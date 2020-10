Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.228,45 +1,12% -13,80%

Stoxx50 2.907,64 +0,98% -14,56%

DAX 12.819,63 +0,91% -3,24%

FTSE 5.908,35 +1,30% -22,67%

CAC 4.912,30 +1,55% -17,83%

DJIA 28.494,20 -0,07% -0,16%

S&P-500 3.483,34 -0,15% +7,82%

Nasdaq-Comp. 11.713,87 -0,47% +30,55%

Nasdaq-100 11.898,57 -0,72% +36,25%

Nikkei-225 23.410,63 -0,41% -1,04%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 176,13 +31

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,49 40,96 -1,1% -0,47 -28,8%

Brent/ICE 42,70 43,16 -1,1% -0,46 -30,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.909,20 1.907,80 +0,1% +1,40 +25,8%

Silber (Spot) 24,37 24,28 +0,4% +0,10 +36,5%

Platin (Spot) 863,25 868,50 -0,6% -5,25 -10,5%

Kupfer-Future 3,08 3,08 -0,0% -0,00 +9,0%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes deuten am Freitag auf einen wenig veränderten Start an der Wall Street hin. Daran könnte sich aber noch etwas ändern, denn vorbörslich werden mit dem Einzelhandelsumsatz und der Industrieproduktion wichtige Konjunkturdaten publiziert. Am Donnerstag waren die Indizes den dritten Tag in Folge gesunken, belastet vor allem von der zweiten Corona-Welle in Europa, aber auch in den USA. Die aktuelle Diskussion um neue Restriktionen in der Wirtschaft schlägt den Anlegern schwer auf den Magen. Zudem macht sich an der Wall Street Enttäuschung breit, dass ein Hilfspaket für die Wirtschaft nach dem aktuellen Stand der Dinge vor den Wahlen nicht mehr zustandekommt. Es gebe einige ernste Sorgen, dass es zu einem neuerlichen Anstieg der Infektionen in den USA kommt, sagt US-Aktienexperte Ronald Temple von Lazard Asset Management: "Ich habe die Sorge, dass dies dem Markt Gegenwind bis zum Jahresende bringt". Die Verbraucher könnten sich vor allem beim Reisen, Essen gehen, Kino-Besuch und Einkaufen zurückhalten. Sorgen bereitet auch nach wie vor die Ungewissheit, wann ein tauglicher Corona-Impfstoff zur Verfügung steht. Hewlett Packard Enterprise verbessern sich vorbörslich um 0,6 Prozent. Der Anbieter von Servern und Netzwerkprodukten hat einen auf drei Jahre angelegten Plan veröffentlicht, mit dem das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückkehren will. Im Zuge dessen hat HPE die Gewinnprognose für das 2021 endende Geschäftsjahr (per 31.10) deutlich angehoben. Sie liegt nun über dem Analystenkonsens. Del Taco Restaurants brechen um gut 7 Prozent ein. Die nach Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen der Schnellrestaurantkette waren etwas besser ausgefallen als erwartet, allerdings hatte die Aktie zuvor im regulären Geschäft rund 11 Prozent zugelegt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz September

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 71,8%

zuvor: 71,4%

16:00 Lagerbestände August

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Oktober (1. Umfrage)

PROGNOSE: 80,5

zuvor: 80,4

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Etwas erholt vom Kursrutsch am Vortag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Freitagmittag. Allerdings wird in Europa, anders als in den USA, bereits mit der zweiten Welle an Coronavirus-Infektionen gekämpft. So könnten hier neue Lockdown-Maßnahmen, die die Ausbreitung von Covid-19-Virus stoppen sollen, sowie wachsende Zweifel an einem US-Konjunkturpaket die Gewinne begrenzen. Positive Überraschungen liefern die Zahlen von Daimler. Daimler steigen 4,2 Prozent, VW um 1,8 Prozent, BMW um 1,4 Prozent. Aktien von Thyssenkrupp springen um 14 Prozent. Hier hat der britische Konzern Liberty Steel für die Stahlsparte von Thyssenkrupp ein unverbindliches Übernahmeangebot vorgelegt. Während die Hersteller von Luxusgütern lange Zeit an der Börse als einer der Verlierer der Coronavirus-Krise gehandelt wurden, zeigen die Zahlen von LVMH nun etwas anderes. Für die Aktie geht es um 6,4 Prozent nach oben.Zooplus (plus 6,8 Prozent) ist nach einem guten dritten Quartal optimistischer für die Umsatz- und Gewinnentwicklung im Gesamtjahr.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1722 +0,10% 1,1697 1,1698 +4,5%

EUR/JPY 123,39 -0,04% 123,15 123,15 +1,2%

EUR/CHF 1,0712 +0,04% 1,0707 1,0690 -1,3%

EUR/GBP 0,9085 +0,13% 0,9079 0,9052 +7,4%

USD/JPY 105,26 -0,16% 105,28 105,26 -3,2%

GBP/USD 1,2896 -0,06% 1,2884 1,2924 -2,7%

USD/CNH (Offshore) 6,6929 -0,30% 6,7157 6,7166 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 11.316,32 -1,66% 11.340,07 11.400,54 +57,0%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Vielerorts herrschte gedämpfte Stimmung wegen der gestiegenen Corona-Fallzahlen, auf die viele Länder mit wieder verschärften Kontakt- und Reisebeschränkungen reagiert haben. Dazu hätten die überraschend stark gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA Konjunktursorgen befeuert, hieß es aus dem Handel. Die gerade anlaufende Bilanzsaison überraschte bislang vorwiegend positiv, stützte aber meist nur die Kurse der betreffenden Unternehmen. In Tokio sank der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent, belastet vom festen Yen, der die japanischen Exporte verteuert. Die chinesischen Börsen erholten sich derweil etwas von den Vortagesverlusten. Gesucht waren vor allem Aktien von Banken, die abermals von der wieder gestiegenen Kreditnachfrage in China profitierten. Dagegen kam es bei Automobilaktien zu Gewinnmitnahmen. In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index (HSI) im späten Handel um 1 Prozent nach oben. Allerdings hatte der HSI am Donnerstag deutlicher nachgegeben. In Tokio sprangen Fast Retailing um 4,3 Prozent nach oben. Die Mutter der Bekleidungskette Uniqlo stellt für das laufende Geschäftsjahr eine Gewinnsteigerung um 83 Prozent in Aussicht.

+++++ CREDIT +++++

Nachdem die Prämien der Risikoversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen am Donnerstag deutlicher gestiegen sind, ist zum Wochenschluss eine leichte Entspannung zu beobachten. Damit scheinen die jüngst gestiegenen Risiken zunächst eingepreist. Hochverzinsliche Unternehmensanleihen sowie nachrangige Papiere sind in dem aktuellen Umfeld nach Aussage der Strategen der Uncredit weiterhin gefährdet. Unternehmens- und Finanzanleihen aus dem Investment Grade sollten durch die Käufe der Europäischen Zentralbank weiter gut unterstützt bleiben.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Liberty Steel macht vorläufiges Gebot für Thyssenkrupp Steel

Der britische Konzern Liberty Steel hat für die Verluste schreibende Stahlsparte von Thyssenkrupp ein unverbindliches Übernahmeangebot vorgelegt. Bei einem Zusammenschluss entstünde ein starker Konzern, der gut positioniert wäre, die Herausforderungen der europäischen Stahlindustrie zu bewältigen und die Transformation zu grünem Stahl zu beschleunigen, heißt es in einer Mitteilung des in London ansässigen Unternehmens.

Regierung: Liberty-Gebot für Thyssenkrupp Stahl unternehmerischer Vorgang

Die Bundesregierung hat eine Bewertung des Gebots der britischen Liberty Steel für die Stahlsparte von Thyssenkrupp abgelehnt. "Das sind jetzt unternehmerische Vorgänge", sagte ein Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage. "Da halten wir uns wie üblich zurück."

VW-Konzern setzt im September 3,3 Prozent mehr Pkw und Nfz ab

Volkswagen hat im Konzern bei Pkw und Nutzfahrzeuge im September ein leichtes Absatzplus im Vergleich zum Vorjahr verbucht. Seit Jahresbeginn liegen die Auslieferungen aber weiter deutlich zurück.

Porsche steigert in 3Q Absatz wieder nach Rückgang zum Halbjahr

Porsche hat im dritten Quartal dank anziehender Verkäufe im europäischen Ausland, in China und den USA den weltweiten Absatz weltweit wieder gesteigert. In den ersten neun Monaten hat der Sportwagenhersteller damit den bis zum Sommer eingefahrenen Absatzrückstand zum Teil wieder aufgeholt.

Pfizer/Biontech rechnen Ende November mit US-Antrag für Covid-Impfstoff

Der US-Pharmakonzern Pfizer und die Mainzer Biontech SE kommen mit ihrem gemeinsamen Corona-Impfstoffkandidaten offenbar gut voran. Der Antrag auf eine Zulassung zur Notfallverwendung des Mittels könnte in den USA bereits bis Ende November eingereicht werden, teilte Pfizer mit. Vorausgesetzt sei, das die derzeit laufenden Studien positive Daten bei Wirksamkeit und Sicherheit des Covid-Impfstoffs lieferten.

PSI übernimmt Netzplanungssoftware-Spezialisten Neplan

