktie selbst profitierte davon aber nicht und kam um 0,3 Prozent zurück. Zum einen waren die Erwartungen im Vorfeld bereits hoch, zum anderen sprachen Händler von Gewinnmitnahmen. Ähnlich sah es bei LG Electronics aus. Die Aktie schloss nach Vorlage besser als erwartet ausgefallener Drittquartalszahlen kurz vor Handelsende 2,9 Prozent niedriger. Der Aktienmarkt Hongkong konnte sich der eher positiven Grundtendenz nicht anschließen. Die weitere Richtung in Hongkong dürfte auch stark davon abhängen, wie der Markt in Schanghai am Freitag nach seiner achttägigen Feiertagspause startet. In Neuseeland erreichte der Markt ein Rekordhoch. Zur guten Stimmung hätten ein Anstieg des Geschäftsklimaindex' und in einer Umfrage ermittelte Inflationserwartungen der Unternehmen beigetragen, hieß es.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen weiter zurück. So notiert der iTraxx Europe aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang September. Der iTraxx Senior Financial gab sogar innerhalb von lediglich sechs Tagen von 83,20 auf 69,00 nach. Damit engten sich die Spreads weiter ein, wenngleich die Dynamik nach Aussage der Helaba jüngst nachgelassen hat. Insofern bestehe die Möglichkeit einer zumindest temporären Bodenbildung. Dafür spreche auch, dass das Zwischentief mit einer Reihe wichtiger Unterstützungen korrespondiere. Zudem könnte die sich abzeichnende Verschärfung der Corona-Krise die Sorgen hinsichtlich drohender Kreditausfälle wieder verstärken.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AMS will sich frische Mittel sichern - Umsatzerwartung erfüllt

Der österreichische Sensorspezialist AMS, der jüngst den Münchner Lichttechnikkonzern Osram übernommen hat, will sich frische Mittel sichern und erfüllt im dritten Quartal seine Umsatzerwartung. Wie die Gesellschaft am Donnerstagmorgen mitteilte, soll eine Wandelschuldverschreibungen mit erwarteter Laufzeit von sieben Jahren platziert werden. Zudem soll eine neue Brückenfinanzierung von bis zu 750 Millionen Euro abgeschlossen werden, um eine bestehende Brückenfinanzierung abzulösen. Die Maßnahmen dienen der Integration von Osram und der Umsetzung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages, der mit Osram geschlossen wurde. Zu den Einzelheiten der Wandelanleihe erklärte AMS, der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Platzierung der Anleihen würden in Abhängigkeit von den Marktbedingungen festgelegt.

Evotec erreicht Meilenstein in Neurologie-Kooperation mit Bristol-Myers

