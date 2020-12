Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.655,50 -0,19% +13,05%

Euro-Stoxx-50 3.515,68 -0,27% -6,13%

Stoxx-50 3.065,34 -0,13% -9,92%

DAX 13.335,17 -0,35% +0,65%

FTSE 6.397,19 +0,20% -15,35%

CAC 5.568,24 -0,24% -6,86%

Nikkei-225 26.800,98 +0,05% +13,29%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,55 -0,01

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 44,37 44,55 -0,4% -0,18 -20,8%

Brent/ICE 47,23 47,42 -0,4% -0,19 -22,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.823,39 1.814,80 +0,5% +8,59 +20,2%

Silber (Spot) 24,00 24,08 -0,3% -0,08 +34,4%

Platin (Spot) 1.011,05 1.002,38 +0,9% +8,68 +4,8%

Kupfer-Future 3,45 3,47 -0,5% -0,02 +22,1%

Bei den Ölpreisen zeigt sich wenig Bewegung. Hier richten sich die Blicke weiter auf das Opec-Treffen, wo um die künftige Förderpolitik gerungen wird. Die US-Sorte WTI gibt 0,4 Prozent nach auf 44,34 Dollar, Brent notiert ebenfalls 0,4 Prozent leichter bei 47,23 Dollar. Der Goldpreis legt zu, gestützt vom schwächeren Dollar. Die Feinunze notiert 0,5 Prozent höher bei 1.823 Dollar.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach neuen Rekordständen am Vortag dürfte die Wall Street am Mittwoch eine Verschnaufpause einlegen. Der Terminkontrakt auf den Dow-Jones-Index gibt aktuell um 0,3 Prozent nach, der auf den breiteren S&P-500 notiert 0,1 Prozent niedriger. Trotz der guten Nachrichten zu Corona-Impfstoffen ist die Pandemie noch nicht vorüber. Positiv wirkt indessen, dass in die Gespräche um ein neues staatliches Hilfspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft wieder Bewegung gekommen ist. Die Anleger sind jedoch weiterhin skeptisch, ob eine Einigung vor der Amtsübernahme des designierten Präsidenten Joe Biden erzielt werden kann. Pfizer und Biontech haben in Großbritannien die weltweit erste Zulassung für ihren Covid-19-Impfstoff erhalten. Eine Entscheidung der EMA und der US-Gesundheitsbehörde FDA erwarten die beiden Unternehmen noch in diesem Monat. Pfizer und Biontech legen vorbörslich um 3,8 bzw. 7,5 Prozent zu. Moderna hatten am Vortag für ihren Impfstoff eine Zulassung in Europa und den USA beantragt. Die Aktie notiert 6,0 Prozent fester.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht November

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +475.000 Stellen

zuvor: +365.000 Stellen

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der

staatlichen Energy Information Administration (EIA)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen notieren am Mittwochmittag weiter mit leichten Abgaben. Etwas auf die Stimmung drückt die Stärke des Euro. Das Sentiment bleibt insgesamt aber gut. Keinen positiven Gesamteinfluss hat, dass Biontech und Pfizer die weltweit erste Zulassung für ihren Covid-19-Impfstoff in Großbritannien erhalten haben. Für die VW-Aktie geht es um 0,8 Prozent nach unten. Elektromobilitäts-Vorstand Thomas Ulbrich wird den Konzern verlassen, wie das Unternehmen mitteilte. Mit einem kräftigen Minus von 8,2 Prozent zeigt sich die Nordex-Aktie nach der Kapitalerhöhung. Die Commerzbank senkt die Aktie daraufhin auf Hold. Corestate steht weiterhin im Blick. Nach dem jüngsten Kursverfall hat der Aufsichtsrat nun Rene Parmantier zum neuen CEO berufen. In einer Gegenbewegung geht es um 5 Prozent für das Papier nach oben. Am Abend des 18. Dezember scheiden unter anderem Cancom aus dem Stoxx-600 aus. Die Aktien verlieren 1,5 Prozent. Neu hinein kommen unter anderem Tui, die um 1 Prozent anziehen. Dem Eintritt von Siltronic wird keine Bedeutung beigemessen, weil der Kurs derzeit am Übernahmeversuch des Konzerns Globalwafers hängt. Siltronic-Papiere zeigen sich kaum verändert.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mi, 08:09 Uhr Di, 17:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2049 -0,20% 1,2074 1,2046 +7,4%

EUR/JPY 126,17 +0,18% 126,17 125,71 +3,5%

EUR/CHF 1,0831 -0,27% 1,0868 1,0848 -0,2%

EUR/GBP 0,9035 +0,49% 0,8994 0,8979 +6,8%

USD/JPY 104,73 +0,39% 104,38 104,36 -3,7%

GBP/USD 1,3330 -0,71% 1,3417 1,3416 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,5567 +0,10% 6,5506 6,5553 -5,9%

Bitcoin

BTC/USD 18.969,50 +0,05% 18.525,75 19.076,50 +163,1%

Der Euro notiert weiter deutlich über der Markte von 1,20 Dollar. Das Tageshoch liegt bei 1,2089, dem höchsten Stand seit Mai 2018. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2049 Dollar. Der Dollar-Index notiert nach seinem Schwächeanfall am Vortag kaum verändert. Vor allem die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger hatte den als sicheren Währungshafen geltenden Greenback unter Druck gesetzt.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch bei positivem Grundton die jüngsten Gewinne verdaut. Klarer Gewinner war die Börse in Seoul. Teilnehmer berichteten von Gewinnen im Technologiesektor, nachdem bereits in den USA Technologieaktien erkennbar favorisiert wurden. Für Zuversicht hätten neben den Impfstoffhoffnungen auch die wieder belebten Gespräche über ein Stimulusprogramm in den USA gesorgt, hieß es. Ebenso ermutigende Konjunktursignale aus Südkorea selbst. Das Index-Schwergewicht Samsung verteuerte sich um 2,5 Prozent, für SK Hynix ging es um 8,9 Prozent nach oben. Analysten rechnen nach der Übernahme des Speicherchipgeschäfts von Intel im Oktober mit stark steigenden Umsätzen bei SK Hynix. Abwärts ging es für die Aktien von Asiana Airlines und Korean Air Lines, nachdem ein Gericht grünes Licht für die Kapitalerhöhung bei Korean Air erteilt hatte. Die beiden Unternehmen können damit die geplante Fusion weiter verfolgen. Der Nikkei in Tokio schloss minimal im Plus. Auf die Stimmung drückten steigende Corona-Infektionszahlen. In Hongkong lautete die Tendenz behauptet. Händler vermuteten, dass weitere Gewinne davon erschwert werden dürften, dass neue Unternehmen an die Börse streben und andere neue Aktien platzieren. Damit werde dem Markt Liquidität entzogen.

+++++ CREDIT +++++

An den Kreditmärkten treten die Risikoprämien am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle. Nach der deutlichen jüngsten Einengung gebe es nun eine Pause, sagt ein Marktteilnehmer. "Deutliches Rückschlagpotenzial gibt es aber nicht", meint er. Zum einen lasse die Emissionstätigkeit Richtung Jahresende bereits nach. Zum anderen fließe Geld aus Staatsanleihen in Corporates. "Damit dürften die Spreads tendenziell noch weiter sinken", sagt er mit Blick auf die mittelfristige Perspektive.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Biontech und Pfizer erhalten weltweit erste Zulassung für Covid-19-Impfstoff

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben die weltweit erste Zulassung für ihren Covid-19-Impfstoff erhalten. Die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte MHRA habe für den mRNA-basierten Impfstoffkandidaten BNT162b2 eine temporäre Notfallzulassung erteilt, gaben die beiden Unternehmen bekannt.

Allianz kauft Versicherungsgeschäft von Westpac für 725 Mio AUD

Die Allianz verstärkt ihr Portfolio Australien mit dem Kauf des allgemeinen Versicherungsgeschäftes von Westpac für 725 Millionen australische Dollar (ca. 443 Millionen Euro). Teil der Transaktion ist auch eine neue exklusive Vereinbarung mit einer Laufzeit von 20 Jahren für den Vertrieb von allgemeinen Versicherungsprodukten an Kunden der Bank, wie die Allianz SE mitteilte.

Allianz Deutschland senkt Garantiezins in der Lebensversicherung

Die Allianz Leben hat ihren Garantiezins um 0,2 Prozentpunkte gesenkt. Wie die Allianz Deutschland mitteilte, liegt die Gesamtverzinsung der klassischen Lebens- und Rentenversicherung 2021 bei 2,9 Prozent. Für das Vorsorgekonzept Perspektive, das keine feste Verzinsung beinhaltet, sinkt die Gesamtverzinsung auf 3,2 von 3,4 Prozent.

Italiens Wettbewerbshüter ermitteln gegen Generali und Allianz

Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat drei Versicherer wegen ihrer Geschäftspraktiken bei der Regulierung in der Autoversicherung ins Visier genommen. Wie die Behörde mitteilte, hat sie eine Untersuchung gegen Generali Italia, Tochter der Assicurazioni Generali SpA, die italienische Niederlassung der Allianz SE und die Unipolsai Assicurazioni SpA eingeleitet. Ihnen werden "aggressive" Methoden im Zusammenhang mit der Handhabung von bestimmten Autoversicherungsverträgen vorgeworfen.

Bayer gibt Zell- und Gentherapiegeschäft mehr Ressourcen

Bayer hat in seinem Pharmageschäft zuletzt vielversprechende Firmen in der Zell- und Gentherapie zugekauft - jetzt sollen die Aktivitäten mit einer neuen Plattformstruktur strategisch gelenkt werden. In einer Mitteilung des Konzerns aus Leverkusen heißt es, dazu würden die internen Ressourcen verstärkt, externe strategische Kooperationen und Lizenzvereinbarungen geschlossen oder Technologie zugekauft.

Beiersdorf bekommt Anfang 2021 neue Finanzchefin

