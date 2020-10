Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.434,25 -0,19% +6,21%

Euro-Stoxx-50 3.176,51 -0,13% -15,18%

Stoxx-50 2.847,07 -0,23% -16,34%

DAX 12.548,94 -0,07% -5,28%

FTSE 5.776,11 -0,01% -23,41%

CAC 4.857,74 +0,08% -18,74%

Nikkei-225 23.474,27 -0,70% -0,77%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 175,53 -0,18

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,34 40,03 +0,8% 0,31 -28,5%

Brent/ICE 42,06 41,73 +0,8% 0,33 -31,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.916,41 1.924,51 -0,4% -8,09 +26,3%

Silber (Spot) 24,89 25,06 -0,7% -0,17 +39,4%

Platin (Spot) 888,73 889,53 -0,1% -0,80 -7,9%

Kupfer-Future 3,16 3,19 -0,9% -0,03 +12,0%

Die Ölpreise erholen sich leicht von den kräftigen Vortagesabgaben. Teilnehmer sprechen jedoch nur von einer technischen Erholung. Weiterhin laste das bestehende Überangebot auf dem Markt. Dazu kämen die weiter rasant steigenden weltweiten Neuinfektionen, die mit den erneuten Lockdowns die Ölnachfrage weiter dämpfen dürften.

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Der Markt stehe weiterhin im Bann der Gespräche um ein neues US-Stimulipaket, heißt es. Die bereits seit Wochen erfolglos verlaufenden Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Allerdings schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass es noch vor der Wahl am 3. November zu einer Einigung kommt. Weiter belastet auch die weltweit rasant steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. Die immer häufiger verhängten neuerlichen Lockdowns dürften sich zunehmend negativ auf die erwartete konjunkturelle Erholung auswirken, heißt es. Für einen Impuls könnten auch die US-Konjunkturdaten des Tages sorgen. Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe steht hier vor allem der Index der Frühindikatoren für September im Fokus. Für die Tesla-Aktie geht es vorbörslich um 4,4 Prozent nach oben. Der Hersteller von Elektroautos übertraf im dritten Quartal die Erwartungen und bekräftigte sein Ziel, in diesem Jahr mindestens eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern.

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Accor SA, Umsatz 3Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Mon.

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 875.000

zuvor: 898.000

16:00 Verkauf bestehender Häuser September

PROGNOSE: +6,2% gg Vm

zuvor: +2,4% gg Vm

16:00 Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

Europas Börsen holen bis Donnerstagmittag die Tagesverluste weitgehend auf. Fundamental Neues gibt es nicht, vielmehr dürfte es sich um eine technische Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben handeln. Es belastet die rasant steigende Zahl der Coronavirus-Infizierten. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 11.000 verzeichnete Fälle binnen eines Tages gestiegen. Damit ist abzusehen, dass es vermehrt zu lokalen Lockdowns kommen wird und die Wirtschaft damit einen weiteren Dämpfer erhält.In den USA dreht sich immer mehr um die Präsidentschaftswahl Anfang November. Ob es dort bis dahin zumindest ein kleines Fiskalpaket geben wird, ist weiter ungewiss. Bei dem ebenfalls näher rückenden Ende der Übergangsfrist nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU wird zumindest weiter geredet, was Beobachter schon einmal positiv bewerten. Ansonsten liefert die Berichtssaison die Impulse. Aus dem DAX hatte am Vorabend Continental (plus 0,1 Prozent) Geschäftszahlen vorgelegt, die nach Daimler und BMW operativ überzeugten. Auch der Nutzfahrzeughersteller Traton hat im dritten Quartal von einer besseren Nachfrage sowie Kostensenkungen profitiert und nach dem hohen Verlust im Halbjahr operativ einen bereinigten Millionengewinn eingefahren. Für die Titel geht es dennoch um 0,2 Prozent nach unten. Die Aktie hat sich zuletzt besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Adidas notieren sehr fest und gewinnen 3,1 Prozent. Die Stimmung profitiert von einem Bericht, nach dem der Konzern die Marke Reebok verkaufen könnte. Das berichtet das Manager-Magazin. Reebok erfülle die Erwartungen schon lange nicht mehr - trotz aller Umstrukturierungsbemühungen, so ein Händler. Adidas hatte Reebok 2006 übernommen.

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:31 Uhr Mi, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1823 -0,31% 1,1856 1,1872 +5,4%

EUR/JPY 123,80 -0,18% 124,04 124,00 +1,6%

EUR/CHF 1,0735 +0,02% 1,0740 1,0726 -1,1%

EUR/GBP 0,9027 +0,04% 0,9018 0,9029 +6,7%

USD/JPY 104,70 +0,13% 104,63 104,43 -3,7%

GBP/USD 1,3097 -0,36% 1,3146 1,3147 -1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,6724 +0,46% 6,6523 6,6399 -4,2%

Bitcoin

BTC/USD 12.970,25 +0,18% 12.813,75 12.716,00 +79,9%

Der Dollar erholt sich leicht von seinen jüngsten Abgaben, der Dollar-Index erhöht sich um 0,2 Prozent. Der Euro sinkt auf 1,1823 US-Dollar nach seinen Vortageshochs bei rund 1,1880 Dollar. Neben den weiter stark steigenden Fallzahlen bei Corona-Neuinfektionen in Europa sprechen Händler von wachsenden Sorgen rund um die US-Wahl. Die offensichtlich im Ausland wie Russland und Iran gesteuerte Einflussnahme auf die Wahl lasse Anleger nervös werden und verstärkt den vermeintlich sicheren Devisenhafen Dollar ansteuern, heißt es. Die Risikoneigung schwinde ganz allgemein.

Am Donnerstag sind die Börsen in Ostasien und Australien der Wall Street nach unten gefolgt. Auf die Stimmung drückten die bislang ergebnislos gebliebenen Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket in den USA. Dazu gesellte sich die Befürchtung, dass es bei der US-Präsidentschaftswahl zu einer Einmischung von außen kommen könnte. Iran und Russland hätten Informationen über die registrierten Wähler erlangt und versuchten, die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen, sagte der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste der USA, John Ratcliffe, am Mittwoch. Diese Verunsicherung verschaffte dem Yen Zulauf. Der starke Yen wiederum verteuert japanische Produkte auf dem Exportmarkt. Das belastete die Tokioter Börse. Im Minus lagen auch die chinesischen Börsen. Händler schrieben die Zurückhaltung der Investoren dem anstehenden, voraussichtlich über 30 Milliarden US-Dollar schweren Börsengang der Ant Group in Hongkong zu. Das Unternehmen hat am Mittwoch nach eigenen Angaben die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörden in China und Hongkong erhalten.

Während die Volatilität an die Aktienmärkten zurückgekehrt ist, treten die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag auf der Stelle. Bei Aktien steigt die Risikoaversion mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionen deutlich an. Doch den Anleihenmarkt hat die EZB inzwischen mehr oder weniger im Griff. Sollte es nochmals zu einer Konjunkturdelle in Folge regionaler Lockdowns kommen, setzen hier Investoren auf die Notenbanken. Von daher werden hier die Risiken momentan noch kaum verändert eingestuft. Für die Marktstrategen der Commerzbank sollte die relative Stärke von Investmentgrade-Anleihen fortbestehen.

Adidas leitet Reebok-Verkauf ein - Magazin

Adidas hat einem Magazinbericht zufolge den Verkauf der US-Tochter Reebok eingeleitet. Wie das Manager Magazin ohne Berufung auf Quellen schreibt, gebe CEO Kasper Rorsted seine Sanierungsversuche auf, das intern dafür zuständige Team stehe, Vertraulichkeitserklärungen seien unterzeichnet worden. Bis März 2021, wenn Rorsted seine erste eigene Fünf-Jahres-Strategie vorstellen wird, solle der Deal durch sein. Eine Adidas-Sprecherin lehnte Dow Jones Newswires gegenüber eine Stellungnahme ab. "Marktgerüchte kommentieren wir wie üblich nicht", so die Unternehmenssprecherin.

Deutsche Bahn kauft Plattform-Entwicklung von BMW/Daimler-JV Moovel

