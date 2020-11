Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:40 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.627,75 +3,13% +12,19%

Euro-Stoxx-50 3.384,72 +5,64% -9,62%

Stoxx-50 3.009,51 +3,76% -11,56%

DAX 13.122,86 +5,15% -0,95%

FTSE 6.186,86 +4,68% -21,64%

CAC 5.277,60 +6,38% -11,72%

Nikkei-225 24.839,84 +2,12% +5,00%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 175,25 -0,78

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,41 37,14 +8,8% 3,27 -28,4%

Brent/ICE 42,45 39,45 +7,6% 3,00 -38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.912,91 1.951,15 -2,0% -38,24 +26,1%

Silber (Spot) 24,78 25,62 -3,3% -0,84 +38,8%

Platin (Spot) 879,03 898,98 -2,2% -19,95 -8,9%

Kupfer-Future 3,20 3,15 +1,6% +0,05 +13,4%

Die Ölpreise schießen mit der Nachricht zu dem aussichtsreichen Corona-Impfstoffkandidaten von Pfizer und Biontech im Windschatten der Aktienmärkte nach oben. Der Goldpreis gerät hingegen unter Druck.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street zeichnet sich zum Start in die neue Woche eine Hausse ab, nachdem Biontech und Pfizer einen "zu mehr als 90 Prozent wirksamen" Corona-Impfstoff angekündigt haben. Biontech werden vorbörslich 15 Prozent fester indiziert, Pfizer liegen 13 Prozent vorne. Daneben wird die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten mit Erleichterung aufgenommen. Dabei feiern Anleger weniger die Personalie, sondern eher den Umstand, dass nach einer Phase der Ungewissheit endlich Klarheit herrscht - und mehr noch, dass sich an den bestehenden Machtverhältnissen im US-Kongress voraussichtlich nichts ändern wird. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten ihre Mehrheit verteidigt, der Senat dürfte weiter von dem Republikanern kontrolliert werden. Damit dürften für den Aktienmarkt ungünstige Vorhaben Bidens, etwa das Zurückdrehen der von Trump initiierten Steuersenkungen oder eine strengere Regulierung von Technologieunternehmen, kaum durchzusetzen sein. Marktteilnehmer hoffen auch auf eine Entspannung im Handelskrieg der USA mit China und anderen Ländern unter einem konzilianter auftretenden und berechenbareren Präsidenten Biden.

Wichtige Konjunkturdaten sind für Montag nicht angekündigt. Die Bilanzsaison in den USA läuft derweil allmählich aus. Vor der Startglocke wird McDonald's über den Verlauf des dritten Quartals berichten. Nach Handelsschluss werden Zoom und Beyond Meat Geschäftszahlen vorlegen.

Biogen dürften bei Wiederaufnahme des Handels heftig unter Druck geraten. Die Titel waren am Freitag vom Handel ausgesetzt worden, während die US-Gesundheitsbehörde FDA über das Alzheimer-Medikament des Unternehmens beriet. Der zuständige Ausschuss der FDA empfahl, das Mittel nicht zuzulassen.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen bauen am Montagmittag ihre Gewinne rasant aus, getrieben von einer Erfolgsmeldung zu einem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer. Ansonsten wird vor allem der nun klare Biden-Sieg gefeiert. Der Markt setzt auf eine Entspannung im Handelsstreit und auf Konjunkturpakete. Zudem wird eine Umorientierung der US-Politik in Richtung grünerer Energien erwartet. Kursgewinner sind daher besonders alternative Energien und konjunkturorientierte Werte. Aktien der Reisebranche gehen in Reaktion auf die Impfstoffmeldung in Führung und liegen im Schnitt fast 9 Prozent im Plus. "Das ist die Rettung der Airlines", kommentiert ein Händler die Nachricht. Lufthansa verteuern sich um 23 Prozent und Air France um über 25 Prozent. IAG springen um fast 24 Prozent nach oben. Tui schießen um fast 29 Prozent nach oben und Carnival um gut 25 Prozent. Technologiewerte legen um durchschnittlich 2 Prozent zu. Die Regulierung sei zwar ein reines US-Thema, durch Käufe der gesamten Branche würden aber auch Europas Aktien mit hochgezogen. Unter anderem steigen Infineon um 1,3 Prozent und SAP um 2,8 Prozent. Bei Infineon gefällt zudem das vorgelegte Segmentergebnis. Alternative Energien profitieren von der US-Wahl, wobei Wind- und Solaranbieter vorne liegen. Nordex springen um 1,6 Prozent, Siemens Gamesa 4,5 Prozent und Vestas in Kopenhagen um 2,4 Prozent. Im Solarbereich steigen SMA Solar um 2,6 Prozent. Als Kursgewinner zeigen sich auch Titel mit hohem US-Engagement in der Gesundheitsbranche - so wie Fresenius Medical Care im DAX, die 1,9 Prozent zulegen. Adidas steigen um 2,4 Prozent, nachdem in die Verkaufspläne für Reebok Bewegung gekommen ist. Zudem hatte Konkurrent Asics in Tokio starke Zahlen vorgelegt. Traton steigen mit der Übernahme von Navistar um 2,1 Prozent. Die Volkswagen-Tochter hat nun den Vertrag über einen Zusammenschluss mit dem US-Nutzfahrzeughersteller Navistar unterzeichnet.

Derweil hat die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen neue Allzeittiefs markiert. Sie sinkt am Montag auf bis zu 0,572 Prozent. Moody's hat am Freitag das Baa3-Rating bei stabilem Ausblick bestätigt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:55h Fr, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1889 +0,00% 1,1884 1,1877 +6,0%

EUR/JPY 124,13 +1,08% 122,99 122,71 +1,8%

EUR/CHF 1,0728 +0,31% 1,0687 1,0681 -1,2%

EUR/GBP 0,9026 -0,07% 0,9017 0,9021 +6,7%

USD/JPY 104,42 +1,10% 103,50 103,31 -4,0%

GBP/USD 1,3171 +0,05% 1,3180 1,3167 -0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,5703 -0,21% 6,5568 6,5892 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 15.615,26 +0,60% 15.355,01 15.500,50 +116,6%

Die türkische Lira legt am Montag deutlich zu, nachdem Präsident Recep Erdogan Zentralbankchef Murat Uysal entlassen hat. Im Handel wird darauf verwiesen, dass Anleger offenbar auf Zinserhöhungen spekulieren. Der neue Zentralbankgouverneur Naci Agbal betonte in seinem ersten Statement am Montag, dass sich die Geldpolitik zuerst der Preisstabilität verpflichtet fühle. Er deutete an, dass die Zentralbank bereits vor der nächsten Sitzung am 19. November aktiv werden könnte. "Sollte er die Zinsen nicht erhöhen, sind wir dort, wo wir bereits waren. Dann hätte es aber keinen Grund gegeben, den Notenbankchef zu feuern", sagt Rentenstratege Timothy Ash von BlueBay Asset Management. Der Euro gibt 4,1 Prozent auf 9,60 Lira ab, der Dollar 4,0 Prozent auf 8,10 Lira.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten ist an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien mit einem kleinen Kursfeuerwerk gefeiert worden. Von Euphorie war aber eher nichts zu spüren, was unter anderem daran gelegen haben dürfte, dass sich dieser Wahlausgang schon mehr und mehr abgezeichnet hatte. Der Stimmung zuträglich waren daneben im Oktober stärker als erwartet gestiegene Exporte Chinas. Positiv kam auch an, dass die Republikaner voraussichtlich im Senat die Mehrheit behalten. Im Repräsentantenhaus konnten die Demokraten ihre Mehrheit bei der Wahl verteidigen. Biden dürfte neben zyklischen Aktien auch positive Akzente für Technologieaktien setzen, weil er gegenüber chinesischen Technologieunternehmen weniger harsch auftreten dürfte als Trump, hieß es. In Hongkong gewann der Kurs des unter Trump mit Handelserschwernissen belegten Chip-Zulieferers SMIC 2,7 Prozent. Hua Hong Semiconductor legten um 2,9 Prozent zu, Tencent um 1,8 Prozent. Sehr fest im Markt lagen auch AAC Technologies und Sunny Optical Technology mit Aufschlägen zwischen 7 und 9 Prozent. In Tokio machten Honda einen Satz um über 9 Prozent nach oben, nachdem die Zweitquartalszahlen einen Nettogewinnanstieg von 23 Prozent im Jahresvergleich gezeigt hatten. Auch Nippon Telegraph & Telephone (+4,9 Prozent) übertraf mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen. Asics schossen nach einem besseren Ausblick um über 20 Prozent nach oben. In Südkorea waren Aktien von Unternehmen gesucht, die von einem Biden-Fokus auf grüne Energiepolitik profitieren dürften. SK Innovation legten um 11 und LG Chem um 1,9 Prozent zu. Ein Großauftrag trieb Korea Shipbuilding & Offshore Engineering um 8,7 Prozent nach oben. In Sydney setzten die Anleger darauf, dass Biden die Corona-Pandemie in den USA besser unter Kontrolle bringen werde, was letztlich dem Konjunkturwachstum zuträglich wäre. Davon wiederum dürften Unternehmen aus dem Rohstoffsektor dann profitieren, so die Spekulation. Entsprechend verteuerten sich BHP um 3,5 und Fortescue um 6,4 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Entspannungsrally nach der US-Wahl zeigt sich am Montag auch am Kreditmarkt. Die Prämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen setzen ihren Entspannungskurs fort und engen sich weiter leicht ein. Diese Tendenz könnte sich im Wochenverlauf sogar noch fortsetzen, heißt es von Analysten. Denn viele institutionelle Marktteilnehmer hätten sich mit größeren Dispositionen zurückgehalten, bis eine verlässliche Aussage zum Ausgang der US-Wahl getroffen werden könnte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech zu 90 Prozent wirksam

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 09, 2020 07:41 ET (12:41 GMT)