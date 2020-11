Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.610,75 -0,61% +11,67%

Euro-Stoxx-50 3.451,11 -0,44% -7,85%

Stoxx-50 3.063,26 -0,60% -9,98%

DAX 13.083,43 -0,42% -1,25%

FTSE 6.345,43 -1,18% -14,86%

CAC 5.452,65 -0,34% -8,79%

Nikkei-225 26.014,62 +0,42% +9,97%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,98 0,05

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,46 41,57 -0,3% -0,11 -26,0%

Brent/ICE 43,78 43,82 -0,1% -0,04 -28,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.887,83 1.888,50 -0,0% -0,67 +24,4%

Silber (Spot) 24,62 24,83 -0,8% -0,21 +37,9%

Platin (Spot) 926,23 930,00 -0,4% -3,78 -4,0%

Kupfer-Future 3,22 3,22 -0,2% -0,01 +13,8%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Standardwerte an der Wall Street werden etwas leichter erwartet. Dagegen dürften die Technologiewerte an der Nasdaq kleine Gewinne verbuchen. Damit kehrt sich die Vortagestendenz um, als mit positiven Impfstoffnachrichten die Corona-Gewinner aus dem Technologiesektor hinter dem Dow-Jones-Index zurückblieben. Teilnehmer sagen, dass sich in nächster Zeit diese Zweiteilung fortsetzen könnte - je nachdem ob die Aussichten auf ein baldiges Ende der Pandemie günstig oder trübe sind. Tesla schießen vorbörslich um 13 Prozent nach oben. Denn die Titel werden mit Handelsbeginn am 21. Dezember in den S&P-500 aufgenommen - ein Schritt, der bereits lange erwartet worden war. Die B-Titel von Berkshire Hathaway büßen dagegen 1,7 Prozent ein. US-Investor Warren Buffett setzt im Zuge der Coronavirus-Pandemie auf Pharmafirmen, besonders auf jene mit Impfstoff-Forschung. Abbvie (+2,1 Prozent), Merck (+2,1 Prozent) und Bristol Myers Squibb (+3,1 Prozent) legen mit den Schlagzeilen zu. Pfizer bauen ihre Vortagesverluste aus, als Konkurrent Moderna positive Studiendaten aufweisen konnte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Import- und Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

Industrieproduktion

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 72,2%

zuvor: 71,5%

16:00 Lagerbestände September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Eine größere Bewegung ist nicht in Sicht: Der DAX gilt als eingezwängt zwischen der Hürde bei 13.300 und der Unterstützung bei knapp 12.950 Punkten, wie es von Seiten technisch orientierter Marktanalysten heißt. Wie sich am Vortag bereits angedeutet hat, könnte es in Spanien zu einer Großfusion in der Bankenbranche kommen. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) und Banco de Sabadell verhandeln eigenen Angaben zufolge über einen Zusammenschluss. Profiteur des Szenarios wäre die Banco Sabadell, deren Aktie um weitere 3,8 Prozent zulegt, dagegen handeln BBVA nach dem kräftigen Plus am Vortag 5,8 Prozent leichter. Der Ibex in Madrid verliert 1,3 Prozent. Damit führt er die Verliererliste bei den Länderbörsen an, vor dem FTSE-100 in London, der um 1,1 Prozent nachgibt. Im DAX fallen Deutsche Börse um 2,1 Prozent, Covestro geben nach dem Aufwärtsschub vom Wochenauftakt 1,5 Prozent ab. Auf der anderen Seite steigen Infineon um 0,5 Prozent und Allianz um 0,4 Prozent. Gut für Hochtief wird ein Großauftrag für die Australien-Tochter Cimic aufgenommen. Die Hochtief-Aktie gewinnt 0,7 Prozent. Dürr ziehen nach dem Kapitalmarkttag um weitere 1,9 Prozent an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:06 Uhr Mo, 18:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1878 +0,18% 1,1858 1,1841 +5,9%

EUR/JPY 123,81 -0,15% 123,94 123,79 +1,6%

EUR/CHF 1,0811 -0,07% 1,0814 1,0800 -0,4%

EUR/GBP 0,8956 -0,33% 0,8967 0,8972 +5,8%

USD/JPY 104,25 -0,32% 104,50 104,55 -4,2%

GBP/USD 1,3262 +0,51% 1,3224 1,3196 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,5519 -0,31% 6,5619 6,5770 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 16.950,50 +1,26% 16.700,01 16.642,75 +135,1%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend leichter - Die gute Laune des Vortages ist an den asiatischen Börsen am Dienstag weitgehend ausgelaufen. Trotz oder gerade wegen der weiter grassierenden Coronavirus-Pandemie in Europa und Amerika ließ ein weiterer möglicher Impfstoff die Anleger hoffen und sorgte vereinzelt für Aufschläge. Nach Biontech und Pfizer wartete nun der US-Konzern Moderna mit positiven Impfstoffschlagzeilen auf. In Tokio reichte ein magerer Aufschlag von 0,4 Prozent auf 26.015 Punkte für ein weiteres 29-Jahreshoch. Die Impfstoffhoffnungen beflügelten Titel mit Bezug zu Reise und Tourismus. Die chinesischen Börsen zählten wie schon am Vortag zu den Schlusslichtern. Hongkong stagnierte im späten Geschäft und Schanghai schloss knapp behauptet. Shenzhen lag mit 0,9 Prozent deutlicher im Minus, das Startup-Segment ChiNext verbuchte Verluste von 2 Prozent. Anleger sorgten sich weiter vor neuen US-Sanktionen, die der scheidende US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte. In Seoul zeigte sich der Kospi knapp behauptet. Titel der Reise- und Einzelhandelsbranche stützten den Markt etwas. Belastet wurde der südkoreanische Markt von verschärften Coronaregeln. Nachdem Korean Air Lines Kaufinteresse an dem in Schieflage geratenen Wettbewerber Asiana Airlines geäußert hatte, stieg dessen Kurs um weitere 4,1 Prozent. Korean Air Lines verloren dagegen 8,9 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats-und Unternehmen (Credit Default Spreads; CDS) treten am Dienstagvormittag auf der Stelle. Mit Spannung wird die Entwicklung der Bankenlandschaft in Spanien verfolgt. Hier wird sich an der Börse gefragt, ob der mögliche Zusammenschluss der BBVA mit der Banco Sabadell eine Blaupause für die Konsolidierung unter den deutschen Banken liefern könnte. In Spanien haben BBVA und Banco Sabadell ihre Fusionsgespräche bestätigt. Beide Institute haben in Pflichtmitteilungen nach Börsenschluss am Montag an die spanische Börsenaufsichtsbehörde CNMV bestätigt, Gespräche über einen Zusammenschluss zu führen. Der Verkauf des US-Geschäfts durch die BBVA, der am Montagmorgen bekannt gegeben wurde, führte dazu, dass der Credit-Default-Swap auf die spanische Bank auf 39 nach zuvor 45 fiel, aktuell handelt er mit 40 kaum verändert.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Lufthansa stellt teilweise auf bezahlte Menüs um

Lufthansa und die beiden Konzertöchter Swiss und Austrian verzichten ab Frühjahr 2021 auf die kostenlose Verteilung von Snacks in der Economy Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen. Stattdessen sollen die Passagiere für Essen und Getränke künftig bezahlen, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

Knorr-Bremse und Alstom verlängern Vertrag für Zugbremssysteme

Knorr-Bremse und Alstom haben ihre Kooperation im Bereich Bremssysteme für Züge verlängert. Wie der Münchener Bremshersteller mitteilte, wird er innerhalb des Vertrags mindestens bis Ende 2025 Bremssysteme vom Typ KBGM-P an Alstom liefern.

Rheinmetall-Joint-Venture erhält Auftrag in der Elektromobilität

Das zum Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall gehörende Joint Venture KPSNC soll für einen Premium-Autohersteller Elektromotorengehäuse für einen wassergekühlten Synchronmotor herstellen. Die Gehäuse sollen künftig in der gesamten elektrisch angetriebenen Fahrzeugflotte des namentlich nicht genannten Herstellers zum Einsatz kommen, wie Rheinmetall mitteilte.

Fortum rutscht wegen Uniper ins Minus und senkt Ausblick

Der finnische Energieversorger Fortum ist wegen der schwachen Zahlen seines deutschen Tochterunternehmens Uniper in die roten Zahlen gerutscht. Das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Dritten (EBITDA) sank zwischen Juli und September auf 132 Millionen Euro von 295 Millionen Euro, wie der Konzern im finnischen Espoo mitteilte.

Fortum-Chef hält an gemeinsamer Konzernstrategie mit Uniper fest

Der Chef des finnischen Energieversorgers Fortum, Markus Raumaro, hat seine Pläne mit Blick auf die geplante Strategie mit dem Tochterunternehmen Uniper konkretisiert. "Die Fortum-Gruppe braucht natürlich eine Strategie", sagte er anlässlich der Vorstellung der Quartalszahlen. "Gleichzeitig ist uns klar, dass Uniper andere Aktionäre hat als Fortum."

Deutsche Konsum REIT rüstet seine Standorte mit EnBW-Schnellladesäulen aus

