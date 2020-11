Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages Veterans Day geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:16 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.544,75 -0,19% +9,63%

Euro-Stoxx-50 3.427,35 +0,57% -8,49%

Stoxx-50 3.041,04 +0,65% -10,64%

DAX 13.102,69 +0,05% -1,10%

FTSE 6.265,18 +1,28% -17,98%

CAC 5.386,01 +0,93% -9,90%

Nikkei-225 24.905,59 +0,26% +5,28%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,25 -0,11

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,58 40,29 +0,7% 0,29 -28,1%

Brent/ICE 43,00 42,40 +1,4% 0,60 -38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.878,67 1.861,60 +0,9% +17,07 +23,8%

Silber (Spot) 24,12 24,13 -0,0% -0,00 +35,1%

Platin (Spot) 876,75 872,50 +0,5% +4,25 -9,2%

Kupfer-Future 3,13 3,16 -0,8% -0,02 +10,9%

Die Ölpreise profitieren weiter von der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung. Bei Gold kommt es nach dem Ausverkauf vom Montag derweil zu einer Gegenbewegung.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Börsen dürften am Dienstag überwiegend mit Verlusten in den Handel starten. Steigende Corona-Infektionszahlen haben die Euphorie schon wieder verpuffen lassen, die die Nachricht über einen hochwirksamen Impfstoffkandidaten von Biontech und Pfizer zu Wochenbeginn geschürt hatte. Außerdem ist unklar, wann der Impfstoff auf dem Markt und breiten Bevölkerungsschichten zugänglich sein wird. Und nicht zuletzt haben die Anleger ihre Erwartungen an ein weiteres Corona-Hilfspaket der US-Regierung angesichts der Machtverhältnisse im Kongress nach den Wahlen zurückgeschraubt.

Wichtige Konjunkturdaten sind für Dienstag nicht angekündigt. Dafür sind Quartalszahlen einiger Unternehmen aus der zweiten Reihe zu verarbeiten. Unter anderem hat am Montag nach Börsenschluss Beyond Meat über den Verlauf des dritten Quartals berichtet. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten ist in die Verlustzone gerutscht und hat dabei noch schlechter abgeschnitten als erwartet. Die Aktie stürzt im vorbörslichen Handel um über 19 Prozent ab.

Gut kommen dagegen die Zahlen des Telekommunikationsdienstleisters Ringcentral an. Die Aktie verteuert sich vorbörslich um fast 5 Prozent, hat allerdings am Montag im regulären Geschäft über 9 Prozent eingebüßt.

Noch vor der Startglocke am Dienstag hat Biontech Zahlen vorgelegt. Die Titel verteuern sich um rund 5 Prozent, nachdem sie am Montag in Reaktion auf die Nachricht zu dem Impfstoffkandidaten um fast 14 Prozent nach oben gesprungen waren.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:00 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Dienstagmittag keine einheitliche Tendenz durch. Händler sprechen von einem typischen Konsolidierungstag nach dem Rallyschub vom Wochenauftakt. Händler hatten zwar mit größeren Gewinnmitnahmen gerechnet, doch sei der Anlagedruck zu groß. Derweil gehen die Umschichtungen von den bisherigen Corona-Gewinnern in die Profiteure eines Pandemie-Endes weiter. In Ungnade fallen die Stay-at-Home-Aktien wie Lieferdienste: Delivery Hero fallen um 8 Prozent, Hellofresh um 4,7 Prozent. Gefragt sind erneut die Aktien der Tourismusbranche: Hier geht es mit Tui um weitere 12,6 Prozent nach oben und mit Carnival um 11,6 Prozent. Air Fance-KLM gewinnen 11,5 Prozent, die Aktien der British-Airways-Mutter IAG 9 Prozent steigen um 4,4 Prozent und Lufthansa um 3,5 Prozent. Der Reise- und Freizeitsektor stagniert aber insgesamt. Gesucht sind ferner Bankenwerte: Ihr Branchenindex steigt um 4,1 Prozent. Die Branche profitiert von Umschichtungen aus Covid-19-Gewinnersektoren sowie der Hoffnung auf eine stärkere wirtschaftliche Erholung mit der Aussicht auf die baldige Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs. Kräftig gesucht sind auch die Ölwerte. Auch hier setzen Anleger auf eine Erholung der Konjunktur und damit der Ölnachfrage. BP steigen über 6 Prozent, Royal Dutch Shell um rund 5 Prozent. Henkel hat den schwächeren Ausblick bestätigt; die Aktie steigt um 1 Prozent. Der Ausblick von Adidas auf das vierte Quartal wird kritisiert. Entsprechend geht es um 6,4 Prozent nach unten. Auch die Aktien der Deutschen Post verlieren 6 Prozent, nachdem sie den Ausblick für das Gesamtjahr nur bestätigt hat. Siemens Energy fallen um 3,4 Prozent, die Gesellschaft hat zum ersten Mal Geschäftszahlen als selbstständiges Unternehmen vorgelegt. Geschäftszahlen und Ausblick von Nordex überzeugen dagegen, die Aktien springen um 16,4 Prozent nach oben. Jenoptik liefert die erwartet schwachen Geschäftszahlen, der Kurs fällt um 4,8 Prozent. Bei Teamviewer geht es 3,5 Prozent tiefer. Der Spezialist für Fernwartung von Computern hat ein gutes drittes Quartal verbucht, präzisiert die Jahresprognose aber nur marginal nach oben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32h Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1818 +0,01% 1,1832 1,1804 +5,4%

EUR/JPY 124,31 -0,06% 124,31 124,63 +2,0%

EUR/CHF 1,0815 +0,14% 1,0801 1,0780 -0,4%

EUR/GBP 0,8912 -0,74% 0,8974 0,8992 +5,3%

USD/JPY 105,18 -0,08% 105,06 105,58 -3,3%

GBP/USD 1,3263 +0,78% 1,3183 1,3127 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,6022 -0,20% 6,6014 6,6397 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 15.379,01 +0,80% 15.287,51 14.862,76 +113,3%

Der Euro ist nach der Berg- und Talfahrt am Montag aktuell weiter auf dem Weg ins Tal. Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger bemerkt dazu, dass der Euro in den vergangenen Tagen bereits deutlich aufgewertet habe. Begrenzend dürften dann aber die verbalen Interventionen der EZB gewirkt haben. Und außerdem stehe noch die Dezember-Sitzung bevor, auf der die EZB ihren Leitzins senken könnte.

Ob die Nachricht über den Impfstoff die Sorgen der EZB verflüchtigen kann, hält die Expertin für fraglich. Immerhin dürften die aktuellen Corona-Maßnahmen deutliche Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Und dass die Corona-Beschränkungen alle aufgehoben werden könnten, sei noch Zukunftsmusik. Insofern bleibe es für den Euro schwierig, in Richtung der 1,20er Marke vorzustoßen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben in der Breite am Dienstag eher gelassen auf die Nachricht reagiert, dass ein 90-prozentig wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden ist. Sie folgten damit eher der US-Vorgabe, die zweigeteilt ausgefallen war, weil die technologielastigen Nasdaq-Indizes im Verlauf ins Minus gedreht hatten. Teils sehr starke Kursbewegungen gab es aber auch in Ostasien bei Einzelwerten aus Branchen, die besonders von einem Impfstofferfolg profitieren würden. Dass in China die Verbraucherpreise im Oktober etwas weniger stark gestiegen waren als erwartet, könnte laut Capital Economics zwar bedeuten, dass die chinesische Notenbank im nächsten Jahr von Zinserhöhungen absehen wird. Eine positive Wirkung ging von dieser Aussicht auf den Markt aber nicht aus. Marktbeobachter berichteten von einer hohen Neigung der Anleger zu Gewinnmitnahmen. Daneben wiesen andere Akteure wie Axi darauf hin, dass sich trotz des Impfstofferfolgs für viele Menschen zunächst kaum etwas ändern werde, weil der Zulassungsprozess und der eigentliche Impfprozess noch Zeit beanspruchten. In Hongkong stiegen Casino-Aktien. Sie gelten wie generell Reise- und Freizeitwerte als potenziell größte Profiteure, sollte ein Impfstoff erlauben, die weltweiten Lockdowns in absehbarer Zeit wieder aufheben zu können. Galaxy Entertainment verteuerten sich um 4 Prozent, Sands China um 6,6 und SJM Holdings um 9,5 Prozent. In der gesamten Region waren die Aktien der schwerst gebeutelten Fluggesellschaften gesucht. Japan Air Lines schossen um 21,2 Prozent nach oben, ANA um 18,1 und Qantas um 8,3 Prozent. Cathay Pacific lagen gut 13 Prozent vorn und China Eastern 7,9 Prozent. Auch die Kurse der südkoreanischen Korean Air Lines und Asiana Airlines wiesen kräftige Aufschläge auf, ebenso die Aktie des Reiseveranstalters Hanatour Service. Kräftig nach oben ging es auch mit Ölwerten wie in Hongkong mit CNOOC und China Petroleum & Chemical (Sinopec) mit Gewinnen von gut 14 bzw. knapp 10 Prozent und in Tokio mit Inpex (plus 8,4 Prozent). In Sydney schlossen Woodside 7,3 und Oil Search rund 16 Prozent fester.

+++++ CREDIT +++++

