+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Australien blieben die Börsen wegen des Feiertages "Australia Day" geschlossen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den Allzeithochs am Vortag steigt an der Wall Street die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen. Bereits an den asiatischen Börsen war diese Neigung sehr ausgeprägt. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Berichtsperiode: Noch vor der Startglocke werden Verizon, General Electric, 3M, Raytheon Technologies, American Express und Lockheed Martin Geschäftszahlen vorlegen. Starbucks, Microsoft, AMD und Texas Instruments folgen nach Handelsschluss. Neben der Berichtsperiode macht die Corona-Pandemie Anlegern weiter zu schaffen. Neue und infektiösere Virusvarianten sowie Hürden, auf die das billionenschwere Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden in der Legislative stößt, bremsen die Risikoneigung unter Investoren. Erste Stimmen sehen die Verabschiedung des Programms nicht vor März. Auch die stockenden Impfungen mit den neuen Schlagzeilen über Lieferengpässe der Pharmahersteller und möglicherweise niedrigere Wirksamkeiten als ursprünglich erhofft tun ihr übriges.

Gamestop springen um weitere 17 Prozent nach oben. Bullisch gestimmte Privatanleger fahren in den Sozialen Medien seit Wochen eine Kampagne zugunsten der Aktie. Seit Jahresbeginn hat der Kurs des Einzelhändlers für Videospiele bereits über 300 Prozent zugelegt.

Steel Dynamics legte besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das vierte Quartal vor. Der Kurs legt um 0,2 Prozent zu.

3M steigen um 0,4 Prozent, die Quartalszahlen kommen gut an.

Johnson & Johnson reagieren bislang kaum auf den Geschäftsausweis.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar

PROGNOSE: 88,0

zuvor: 88,6

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der DAX erhole sich vom Ifo-Schock, heißt es. Aber auch die neuen Entwicklungen zur Pandemie-Krise werden entspannter gesehen. So basieren die Berichte, wonach der Astrazeneca-Impfstoff bei älteren Patienten nahezu unwirksam sein soll, offenbar auf einer Verwechslung. Und die US-Pharmafirma Moderna hält ihren Covid-19-Impfstoff auch für die aufkommenden Corona-Mutationen für wirksam, will aber vorsichtshalber auch eine neue Testreihe starten. Die Regierungskrise in Italien ist kein belastendes Marktthema. Ministerpräsident Conte hat seinen Rücktritt angekündigt. Medienberichten zufolge will Conte sich nach der wochenlangen Regierungskrise mit diesem Schritt das Mandat für eine neue Regierung sichern. Die italienischen Renditen stiegen anfangs leicht, liegen mittlerweile aber wieder kaum verändert. An der Mailänder Börse ziehen die Kurse ebenfalls an. Kräftig erholen können sich unter anderem Stahlwerte wie Arcelormittal, Vallourec und Thyssen mit Aufschlägen zwischen 3 und 4 Prozent. Der US-Stahlhersteller Steel Dynamics erwartet in diesem Jahr eine anhaltende Stahlpreisstärke und robuste Kundennachfrage. Ganz vorne unter den Branchen liegen aber der Stoxx-Index der Chemiewerte mit einem Plus von 2,1 Prozent. Der Branchenindex der Finanzdienstleister zieht um 2 Prozent an. Er profitiert von deutlichen Kursgewinnen bei UBS. Die Aktie ist kürzlich aus dem Bankensektor in den der Finanzdienstleister gewechselt. Der Index der Chemiewerte profitiert vom Kursplus des Schwergewichts Linde. Als "überraschend stark" werden die Zahlen der UBS für 2020 im Handel bezeichnet. UBS gewinnen 1,6 Prozent. Linde legen um 3,7 Prozent zu. Der Gashersteller teilte sowohl eine Dividendenerhöhung wie auch ein Aktienrückkaufprogramm mit. Für Novartis geht es nach Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal dagegen um 2,3 Prozent nach unten. Rolls-Royce sacken um 5 Prozent ab. Der Zwischenbericht kommt sehr schlecht an. Für Naturgy Energy geht es um 16 Prozent nach oben. Hier beflügelt ein Gebot.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Gewinnmitnahmen auf breiter Front haben an den Börsen für teils kräftige Abgaben gesorgt. Vor allem bei den zuletzt gut gelaufenen Werten aus dem Technologiebereich wurden Gewinne eingestrichen. Besonders kräftig fielen vor diesem Hintergrund die Abgaben in Hongkong und Südkorea aus, nachdem die Leitindizes zuletzt neue Hochs ausgebildet hatten oder knapp davor waren. Die Sorgen um mögliche Verzögerungen bei den weltweiten Impfungen drückten auf die Stimmung. Immer mehr Pharmaunternehmen müssen eingestehen, dass die bestellte Zahl an Impfdosen nicht bereitgestellt werden kann. Dies könnte die erwartete konjunkturelle Erholung verzögern. Der Blue-Chip-Index CSI 300 verlor in China kräftig. Dieser hatte an den vergangenen 60 Handelstagen um gut 17 Prozent zugelegt. Tencent, die jüngst auf ein neues Allzeithoch geklettert waren, büßten nun 5,5 Prozent ein. In Seoul wurden Aktien aus dem Auto- und Technologie-Bereich verkauft. Hyundai Motor verloren 3,2 Prozent, obwohl der Autobauer im vierten Quartal bei rückläufigen Erlösen mehr verdient hatte als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg aber nicht so stark wie von Analysten erhofft. Auch Konjunkturdaten belasteten in Seoul die Stimmung. Die BIP-Erholung verlor im Schlussquartal an Schwung. In Tokio waren es Auto- und Stahlwerte, die die stärksten Abgaben verzeichneten. Teilnehmer sprachen auch von der Sorge über die zuletzt wieder stärker gestiegene Zahl an Neuinfektionen. Nidec legten um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen hatte den Nettogewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 58 Prozent gesteigert.

+++++ CREDIT +++++

An den Kreditmärkten haben sich die Spreads von Hochzins- und Bankenanleihen ausgeweitet. Nach Einschätzung aus dem Handel reagieren sie damit auf die Erwartung einer sich hinziehenden Corona-Pandemie angesichts problembehafteter Impfkampagnen und verlängerter Lockdowns. Damit steigen auch die Ausfallwahrscheinlichkeiten, was auch für den Bankensektor ein Problem wäre. Angesichts der anhaltenden EZB-Unterstützung sind die Risiken allerdings überschaubar - die Zentralbank hat in der Vorwoche Unternehmensanleihen für 2,2 Milliarden Euro gekauft. Die Regierungskrise in Italien ist derweil keine Belastung. Selbst wenn Ministerpräsident Conte mit einer Regierungsbildung scheitern sollte, gelten Marktverwerfungen als unwahrscheinlich dank der latenten EZB-Unterstützung. Die Anleihenkäufe der EZB laufen nach Einschätzung von Beobachtern auf eine Zinskurvenkontrolle hinaus.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Deutsche Post vereinbart E-Commerce-Kooperation in Frankreich

Die Deutsche Post weitet die Paketzustellung in Frankreich über eine neue Kooperation mit einem französischen Partner aus, um auch am grenzüberschreitenden Online-Bestellboom zu partizipieren. Die Deutsche-Post-Tochter DHL eCommerce Solutions ist eine Partnerschaft mit Colis Privé eingegangen, die den bestehenden Parcelshop-Service des DHL-Partners Relais Colis erweitert. Über Colis Privé können Pakete in Frankreich direkt an die Haustür geliefert werden.

Vereinigung Cockpit einigt sich mit Tuifly auf Mediation

