MITTWOCH: In Russland findet wegen des Feiertages "Tag der Einheit des Volkes Russlands" kein Handel statt.

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.394,25 +0,80% +4,97%

Euro-Stoxx-50 3.107,85 +0,29% -17,02%

Stoxx-50 2.846,84 +0,92% -16,34%

DAX 12.142,14 +0,44% -8,35%

FTSE 5.817,81 +0,54% -23,28%

CAC 4.841,86 +0,75% -19,01%

Nikkei-225 23.695,23 +1,72% +0,16%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 176,25 0,23

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 38,57 37,66 +2,4% 0,91 -31,7%

Brent/ICE 40,86 39,71 +2,9% 1,15 -38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.901,86 1.909,30 -0,4% -7,44 +25,3%

Silber (Spot) 23,98 24,28 -1,2% -0,29 +34,4%

Platin (Spot) 872,25 874,03 -0,2% -1,78 -9,6%

Die Ölpreise zeigen sich zur Wochenmitte volatil. Händler verweisen auf die Unsicherheit rund um die US-Wahl, die doch kein eindeutiges Ergebnis gebracht habe. Leicht stützend wirkt sich der Rückgang der US-Rohöllagerbestände aus. In der zurückliegenden Woche waren die Vorräte laut dem US-Branchenverband API um 8,0 Millionen Barrel gesunken. Nun wird auf die ofizellen Öl-Daten am Nachmittag gewartet.

Zurückhaltung dürfte an der Wall Street nach der US-Wahl dominieren. Hintergrund ist, dass der von vielen erhoffte klare Wahlausgang ausgeblieben ist. Vielmehr liefern sich US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zudem hat sich der Amtsinhaber schon vor dem Ende der Stimmauszählung zum Sieger erklärt und will außerdem per Gerichtsbeschluss die weitere Auszählung stoppen lassen. Damit könnte es zu der im Vorfeld bereits befürchteten Hängepartie kommen, bis ein endgültiges Wahlergebnis feststeht. Auch könnte sich mit den Plänen Trumps eine veritable Verfassungskrise entwickeln. Damit erhalten auch die Hoffnungen des Marktes auf ein baldiges neues US-Konjunkturpaket einen Dämpfer, denn bis ein solches verabschiedet wird, könnte noch geraume Zeit vergehen, so ein Beobachter. Ob die anstehenden US-Konjunkturdaten einen größeren Impuls setzen können, bleibt abzuwarten. Die Berichtssaison tritt mit dem ungewissen Wahlausgang etwas in den Hintergrund. Die Aktien von Super Micro Computer schießen vor der Startglocke nach oben. Die Server- und Datenspeicher-Gesellschaft übertraf mit ihren Erstquartalszahlen die Markterwartungen und überraschte auch mit dem Ausblick positiv. Das Unternehmen rechnet auch angesichts der Corona-Krise mittelfristig mit einem beschleunigten Wachstum.

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:50 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin

18:55 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego

-US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +600.000 Stellen

zuvor: +749.000 Stellen

14:30 Handelsbilanz September

PROGNOSE: -63,60 Mrd USD

zuvor: -67,10 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,0

1. Veröff.: 56,0

zuvor: 54,6

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 57,5 Punkte

zuvor: 57,8 Punkte

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

Sehr volatil reagieren Europas Börsen am Mittwoch auf die US-Wahlen. Nach jetzigem Stand haben Donald Trump und die Republikanische Partei besser als erwartet abgeschnitten. Die von vielen erwartete "Blaue Welle" ist ausgeblieben. Die noch offene Präsidentschaftswahl wird in den Swing States entschieden werden. Mit Blick auf den Senat zeichnet sich derzeit ab, dass die Republikaner ihre Mehrheit behalten werden, genauso wie die Demokraten im Repräsentantenhaus. Derweil hat sich Trump bereits zum Wahlsieger erklärt und will außerdem per Gerichtsbeschluss die weitere Auszählung stoppen lassen. Damit könnte es zu der im Vorfeld bereits befürchteten Hängepartie kommen, bis ein endgültiges Wahlergebnis feststeht. Auch könnte sich mit den Plänen Trumps eine veritable Verfassungskrise entwickeln. Eher im Hintergrund schwelen weitere starke Wirtschaftsindikatoren aus China. Der Service-Einkaufsmanagerindex (PMI) von Caixin stieg im Oktober kräftig. Vonovia gewinnen 3,1 Prozent. Das Immobilienunternehmen will für 2020 angesichts coronabedingt "nicht signifikanter" Auswirkungen auf das eigene Geschäft eine höhere Dividende zahlen. Außerdem traut sich Vonovia Gewinnziele nun schon früher zu. BMW hat im dritten Quartal von der steigenden Autonachfrage nach dem Lockdown profitiert und wieder einen Milliardengewinn erzielt. Unter dem Strich steigerte BMW den Gewinn überraschend deutlich. An dem insgesamt aber düsteren Ausblick für das Gesamtjahr hält BMW aber fest. Für die Aktie geht es um 0,7 Prozent nach unten. Für Fraport geht es um 0,4 Prozent nach unten. Während momentan über Staatshilfe für Flughäfen gesprochen wird, meldete der Flughafenbetreiber ernüchternde Zahlen. Als sehr positiv wird die erhöhte Gewinnprognose von Süss Microtec gesehen. "Von SK Hynix bis Elmos läuft es rund in der Computerbranche", sagt ein Händler. Süss gewinnen 3 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1708 -0,16% 1,1641 1,1729 +4,4%

EUR/JPY 122,34 -0,26% 122,13 122,65 +0,4%

EUR/CHF 1,0680 -0,17% 1,0665 1,0704 -1,6%

EUR/GBP 0,8991 +0,24% 0,8966 0,8980 +6,2%

USD/JPY 104,50 -0,11% 104,93 104,57 -3,9%

GBP/USD 1,3021 -0,38% 1,2988 1,3065 -1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,6825 +0,14% 6,7188 6,6788 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 13.736,50 -0,69% 13.822,00 13.703,50 +90,5%

Der Dollar gibt seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab. Das Ergebnis bleibe ungewiss, was die Aussicht auf eine unsichere, langwierige und umkämpfte Wahl erhöhe, was den "sicheren Hafen Dollar" tendenziell stützen sollte, heißt es. "Ein zweites Trump-Mandat wird sich wahrscheinlich weiter als positiv für den Dollar erweisen, während ein Biden-Sieg den Greenback dazu zwingen könnte, einen Teil seiner Erholung abzugeben", merkt die UniCredit an. "Die Tatsache, dass die Chancen auf eine blaue Welle abnehmen und dass Trump besser abschneidet, als die Umfragen vermuten ließen, hat sich sofort in einem stärkeren Dollar auf breiter Front niedergeschlagen", so die UniCredit.

An den ostasiatischen Aktienmärkten haben am Mittwoch grüne Vorzeichen dominiert, während in den USA die Auszählung der Stimmen bei der Wahl um die US-Präsidentschaft lief. Maßgeblich für die insgesamt positive Tendenz waren die sehr festen Vorgaben aus den USA und Europa. Hinzu kam, dass in China der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor sehr robust und besser als erwartet ausgefallen war. Dass bei der US-Präsidentschaftswahl Amtsinhaber Donald Trump besser im Rennen liegt, als es im Vorfeld Umfragen signalisiert hatten, schien Anleger zunächst nicht zu verunsichern. Das galt auch für den Umstand, dass sich eine knappe Entscheidung anbahnt und Trump bereits gewarnt hat, man werden sich den Sieg nicht "stehlen" lassen. Klarer Sieger war der japanische Aktienmarkt, wo der Nikkei-Index einen Satz nach oben machte und damit in die Nähe eines Neunmonatshochs. Händler sprachen von Nachholbedarf, weil der japanische Aktienmarkt am Vortag wegen eines Feiertages geschlossen war. Unterstützung kam derweil auch vom starken Dollar bzw. im Umkehrschluss vom schwächeren Yen, weil sich dadurch die Exportaussichten japanischer Unternehmen verbessern.

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmen (Credit Default Spreads; CDS) treten am Mittwochvormittag auf der Stelle. Die Anleger warten ab, denn das wichtigste Ereignis ist die Stimmenauszählung der Präsidentschaftswahl in den USA und noch ist unklar, wer dort als Sieger hervorgeht.

Für die Marktstrategen der Commerzbank zeichnet sich ab, dass der Sieger erst morgen oder sogar noch später feststehen wird. In den meisten sogenannten Swing States liegt Trump derzeit an der Spitze, aber es sind noch etliche Stimmen auszuzählen. Auch das Rennen um die Mehrheit im Senat ist noch offen.

BMW erzielt wieder Milliardengewinn und steigert Marge

