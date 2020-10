Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.30 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.540,25 -0,03% +9,49%

Euro-Stoxx-50 3.294,08 -0,12% -12,04%

Stoxx-50 2.977,21 +0,11% -12,51%

DAX 13.083,43 -0,42% -1,25%

FTSE 6.000,84 -0,01% -20,43%

CAC 4.966,38 -0,26% -16,92%

Nikkei-225 23.601,78 +0,18% -0,23%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,78 -0,03

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,31 39,43 +2,2% 0,88 -29,1%

Brent/ICE 42,38 41,72 +1,6% 0,66 -30,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,38 1.923,00 -0,1% -1,63 +26,6%

Silber (Spot) 24,98 25,13 -0,6% -0,15 +39,9%

Platin (Spot) 875,73 876,50 -0,1% -0,78 -9,3%

Kupfer-Future 3,05 3,06 -0,4% -0,01 +7,8%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Am Dienstag tendieren die Futures auf die Standardwerte an der Wall Street kaum verändert. Die Nasdaq-Futures zeigen sich allerdings leicht im Plus, was für eine Fortsetzung der überdurchschnittlichen Entwicklung der Technologie-Werte spricht. Dies war bereits am Vortag deutlich zu sehen. Ein Dämpfer kommt von Aussagen des Pharmakonzerns Johnson & Johnson (J&J). Das Unternehmen pausiert bei seinen Versuchen zu einem Corona-Impfstoff. Dies weckt frische Bedenken über die Dauer, bis ein solches Mittel für die breite Bevölkerung zur Verfügung stehen wird. Teilnehmer führen die relative Stärke der Technologie-Werte am Dienstag auch auf diese Meldung zurück, denn sie gelten teilweise als Profiteure der Pandemie. Daneben wird J&J vorbörslich Zahlen ausweisen und damit die Berichtssaison einläuten. Ebenfalls vorbörslich legen auch JP Morgan und Citigroup ihre Quartalsausweise vor. Mit einem vorbörslichen Kurssprung von 4,6 Prozent reagiert die Disney-Aktie auf die Nachricht über eine Umstrukturierung des Medienriesen. Disney will dem Streaming-Geschäft stärkeres Gewicht geben, nachdem die noch relativ junge Streaming-Plattform Disney+ in der Pandemie-Krise einen Boom verzeichnete.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet - Ein Marktteilnehmer spricht von einer Patt-Situation: "Einerseits lähmen die steigenden Corona-Infektionszahlen und die Unsicherheit um den Brexit das Kaufinteresse, andererseits bleiben Aktien alternativlos", sagt er. Der Preisrückgang in Deutschland schüre die Spekulation um eine weitere geldpolitische Lockerung der Europäischen Zentralbank bereits im Dezember, und diese habe zuletzt so viele Anleihen gekauft wie nie zuvor. Das technische Bild unterstützt die Aussagen. Während der DAX bereits bei 12.800 Punkten als gut unterstützt gilt, liegt laut Marktanalysten zwischen 13.100 und 13.300 Punkten eine starke Widerstandszone. Auf der Gewinnerseite ganz oben steht erneut der Telekommunikationssektor, der um weitere 0,9 Prozent anzieht. Hier gewinnen Deutsche Telekom 0,8 Prozent, Orange 1 Prozent und Telecom Italia 1,3 Prozent. KPN ziehen mit der Übernahmespekulation nach dem Aufwärtsschub vom Wochenauftakt um weitere 0,7 Prozent an. Im Plus liegen auch der Versorger-Sektor und der Index der Technologie-Aktien, der nach den starken Vorlagen aus den USA um 0,3 Prozent zulegt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1791 -0,21% 1,1800 1,1809 +5,1%

EUR/JPY 124,37 -0,05% 124,31 124,32 +2,0%

EUR/CHF 1,0738 -0,04% 1,0728 1,0739 -1,1%

EUR/GBP 0,9045 +0,03% 0,9038 0,9031 +6,9%

USD/JPY 105,49 +0,16% 105,36 105,27 -3,0%

GBP/USD 1,3036 -0,21% 1,3057 1,3076 -1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7324 -0,19% 6,7397 6,7445 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 11.528,28 -1,37% 11.478,51 11.491,54 +59,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Während sich Sydney wie so oft stärker den Vorgaben der Wall Street anschloss und mit einem Plus von 1,0 Prozent klar der Tagesgewinner war, legte der Nikkei-Index in Tokio nur leicht zu um 0,2 Prozent auf 23.601 Punkte. In Seoul und in Schanghai behaupteten sich die Indizes. Nach einer achttägigen Gewinnstrecke hätten wieder höhere Corona-Infektionszahlen auf die Stimmung gedrückt, hieß es in Seoul. In Neuseeland wurde mit einem Plus von 0,8 Prozent das vierte Rekordhoch in Folge eingefahren. In Hongkong legte eine Taifunwarnung den Handel lahm. In Schanghai sprachen Marktbeobachter von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Aufwärtstendenz und dem kräftigen Plus zum Wochenstart. In Sydney sorgten neben den guten US-Vorgaben die starken Importdaten des wichtigen Abnehmerlandes China für gute Stimmung. Zu den Favoriten in der Region gehörten Technologieaktien, nachdem in den USA die technologielastigen Nasdaq-Indizes um bis zu 3,1 Prozent nach oben geschossen waren. Für Rückenwind dürfte auch gesorgt haben, dass die Pandemie die weltweite Nachfrage nach Computern in die Höhe getrieben hat, wie die Marktforscher Gartner und IDC ermittelt haben. Besonders gesucht waren Aktien von Unternehmen mit Apple-Fantasie. Der iPhone-Hersteller stellt im späteren Tagesverlauf neue Modelle mit 5G-Konnektivität vor. Die Apple-Aktie selbst hatte am Montag einen Satz um über 6 Prozent gemacht.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten treten am Dienstag auf der Stelle. Die Suche nach Rendite sorgt in der Euro-Peripherie für weiter steigende Notierungen. Wie bereits zum Wochenstart zu beobachten, sind weiterhin italienische Staatsanleihen gesucht, die am langen Ende der Zinskurve von Renditetief zu Renditetief eilen. Aber auch die Renditen der Staatsanleihen aus Spanien fallen weiter, in Folge flacht die Peripherie-Zinskurve weiter ab. Bei den Unternehmensanleihen dürfte die Berichtssaison zunehmend für Impulse bei Einzelwerten sorgen. Sie startet am Berichtstag mit den Zahlen der US-Banken JP Morgan und Citigroup. Bei der Commerzbank heißt es, in vielen zyklischen Sektoren dürften die Kreditkennzahlen "weit von beruhigenden Niveaus entfernt bleiben, insbesondere am unteren Ende des Rating-Spektrums". Das rücke die Ausblicke der Unternehmen in den Fokus.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

JP Morgan steigert Gewinn trotz Krise und schlägt Erwartungen

Die US-Bank JP Morgan & Chase hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz Corona-Krise im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Die Bank übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich.

Fresenius verlängert Vertrag von CEO Sturm um fünf Jahre

Die Fresenius SE hat Stephan Sturm für weitere fünf Jahre als Vorstandsvorsitzenden bestellt. Der Aufsichtsrat habe dies einstimmig beschlossen, teilte der Bad Homburger DAX-Konzern mit. Sturm, 57, ist seit 1. Juli 2016 Vorstandsvorsitzender. Zuvor war er elfeinhalb Jahre Finanzvorstand des Unternehmens.

Lufthansa setzt A350-900 ab Frankfurt ein und spart Kerosin

Die Deutsche Lufthansa setzt für die Dauer des Winterflugplans bis Ende März 2021 vier bislang geparkte Airbus A350-900 am Drehkreuz Frankfurt ein und spart damit Treibstoff. Vom Rhein-Main-Drehkreuz fliegt der A350-900 in den kommenden Monaten Chicago und Los Angeles an und ersetzt damit für diesen Zeitraum die Boeing 747-8, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte.

Evotec holt sich 250 Mio EUR in Emiraten und bei Aktionär Novo

Evotec besorgt sich mit der Ausgabe von knapp 11,5 Millionen neuen Aktien 250 Millionen Euro frisches Geld für sein Ziel, weltweit führendes Plattformunternehmen für die multimodale Entwicklung innovativer Therapieansätze zu werden.

Morphosys will Wandelanleihen in Höhe von ca. 325 Mio EUR platzieren

Der Biotechkonzern Morphosys will Wandelanleihen in Höhe von insgesamt etwa 325 Millionen Euro bei institutionellen Anlegern platzieren. Die nicht-nachrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 16. Oktober 2025 werden mit einem Zinskupon zwischen 0,625 und 1,125 Prozent pro Jahr angeboten, wie die Morphosys AG mitteilte.

Wacker Chemie erweitert Polymerkapazitäten in China für 100 Mio Euro

Wacker Chemie macht rund 100 Millionen Euro für zwei neue Produktionsanlagen am chinesischen Standort Nanjing locker. Schon in der zweiten Hälfte 2022 sollen ein Reaktor für Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersionen und ein Sprühtrockner für VAE-Dispersionspulver in der ostchinesischen Stadt in Betrieb genommen werden, wie das Münchner Unternehmen mitteilte.

Hypoport setzt starke operative Entwicklung im 3. Quartal fort

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 13, 2020 07:37 ET (11:37 GMT)