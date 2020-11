Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.622,75 +0,42% +12,04%

Euro-Stoxx-50 3.486,25 +0,51% -6,91%

Stoxx-50 3.082,63 +0,37% -9,42%

DAX 13.194,79 +0,47% -0,41%

FTSE 6.386,71 +0,34% -15,61%

CAC 5.516,20 +0,61% -7,73%

Nikkei-225 25.728,14 -1,10% +8,76%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 175,15 -0,03

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,34 41,65 +1,7% 0,69 -24,4%

Brent/ICE 44,12 43,75 +0,8% 0,37 -28,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.870,85 1.879,10 -0,4% -8,25 +23,3%

Silber (Spot) 24,37 24,55 -0,7% -0,18 +36,5%

Platin (Spot) 927,05 931,55 -0,5% -4,50 -3,9%

Kupfer-Future 3,23 3,20 +0,8% +0,03 +14,1%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit kleinen Aufschlägen in den Handel starten, bewegt von gegensätzlichen Impulsen. Die Anleger wägen weiter ab zwischen den Risiken der Corona-Pandemie für die Wirtschaft und der sich aufgehellten Aussicht auf einen baldigen Impfstoff zur Eindämmung der Pandemie. Bei den Einzelwerten rücken Boeing um 3,6 Prozent vor. Es wird erwartet, dass die Federal Aviation Administration am Mittwoch den Problemflieger 737 MAX wieder für Flüge zulassen wird.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: +2,5% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +5,2% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Gut behauptet - Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell bremsen etwas. Er sieht in der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus ein erhebliches Risiko für die Wirtschaft in den kommenden Monaten. Die Aussicht auf Impfstoffe verlagert die Diskussion der Börsen auf ihren Transport. Hier legen Va-Q-Tec lediglich um 0,3 Prozent zu, während die Aktien von Biontech um 1,6 Prozent steigen. Der Kühlboxhersteller underperforme, da zwar der Impfstoff von Biontech/Pfizer bei minus 70 Grad transportiert werden müsse, der von Moderna aber nur bei minus 20 Grad. Moeller-Maersk hat die Jahresprognose erhöht und spricht von einer "unerwartet starken Erholung der Nachfrage". Die Aktien geben um 2 Prozent nach, da sie sich seit ihrem März-Tief fast verdoppelt haben. Auch im DAX halten Gewinnmitnahmen bei konjunkturabhängigen Titeln an. So fallen MTU um 2,8 Prozent, während in Branchen mit konstantem Geldstrom umgeschichtet wird. Vonovia und Deutsche Wohnen steigen um je 2 Prozent. Deutsche Börse gewinnen 3,5 Prozent. Der Börsenbetreiber hat den Dienstleister Institutional Shareholder Services (ISS) zugekauft und hält einen Kapitalmarkttag ab. Die neuen Mittelfristziele von Autozulieferer Schaeffler drücken die Aktien um 6,5 Prozent. SAF-Holland steigen sogar um 18,2 Prozent nach einer deutlich erhöhten Margenprognose. Global Fashion Group verlieren 6,8 Prozent. Das Unternehmen hat die gute Performance der Aktie dazu genutzt, Geld bei den Investoren über eine Kapitalerhöhung einzusammeln.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Uhr Di, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1876 +0,10% 1,1867 1,1870 +5,9%

EUR/JPY 123,30 -0,25% 123,47 123,68 +1,1%

EUR/CHF 1,0809 -0,03% 1,0816 1,0810 -0,4%

EUR/GBP 0,8944 -0,02% 0,8952 0,8958 +5,7%

USD/JPY 103,93 -0,25% 103,92 104,21 -4,5%

GBP/USD 1,3282 +0,14% 1,3273 1,3250 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,5470 -0,03% 6,5387 6,5568 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 18.108,25 +2,82% 18.246,75 17.338,00 +151,2%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Freundlich - Händler beschrieben die Stimmung als erstaunlich robust. Denn steigende Sorgen über die in weiten Teilen der Welt unkontrolliert grassierende Corona-Pandemie hätten etwas kritischeren Impfstoffhoffnungen gegenüber gestanden. Allerdings bleibe die Corona-Lage in Asien deutlich ruhiger als beispielsweise in Europa und Amerika. Nach den höchsten Ständen seit 29 Jahren wurden in Tokio gegen den regionalen Trend Gewinne mitgenommen. Der Nikkei-225 büßte 1,1 Prozent ein. Begünstigt wurde dies durch steigende Yen-Kurse. Werte aus den Bereichen Automobilbau, Elektronik und Versicherungswesen führten die Liste der Verlierer in Tokio an. Olympus sanken um 3,3 Prozent, Dai-ichi Life Holdings um 3,2 und Honda Motor um 3,8 Prozent. In China wurden negative Schlagzeilen zumindest in Schanghai weitgehend ignoriert. Die chinesischen Börsen wiesen allerdings gegenüber den lokalen Aktienmärkten Nachholbedarf auf, weil sie in dieser Woche klar zu den Schlusslichtern zählen. Der Schanghai-Composite legte um 0,2 Prozent zu, Shenzhen verlor 0,3 Prozent und das Startup-Segment ChiNext büßte gar 1,4 Prozent ein. Hongkong meldete Aufschläge von 0,3 Prozent im späten Geschäft. In Seoul präsentierte sich der Kospi wie in Hongkong der HSI etwas fester. In Sydney schloss hat der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,5 Prozent in der Nähe eines Neunmonatshochs geschlossen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats-und Unternehmen (Credit Default Spreads; CDS) zeigen sich am Mittwochmittag wenig verändert. Dabei halten sich die Sorge um die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Covid-Pandemie und die Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie die guten Nachrichten über mögliche Impfstoffe momentan die Waage. Am Primärmarkt ist das Angebot mit dem Auslaufen der Berichtssaison jüngst wieder gestiegen und trifft auf ein unverändert hohes Kaufinteresse. Zudem ist weiterhin zu beobachten, dass das Kaufinteresse teils deutlich über dem Angebot liegt. So begab am Dienstag das Schweizer Baustoffunternehmen Lafargeholcim einen Bond über 850 Millionen Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren aus, hier war nach Aussage der DZ Bank das Orderbuch mit 3,8 Milliarden Euro mehrfach überzeichnet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

VW sieht in neuen Hilfen für Autobranche "starkes Signal" für Kunden und Umwelt

Der Volkswagen-Konzern hat die Ergebnisse des Autogipfels zu neuen Hilfen für die Branche als "starkes Signal für die Kundinnen und Kunden wie auch für die Umwelt" begrüßt. Das am Dienstagabend verabschiedete Paket zeige "den politischen Gestaltungswillen der Regierung, in der Corona-bedingten Krise den raschen Wandel der deutschen Leitindustrie zu unterstützen", erklärte eine Sprecherin. Der Konzern begrüße "ebenso das Abwrackprogramm für alte Lkws".

Centrotec plant Rückzug von der Börse - Gründer will Aktien kaufen

22 Jahre nach dem Börsengang soll die inzwischen auf energieeffiziente Gebäudetechnik spezialisierte Centrotec SE von der Börse genommen werden. Eine entsprechende Vereinbarung schloss das Unternehmen mit dem Gründer und Aufsichtsratschef Guido Krass. Krass, dessen Familie laut jüngstem Geschäftsbericht die Mehrheit der Aktien hält, verpflichtet sich darin, den übrigen Anteilseignern ein Übernahmeangebot zum gesetzlichen Mindestpreis zu unterbreiten.

Höhere Risikovorsorge und Kosten drücken Ergebnis der Dekabank

Die Dekabank hat in den ersten neun Monaten wegen einer höheren Risikovorsorge und steigenden Aufwendungen, unter anderem für die europäische Bankenabgabe, deutlich weniger verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Bank. Demnach soll das "wirtschaftliche Ergebnis" unter dem des Vorjahres von 434 Millionen Euro liegen. Die Gründe dafür sieht die Bank unter anderem in der erhöhten Risikovorsorge im Kreditgeschäft.

Siemens Gamesa macht Marc Becker zum CEO des Offshore-Geschäfts

Siemens Gamesa hat mit Marc Becker einen Nachfolger für Andreas Nauen an der Spitze seines wichtigen Offshore-Geschäfts gefunden. Becker war bereits Leiter des Deutschland-Geschäfts und für den Vertrieb und die Projekte im Offshore-Geschäft zuständig, bevor er das Unternehmen Anfang des Jahres verließ. Zum 1. Februar kehrt der Manager nun zu Siemens Gamesa zurück.

Generali will bis 2021 weitere 100 Millionen Euro einsparen

Der italienische Versicherer Generali will bis 2021 weitere 100 Millionen Euro einsparen. Wie die Assicurazioni Generali SpA im Rahmen eines Investorentags zur Strategie 2021 mitteilte, sollen die 100 Millionen Euro zusätzlich zu den bereits eingeplanten Einsparungen in Höhe von 200 Millionen Euro erfolgen, die der Konzern ein Jahr früher als geplant erreichte. Die finanziellen Ziele bestätigte der Konzern.

Maersk startet Aktienrückkauf für 1,34 Milliarden Euro

Nach der jüngsten Erholung im Frachtgeschäft will die dänische Containerreederei A.P. Moeller-Maersk für 10 Milliarden dänische Kronen (1,34 Milliarden Euro) eigene Aktien an der Börse zurückkaufen. "Eine unerwartet starke Erholung der Nachfrage nach der Verlangsamung im zweiten Quartal führte zur Reaktivierung der gesamten verfügbaren Tonnage sowie zu deutlich höheren Preisen auf dem kurzfristigen Markt", sagte CEO Soren Skou.

