Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.442,00 +0,15% +6,45%

Euro-Stoxx-50 3.203,01 -0,77% -14,48%

Stoxx-50 2.872,18 -0,69% -15,60%

DAX 12.656,06 -0,64% -4,48%

FTSE 5.819,52 -1,18% -21,92%

CAC 4.887,50 -0,85% -18,24%

Nikkei-225 23.639,46 +0,31% -0,07%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 175,83 0,02

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,96 41,70 -1,8% -0,74 -27,4%

Brent/ICE 42,58 43,16 -1,3% -0,58 -30,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.917,56 1.906,75 +0,6% +10,81 +26,4%

Silber (Spot) 24,98 24,68 +1,3% +0,31 +40,0%

Platin (Spot) 880,85 875,15 +0,7% +5,70 -8,7%

Kupfer-Future 3,18 3,14 +1,2% +0,04 +12,6%

Die Ölpreise geben ihre Vortagesgewinne wieder ab, nachdem die Notierungen auf den höchsten Stand seit sieben Wochen geklettert waren. Auslöser waren die Aussichten, dass es doch noch zu einer Einigung auf ein neues US-Stimulipaket kommen könnte. Als Belastungsfaktor wirkt dagegen der überraschende Anstieg der der US-Rohölvorräte, den der Branchenverband API am späten Dienstag vermeldet hatte. Nun wird auf die offiziellen Daten am Nachmittag gewartet.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte zur Wochenmitte die Wall Street starten. Im Blick stehen weiter die Verhandlungen um ein neues Hilfspaket. So spricht die Verhandlungsführerin der US-Demokraten, Nancy Pelosi, zwar von "Fortschritten" bei den Gesprächen mit den Republikanern und zeigt sich optimistisch, dass das Paket bis zum Wochenende stehen werde. Doch unklar ist aber, ob eine ausreichende Zahl von republikanischen Senatoren das Paket unterstützen werden. Hauptbelastungsfaktor bleibt die immer schneller steigende Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Auch befinden sich immer mehr Länder oder Regionen in einem erneuten Lockdown. Und angesichts der immer noch zunehmenden Pandemiewelle und Ängsten, dass diese die konjunkturelle Erholung gefährde, könnte selbst der positive Effekt einer Einigung auf ein neues Konjunkturpaket schnell wieder verpuffen, heißt es von der Commerzbank. Für die Netflix-Aktie geht es vorbörslich kräftig abwärts. Nachdem der Streaming-Anbieter zu Beginn der Krise noch davon profitiert hatte, dass mehr Menschen zu Hause blieben, bekam das Unternehmen nun die Konkurrenz von Disney+ und HBO Max zu spüren. Nach der Schlussglocke wird noch der Elektroautobauer Tesla einen Blick in die Bücher gewähren. Für die Aktie geht es im Vorfeld leicht nach oben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q

22:25 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwochmittag nach unten. Belastend wirkt sich übergeordnet aus, dass die Zahl der Corona-Infektionen in Europa weiter steigt. Zum anderen ist immer noch unklar, wie es mit dem Brexit weitergeht. So hat die EU nun Großbritannien aufgefordert, im Streit über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit eine Entscheidung zu treffen. Die britische Regierung könne nicht alles haben, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel im Europaparlament. Sie wolle Zugang zum EU-Binnenmarkt, aber gleichzeitig von dessen Standards und Regeln abweichen. Aber auch das Gezerre um das US-Fiskalpaket geht weiter, obwohl am Dienstag eine gesetzte Frist verstrichen war. Für die Aktie von Ericsson geht es um 7,5 Prozent nach oben. Trotz stärkerer Belastungen durch die Wechselkursentwicklung hat Ericsson die Margenerwartungen laut Citigroup übertroffen und die Ziele für 2020 und 2022 bestätigt. Vivendi steigen um 2,5 Prozent. Der Umsatz hat die Erwartungen deutlich geschlagen. "Das lag vor allem am Musikgeschäft, und dieses könnte nun sogar schneller an die Börse kommen als bisher erwartet", so ein Händler. Statt 2023 sei nun 2022 im Gespräch. Für Nestle geht es um 0,2 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen sind laut der Citigroup besser als erwartet ausgefallen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 10:11 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1858 +0,29% 1,1867 1,1827 +5,7%

EUR/JPY 124,30 -0,32% 124,56 124,82 +2,0%

EUR/CHF 1,0714 -0,10% 1,0721 1,0729 -1,3%

EUR/GBP 0,9076 -0,65% 0,9090 0,9124 +7,2%

USD/JPY 104,84 -0,61% 104,97 105,57 -3,6%

GBP/USD 1,3062 +0,92% 1,3058 1,2958 -1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,6383 -0,36% 6,6379 6,6664 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 12.230,75 +2,52% 12.170,50 11.947,50 +69,6%

Der Dollar steht unter Druck, der DXY-Dollarindex fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Parallel stieg der Euro in der Spitze bis auf 1,1871 Dollar´und damit ebenfalls auf ein Einmonatshoch. Im Handel verweist man auf gestiegene Hoffnungen auf ein Zustandekommen eines US-Konjunkturpaketes noch vor den US-Wahlen. Damit verliert der Greenback als vermeintlich sicherer Devisenhafen in unsicheren Zeiten an Zuspruch. Außerdem dürfte ein Konjunkturpaket die Schulden in den USA weiter in die Höhe treiben, was sich ebenfalls negativ auf die Dollar-Wechselkurse auswirkt.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit etwas festeren Vorgaben der Wall Street ist es zur Wochenmitte auch an den meisten Börsen in Ostasien und Australien nach oben gegangen. Die Kursgewinne waren jedoch meist gering. Auch die Umsätze hielten sich in Grenzen, was für die Verunsicherung der Anleger sprach. Zentrale Themen waren nach wie vor das Ringen um weitere Corona-Hilfsmaßnahmen in den USA und die Ungewissheit darüber, wann und in welchem Tempo sich die Wirtschaft von den Folgen der Pandemie erholen wird. Etwas Ablenkung bot die Bilanzsaison, die bislang einige positive Überraschungen mit sich gebracht hat. Allerdings sind die Erwartungen aufgrund der Corona-Krise durchweg recht niedrig. Japanische Anleger griffen zu Aktien der Automobil- und Finanzbranche. SK Hynix verloren in Seoul 1,6 Prozent. Beobachter hatten die am Vortag bekanntgegebene Übernahme der NAND-Sparte von Intel als zu teuer kritisiert. Gesucht waren in China vor allem Aktien der Pharmabranche. Sie profitierten von der Zusicherung der chinesischen Gesundheitsbehörden, die Zulassung von Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 beschleunigt zu prüfen.

+++++ CREDIT +++++

Während es an den Aktienmärkten mit den Kursen deutlicher bergab geht, fallen die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Mittwoch tendenziell sogar leicht. Im Handel ist von einer abwartenden Haltung die Rede. Hauptthema ist das Ringen im US-Kongress um ein neues Konjunkturprogramm.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Kartellamt gibt Allianz grünes Licht für Kauf von Controlexpert

Die Allianz darf den digitalen Schadenabwickler Controlexpert übernehmen. Das Bundeskartellamt habe den beabsichtigten Erwerb am Vortag freigegeben, wie die Behörde mitteilte. In dem Marktumfeld sei auch zukünftig für ausreichend Wettbewerb gesorgt. Die Allianz hatte die Übernahme im März angekündigt, ohne einen Kaufpreis zu nennen. Controlexpert bietet seinen Partnern die Möglichkeit, das Kfz-Schadenmanagement zu automatisieren und zu digitalisieren.

Moody's: Deutsche Banken müssen Kosten senken

Die deutschen Banken müssen aus Sicht der Ratingagentur Moody's ihre Kosten senken. Grund sei das coronabedingt länger bisher angenommen fortbestehende Niedrigzinsumfeld, dessen Folgen für die Margen sich nicht mehr nur mit Gebühren- und Provisionserträgen ausgleichen ließen, heißt es in einer Veröffentlichung von Moody's. Ein Überhang an Einlagen von Privatkunden erschwere eine weitere Senkung der Finanzierungskosten.

Vorstand und Betriebsrat von MAN starten Verhandlungen zu Restrukturierung

Vorstand und Betriebsrat von MAN haben formell Verhandlungen zur Neuausrichtung begonnen, wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, der zur VW-Sparte Traton SE gehört. Martin Rabe, Personalvorstand und Arbeitsdirektor der MAN Truck & Bus SE, äußerte sich "zuversichtlich, dass wir bis Jahresende zu einem tragfähigen Abschluss kommen werden".

Keine vertiefte Prüfung von SAP-Spartenverkauf in Großbritannien

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA wird die geplante Übernahme der Cloud-Kommunikationssparte SAP Digital Interconnect durch die schwedische Sinch AB keiner vertieften Phase-2-Prüfung unterziehen. Der deutsche Softwarekonzern hatte Anfang des Jahres den Verkauf des Bereichs an Sinch für 225 Millionen Euro vereinbart.

Bilfinger-Aktie von Übernahmespekulationen getrieben

