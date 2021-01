indizes in diesem Artikel KOSPI 3.152,2

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Tags der Volljährigkeit geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.11 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Indikation 3.802,50 -0,69% +1,92%

Euro-Stoxx-50 3.626,05 -0,52% +2,07%

Stoxx-50 3.185,02 -0,25% +2,47%

DAX 13.954,56 -0,68% +1,72%

FTSE 6.837,96 -0,51% +6,39%

CAC 5.673,02 -0,59% +2,19%

Nikkei-225 Feiertag

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 177,4% 0,1

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,96 52,24 -0,5% -0,28 +7,1%

Brent/ICE 55,35 55,99 -1,1% -0,64 +7,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.848,84 1.848,80 +0,0% +0,04 -2,6%

Silber (Spot) 24,93 25,45 -2,1% -0,52 -5,5%

Platin (Spot) 1.049,95 1.060,10 -1,0% -10,15 -1,9%

Kupfer-Future 3,63 3,67 -1,3% -0,05 +3,2%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Rekordjagd zum Wochenschluss stehen die Zeichen an der Wall Street am Montag auf Gewinnmitnahmen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Nach dem schwachen Arbeitsmarkt hatten Teilnehmer auf mehr Konjunktur stimulierende Maßnahmen durch den designierten US-Präsident Joe Biden gesetzt. Doch nun wird ein Teil dieser Hoffnungen wieder ausgepreist. Denn das von führenden Demokraten angekündigte erneute Amtsenthebungsverfahren gegen den noch amtierenden Präsidenten Donald Trump wegen dessen Rolle beim Sturm auf das Kapitol könnte zu einer erneuten Konfrontation im Kongress zwischen Demokraten und Republikanern führen. Damit dürfte die Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei neuen Konjunkturmaßnahmen schwinden, so die Befürchtung unter Marktteilnehmern. Daran änderten auch die neuen Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Demokraten zunächst nichts. Zudem rückt die Coronapandemie wieder stärker ins Bewusstsein. Experten warnen vor neuen Höchstständen bei Neuinfektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesraten nach den Weihnachtsfeiern und Familienreisen im Dezember.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

16:50 DE/Biontech SE, Präsentation (virtuell) von CEO Sahin

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Dialog Semiconductor, Umsatz 4. Quartal

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas gedämpft wird die Stimmung von dem neuen Streit zwischen den USA und China, nachdem die Trump-Regierung die Beziehungen zu Taiwan normalisiert hat. Weiter im Blick stehen die Überlegungen um ein weiteres Konjukturpaket des zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden. In den USA startet die Berichtssaison am Freitag mit den Banken, wenn JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo ihre Geschäftszahlen vorlegen. Leicht positiv für Shop Apotheke (plus 3 Prozent) werten Händler Quartalszahlen und CFO-Aussagen. Im Schlepptau steigen Zur Rose um 2,6 Prozent. Zudem wollen die Schweizer mit Novo Nordisk im Bereich Adipositas-Therapie kooperieren. Pfeiffer Vacuum steigen um 7,3 Prozent. Händler verweisen auf die positive Mittelfristprognose. Flatexdegiro (plus 2,1 Prozent) setzte ihren starken Wachstumskurs zur Erreichung der Vision 2025 fort. Teamviewer hat im Schlussquartal 2020 eine starke Nachfrage verzeichnet. Im Handel wird bemängelt, dass das Wachstum bei Großkunden deutlich unter Gesamtzuwachs liege. Teamviewer verlieren 0,1 Prozent. Fuchs Petrolub (plus 1 Prozent) hat dank eines starken Schlussquartals im Gesamtjahr 2020 besser abgeschnitten als erwartet. Eine Tochter der Starward Capital Group will ihren Anteil an der österreichischen CA Immobilien ausbauen. Für die Aktie geht es um 15,4 Prozent nach oben. Für Adler Modemärkte bedeutet der Lockdown die Zalungsunfähigkeit, die Aktie bricht um fast 70 Prozent ein.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Uhr Do, 17:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2161 -0,47% 1,2188 1,2271 -0,4%

EUR/JPY 126,70 -0,23% 126,94 127,38 +0,5%

EUR/CHF 1,0829 +0,05% 1,0822 1,0852 +0,2%

EUR/GBP 0,9025 +0,18% 0,9028 0,9053 +1,1%

USD/JPY 104,18 +0,24% 104,14 103,82 +0,9%

GBP/USD 1,3479 -0,61% 1,3502 1,3555 -1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4799 +0,21% 6,4745 6,4686 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 33.909,00 -11,85% 32.969,75 39.369,25 +16,7%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach den jüngsten kräftigen Kursgewinnen ist es an den Börsen zu Gewinnmitnahmen. Die positiven Vorgaben aus den USA beflügelten die Indizes in Asien zunächst, doch drehten diese im Verlauf mehr oder weniger stark ins Minus. Übergeordnet stützend wirkte weiterhin die Hoffnung auf ein neues Konjunkturpaket in den USA. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Dezember habe die Hoffnungen auf ein sehr umfangreiches Volumen nochmals bestärkt, hieß es. Der Schanghai-Composite reduzierte sich im Zuge von Gewinnmitnahmen. Höher als erwartet ist die Inflation der Verbraucherpreise ausgefallen. Zusammen mit einer Belebung der wirtschaftlichen Aktivität könnte dies bereits 2021 dazu führen, dass die Notenbank die Geldpolitik anziehen muss, merkten die Analysten von Capital Economics an. Besonders heftig fielen die Bewegungen am Aktienmarkt in Seoul aus. Hier kletterte der Kospi zunächst um über 3 Prozent, gab allerdings im weiteren Verlauf die Aufschläge wieder ab. Der Kospi hatte an den vergangenen beiden Handelstagen kräftig zugelegt, was Anleger zu verstärkten Gewinnmitnahmen animiert habe, hieß es. Samsung Electronics kletterten um 2,5 Prozent. Intel plant, ihre Chipherstellung auszulagern. Im Gespräch sei hier unter anderem Samsung Electronics, hieß es. Weiterhin im Fokus stand auch der Auto-Sektor, nachdem Hyundai Motor am Freitag Gespräche mit Apple über eine Zusammenarbeit im Bereich fahrerloser elektrischer Fahrzeuge bestätigt hatte. Nach einem Plus von 19 Prozent zum Wochenausklang ging es um weitere 8,7 Prozent aufwärts. Die Titel von Kia Motors stiegen um 2,6 Prozent und Mando gewannen 3,1 Prozent. Dagegen nahmen die Anleger bei SK Hynix nach den jüngsten Aufschlägen Gewinne mit. Die Aktie verlor 3,6 Prozent. In Sydney zeigten sich vor allem Technologiewerte mit deutlichen Abgaben. Einziger Sektor im Plus waren mit dem jüngsten Anstieg der Ölpreise dagegen die Energiewerte, deren Sektor-Index um 0,7 Prozent zulegte. In Hongkong standen die Technologiewerte Tencent und Alibaba im Fokus. Die US-Behörden wollen die beiden Unternehmen nun doch nicht auf ihre "Blacklist" nehmen. Während Tencent um 3,4 Prozent zulegten, verloren Alibaba nach zwischenzeitlichen Aufschlägen 1,3 Prozent. Geely reduzierten sich nach anfänglichen weiteren Gewinnen um 3,9 Prozent. Der Suchmaschinenbetreiber Baidu hat eine Kooperation mit dem chinesischen Autobauer bestätigt.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen tendieren zum Start in die Woche leicht nach oben. Auf dem aktuell erreichten Niveau werden die Investoren vorsichtiger und dürften zunächst auf einen Rücksetzer warten, um auf einem niedrigeren Niveau dann wieder zu kaufen. Die Unternehmen sind zum Start in das Jahr am Primärmarkt sehr aktiv, so dass die Investoren genügend Angebot vorfinden. Allein in der ersten Handelswoche 2021 wurden 12,8 Milliarden Euro an Unternehmensanleihen emittiert. Über 80 Prozent des Volumens kamen der DZ Bank zufolge von den deutschen Unternehmen Bayer, Adler Group, Volkswagen und BMW.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

FMC will aus Patientendaten weltgrößtes Nieren-Genregister erstellen

Fresenius Medical Care will Geninformationen seiner Nierenpatienten zu Forschungszwecken systematisch in einer Datenbank zusammenführen. Der Unternehmensbereich Frenova habe jetzt erste Patienten in das Projekt aufgenommen, teilte der weltweit führende Dialysespezialist mit. Entstehen solle die weltweit größte Genom-Datenbank für Nierenerkrankungen.

Lanxess will Desinfektions- und Hygieneanbieter Theseo übernehmen

Lanxess ist in exklusiven Verhandlungen für die Übernahme der französischen Theseo, einen Hersteller von Desinfektions- und Hygieneprodukten für Tiere. Der Akquisition liegt ein Unternehmenswert von rund 70 Millionen Euro zugrunde.

Fuchs Petrolub dank starkem Schlussquartal 2020 über Erwartungen

Fuchs Petrolub hat dank eines starken Schlussquartals im Gesamtjahr 2020 besser abgeschnitten als erwartet. Wie der Schmierstoffhersteller mitteilte, liegt der vorläufige Umsatz mit knapp 2,4 Milliarden Euro um 7 Prozent unter Vorjahr. Das EBIT dürfte lediglich um einen mittleren einstelligen Prozentsatz sinken. Bisher hatte die Fuchs Petrolub SE einen Rückgang um rund 15 Prozent in Aussicht gestellt.

Flatexdegiro-Kundenstamm wächst 2020 um 56 Prozent

