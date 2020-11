Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

Die Rally am Ölmarkt setzt sich auch zur Wochenmitte fort - obwohl die US-Öllagerbestände in der zurückliegenden Woche kräftig gestiegen sind, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Weiter stützt die Hoffnung, dass der baldige Einsatz von Impfstoffen im kommenden Jahr zu einer kräftigen konjunkturellen Erholung führen wird und sich damit auch die Öl-Nachfrage kräftig erholt. Im Handelsverlauf werden dann noch die offiziellen US-Öllagerdaten veröffentlicht.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Rekordjagd am Dienstag dürfte die Wall Street zur Wochenmitte eine Verschnaufpause einlegen. Im Vorfeld des Feiertages "Thanksgiving" am Donnerstag und dem verkürzten Handel am Freitag könnten allerdings im Verlauf Gewinnmitnahmen einsetzen. Die anhaltende Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit von Coronavirus-Impfstoffen und der nun in geregelten Bahnen verlaufende Übergabeprozess an den Wahlsieger Joe Biden hatten den Dow-Jones-Index am Vortag erstmals über die Marke von 30.000 Punkte steigen lassen. Für Bewegung könnte eine ganze Flut von US-Konjunkturdaten sorgen. Bei den Einzelwerten dürften die Aktien von HP und Dell im Fokus stehen. Der PC-Hersteller HP hat die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen kündigte zudem an, die Dividende im Geschäftsjahr 2020/21 um 10 Prozent zu steigern. Die Aktie steigt vorbörslich kräftig an. Die Dell-Aktie zeigt sich unverändert. Auch hier wurden die Marktprognosen übertroffen, doch machte der Konzern keine Angaben über die Abspaltung der Tochter VMware. Diese legte ebenfalls Quartalszahlen vor. Der Hersteller von Cloud-Software hat im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen und seinen Jahresausblick angehoben. Die Anleger dürften hier Gewinne mitnehmen, da die Aktie zuletzt zugelegt hat. Die Titel verlieren leicht.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +33,1% gg Vq

1. Veröff.: +33,1% gg Vq

2. Quartal: -31,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,6% gg Vq

1. Veröff.: +3,6% gg Vq

2. Quartal: -1,8% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 733.000

zuvor: 742.000

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

November (2. Umfrage)

PROGNOSE: 77,0

1. Umfrage: 77,0

zuvor: 81,8

16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

16:00 Neubauverkäufe Oktober

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -3,5% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 4./5. November

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Mit einsetzenden moderaten Gewinnmitnahmen drehen Europas Börsen am Mittwochmittag leicht ins Minus. Die Ankündigung einer geregelten Amtsübergabe durch US-Präsident Donald Trump an Joe Biden hatte die Märkte am Vortag nach oben getrieben. Das Umfeld bleibt indes günstig. Gestützt wird die Stimmung global nach wie vor von der Erwartung einer schnellen Verfügbarkeit der Impfstoffe und der Hoffnung auf einen reibungslosen Übergang im US-Präsidentenamt. "Immer wieder für Rückschläge können aber die Lockdowns sorgen", heißt es indes warnend im Handel. Im weiteren Tagesverlauf beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie. Im Kern geht es um eine Verlängerung, aber auch um eine Verschärfung der bestehenden Maßnahmen. Gefragt sind tendenziell eher defensive Titel, die zuletzt gemieden wurden zu Gunsten der Konjunkturzykliker. Mit dem Verkauf von Yinlu setzt Nestle die Strategie konsequent um, sich von schwächelnden Randbereichen zu trennen. Nestle gewinnen 0,1 Prozent. Die Deutsche Bank setzt in ihrer Anlagestrategie stärker auf zyklische Werte. Das Haus hat Thyssenkrupp auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 8 Euro. Der Kurs hat in den vergangenen vier Handelstagen schon um 20 Prozent zugelegt. Dennoch gewinnen Thyssenkrupp weitere 4,3 Prozent. Voestalpine wurden von den Analysten dagegen auf "Hold" gesenkt - für die Aktie geht es daraufhin an der Wiener Börse um 0,3 Prozent nach unten. Aroundtown geben nach neuen Geschäftszahlen 2,4 Prozent ab. Die Mieteinnahmen hätten die Schätzung seines Analysten getroffen, die Ertragsseite liege dagegen etwas darunter, sagt ein Händler.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 08:07 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1883 -0,08% 1,1898 1,1841 +6,0%

EUR/JPY 124,17 -0,07% 124,36 122,99 +1,9%

EUR/CHF 1,0846 +0,11% 1,0845 1,0798 -0,1%

EUR/GBP 0,8917 +0,17% 0,8905 0,8952 +5,4%

USD/JPY 104,49 +0,01% 104,53 103,88 -3,9%

GBP/USD 1,3325 -0,26% 1,3359 1,3225 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,5745 -0,02% 6,5813 6,5764 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.302,20 +0,84% 18.896,72 17.993,51 +167,7%

Der Euro zeigt sich weiter knapp unter der Marke von 1,19 Dollar. Im Verlauf wurde bei 1,1929 Dollar sogar ein Zwölfwochenhoch markiert. Die Volatilität habe in den vergangenen Tagen vor dem langen Wochenende in den USA zugenommen, heißt es von der Commerzbank. Dieses dürfte für eine geringere Liquidität und im Gegenzug verstärkte Schwankungen sorgen. "Andererseits: Wenn sich der Euro heute nachhaltig über der Marke von 1,19 etablieren sollte, könnte sich dieses neue Niveau als der neue Marktkonsens etablieren", so Devisen-Analyst Ulrich Leuchtmann.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach einem bisher guten Wochenverlauf haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zur Wochenmitte uneinheitlich gezeigt. Hatten zunächst die Vorlagen der Wall Street für Aufschläge gesorgt, wo die wichtigsten Indizes deutliche Zugewinne verzeichnet hatten und der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 30.000 Punkten gestiegen ist, rückten wieder die Sorgen der aktuellen Corona-Welle in den Fokus. Anleger nahmen nun Gewinne mit. Nachdem US-Präsident Donald Trump den Weg für die Übergabe der Amtsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden freigemacht hat, verschwindet zwar ein großer Unsicherheitsfaktor an den Märkten. Doch die anhaltende Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn die Verfügbarkeit von Impfstoffen bevor steht.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Spreads; CDS) kommen am Mittwoch noch etwas zurück. Stefan Kreuzkamp, Chief Investment Officer der DWS, rechnet auch im kommenden Jahr mit engen Spreads. "Die Nachfrage bleibt wegen der niedrigen Renditen der Staatsanleihen hoch", sagt er. Zudem werde die EZB weiter Unternehmensanleihen kaufen. Und das Ausfallrisiko werde mit dem erwarteten Wirtschaftsaufschwung nachlassen. Für besonders interessant hält er High Yields aus Europa und den USA sowie Corporates aus Asien.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Aareal-Großaktionär Petrus Advisers verschärft den Ton

Die Aareal Bank hat im Vorfeld der vor zwei Wochen präsentierten Quartalszahlen mehr Druck von ihrem Großaktionär Petrus Advisers bekommen. "Wir waren bisher sehr geduldig", schrieben die Petrus-Advisers-Partner Klaus Unek und Till Hufnagel in einem auf den 6. November datierten Brief an Vorstandschef Hermann Josef Merkens sowie Finanzvorstand Marc Oliver Heß. Sie forderten eine sofortige Überprüfung der Strategie.

Aroundtown steigert Mieteinnahmen und bestätigt Prognose

