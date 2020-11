Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.631,50 +1,25% +12,31%

Euro-Stoxx-50 3.489,74 +1,68% -6,82%

Stoxx-50 3.087,32 +1,17% -9,28%

DAX 13.248,73 +1,32% 0%

FTSE 6.420,87 +1,65% -16,26%

CAC 5.505,18 +2,32% -7,91%

Nikkei-225 25.906,93 +2,05% +9,51%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,51 -0,43

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,68 40,13 +3,9% 1,55 -26,2%

Brent/ICE 44,07 42,78 +3,0% 1,29 n.def.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.873,00 1.890,40 -0,9% -17,40 +23,4%

Silber (Spot) 24,36 24,66 -1,2% -0,30 +36,5%

Platin (Spot) 896,65 893,15 +0,4% +3,50 -7,1%

Kupfer-Future 3,24 3,18 +2,0% +0,06 +14,7%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte am Montag im Plus starten und damit die Gewinne vom vergangenen Freitag ausbauen. Zu Wochenschluss hatte der S&P-500 Rekordniveau erreicht. Getrieben wird der Markt aktuell von der Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff gegen Covid-19. In der vergangenen Woche waren es Pfizer mit dem Partner Biontech, die die Märkte mit positiven Testergebnissen nach oben trieben. Nun warten die Anleger auf weitere positive Meldungen. So dürfte in Bälde der Wettbewerber Moderna mit neuen Studienergebnissen aufwarten, die Aktie gewinnt vorbörslich 4,6 Prozent.

Allerdings könnte sich im Weiteren die Aufwärtsbewegung als steinig erweisen, wenn sich die Teilnehmer ins Bewusstsein rufen, wie langwierig der Prozess zur Herstellung ausreichender Mengen an Impfstoff ist.

Experten sind jedenfalls geteilter Meinung über die Qualität der aktuellen Aufwärtsbewegung. "Es sieht nicht nach einer stabilen Rally aus", meint James Athey, Investmentmanager bei Aberdeen Standard Investments, der mit einem volatilen Auf und Ab rechent. Chefstratege Luca Paolini von Pictet Asset Management hält dagegen und sieht eine "solide Erholung": "Es gibt einen fundamentalen Grund für die Kursgewinne (...), das ist die Aussicht auf Stilumusmaßnahmen und auf einen Impfstoff."

Die US-Bank PNC Financial Services Group kauft das US-Geschäft der spanischen BBVA. Der Preis liege bei 11,6 Milliarden US-Dollar, bestätigten beide Unternehmen. Jefferies sieht den Deal für PNC als positiv an. Die Bank setze ihr überschüssiges Kapital zum Ausbau des US-Geschäfts ein. PNC steigen vorbörslich um 1,8 Prozent. Der US-Einzelhandelsriese Walmart gibt die Kontrolle über die japanische Supermarktkette Seiyu nach 18 Jahren ab. Wie der Konzern mitteilte, verkauft er einen Mehrheitsanteil in einer Transaktion, die Seiyu mit umgerechnet 1,4 Milliarden Euro bewertet. Walmart legen 1 Prozent zu.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: 12,1

zuvor: 10,5

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1845 +0,06% 1,1849 1,1828 +5,6%

EUR/JPY 124,29 +0,32% 123,86 123,76 +2,0%

EUR/CHF 1,0819 +0,14% 1,0805 1,0799 -0,3%

EUR/GBP 0,8974 +0,00% 0,8966 0,8981 +6,0%

USD/JPY 104,95 +0,27% 104,54 104,64 -3,5%

GBP/USD 1,3197 +0,06% 1,3216 1,3171 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,5802 -0,32% 6,5707 6,6116 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 16.282,25 +2,12% 16.287,44 16.064,50 +125,8%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fest - An den asiatischen Börsen hat am Montag gute Stimmung geherrscht - viele Handelsplätze der Region bewegten sich auf Rekordständen. Für Euphorie sorgte, dass China und 14 weitere Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum ein wichtiges Freihandelsabkommen geschlossen haben. In China gesellten sich zu den Schlagzeilen zur Schaffung des Freihandelsabkommen auch gute Daten zur Industrieproduktion, die im Oktober deutlicher als vorausgesagt zulegte. Um das Wachstum weiter anzufachen, steuerte die Zentralbank weitere Finanzmittel bei. Allerdings plant Donald Trump in seiner verbleibenden Zeit als US-Präsident weitere Schritte gegen China. Daher hinkten die chinesischen Börsen dem Markt etwas hinterher. In Tokio kletterte der Nikkei-225 um 2,1 Prozent und damit auf ein weiteres 29-Jahreshoch. Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal mit dem höchsten Tempo seit mindestens 40 Jahren gewachsen. Den Haupttreiber in Tokio bildete aber das Freihandelsabkommen. Japan Post Holdings schnellten um 9,3 Prozent nach einem angehobenen Ausblick empor. Mitsui Fudosan legten um 6,6 Prozent zu und der Kurs des Halbleiterausrüsters Advantest um 5,1 Prozent. Panasonic zogen um 4,9 Prozent an, nachdem das Unternehmen einen neuen CEO benannt hatte. In Seoul stieg der Kospi in ähnlicher Größenordnung wie in Tokio der Nikkei und markierte ein 33-Monatshoch. Asiana Airlines sprangen um weitere 30 Prozent nach oben, Korean Air Lines meldete Übernahmeinteresse an der kriselnden Fluglinie an. Im neuseeländischen Wellington hat die Börse den sechsten Rekordschlussstand in Folge verbucht.

+++++ CREDIT +++++

Wieder auf Einengungskurs sind am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen gegangen. Nach einer leichten Korrekturbewegung am Ende der vergangenen Woche zeigt sich nun wieder die Lust auf Risikopositionen auf Kreditmarkt. Dabei hilft die Aussicht auf eine weiterhin unterstützende Politik der Notenbanken.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DHL und HDE unterstützen Einzelhändler beim E-Commerce-Start

Die Deutsche-Post-Tochter DHL und der Handelsverband Deutschland (HDE) wollen in einer neuen Kooperation den Einzelhandel in Deutschland bei der digitalen Transformation und beim Start in den Onlinehandel unterstützen.

Deutsche-Bank-CEO: Zersplitterung größtes Strukturproblem des Bankensektors

Der Chef der Deutschen Bank hat abermals die Notwendigkeit einer Konsolidierung der europäischen Bankenlandschaft insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Krise betont. "Mehr als 5.000 Finanzinstitute in Europa sind einfach viel zu viele", sagte Christian Sewing in seiner Rede zur Eröffnung der Euro Finance Week in Frankfurt. Er bezeichnete die Zersplitterung als "größtes Strukturproblem" des europäischen Bankensektors.

Kartellamt hat Bedenken bei Verkauf von Real-Standorten an Kaufland

Das Bundeskartellamt hat wegen Wettbewerbsbedenken noch keine Entscheidung über den Verkauf von bis zu 101 Real-Märkten von der SCP Group an Kaufland gefällt. Die Kartellbehörde ist in Verhandlungen mit dem Verkäufer SCP und dem Interessenten Kaufland, der zur Schwarz-Gruppe gehört. Beide Parteien haben in den Verhandlungen seit 6. November Vorschläge zur Beseitigung der Bedenken gemacht. Dadurch verlängert sich die Frist bis zu einer abschließenden Entscheidung des Kartellamts um einen Monat bis Ende Dezember 2020, teilte die Kartellbehörde mit.

2G Energy AG wächst deutlich im dritten Quartal und bestätigt Prognose

Die 2G Energy AG hat den coronabedingten Umsatzrückgang im Frühjahr über den Sommer mehr als aufgeholt. In den ersten neun Monaten wuchsen die Einnahmen um 3,5 Prozent auf 146,5 Millionen, davon stammten allein 61 Millionen aus dem dritten Quartal. Der operative Gewinn für den Zeitraum Januar bis September legte leicht auf 5,1 von 4,9 Millionen Euro im Vorjahr zu, wie der Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen mitteilte.

Dermapharm bestätigt nach Wachstum Jahresprognose

Die Dermapharm Holding SE hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 um 11,5 Prozent auf 577,2 Millionen Euro gesteigert. Zugleich erhöhte sich das um Einmalkosten und Rückstellungen bereinigte EBITDA um 4,4 Prozent auf 139,0 Millionen Euro, wie der Arzneimittelhersteller mitteilte.

