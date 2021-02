Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Indikation 3.831,50 -0,21% +2,69%

Euro-Stoxx-50 3.612,06 +0,06% +1,67%

Stoxx-50 3.159,00 +0,02% +1,63%

DAX 13.967,24 +0,24% +1,81%

FTSE 6.479,03 -0,44% +0,73%

CAC 5.570,41 +0,13% +0,34%

Nikkei-225 28.341,95 -1,06% +3,27%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 176,4 -0,07

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,13 55,69 +0,8% 0,44 +15,4%

Brent/ICE 58,78 58,46 +0,5% 0,32 +13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.815,81 1.833,80 -1,0% -17,99 -4,3%

Silber (Spot) 26,46 26,93 -1,7% -0,46 +0,3%

Platin (Spot) 1.085,50 1.106,15 -1,9% -20,65 +1,4%

Kupfer-Future 3,55 3,57 -0,4% -0,01 +0,9%

Die Ölpreise profitieren am Donnerstag weiter von Fördermengenkürzungen der Opec+-Länder und von dem am Mittwoch gemeldeten Rückgang der US-Rohölvorräte. Auf dem Goldpreis lasten derweil der festere Dollar und die gestiegenen US-Anleiherenditen. Letztere schmälern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Verschnaufpause zur Wochenmitte dürfte es an den US-Börsen am Donnerstag wieder leicht aufwärts gehen. Die Märkte bewegen sich im Spannungsfeld aus Hoffnungen auf eine Erholung der Wirtschaft, genährt auch durch die Zulassung neuer Impfstoffe gegen das Coronavirus, und den noch immer hohen Corona-Fallzahlen. Außerdem gibt es Befürchtungen, dass die vorhandenen Impfstoffe weniger wirksam gegen neue Mutanten des Virus sein könnten.

Auskunft über die Lage der Wirtschaft werden neue Konjunkturdaten geben. Noch vor der Startglocke werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgen die Dezember-Daten zum Auftragseingang der Industrie.

Thema am Markt ist nach wie vor auch das innenpolitische Gerangel um ein neues Paket an Corona-Hilfsmaßnahmen. Die neue US-Regierung unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden erwägt Maßnahmen im Volumen von 1,9 Billionen Dollar, die oppositionellen Republikaner lehnen dies als zu teuer ab. Biden hat nun Kompromissbereitschaft signalisiert: Die nächsten Schecks zur Unterstützung von Privathaushalten könnten zielgerichteter an einen kleineren Empfängerkreis gehen.

Daneben läuft die Bilanzsaison weiter. Am Mittwoch nach Börsenschluss haben unter anderem Ebay, Paypal und Qualcomm Geschäftszahlen vorgelegt. Besonders gut kommen Zahlen und Ausblick von Ebay (vorbörslich +10%) an. Überraschend gut hat auch Paypal (+5%) abgeschnitten.

Die Aktie von Qualcomm gibt hingegen um 6,5 Prozent nach, trotz eines optimistischen Ausblicks. Beobachter vermuten, dass bei Qualcomm Gewinne mitgenommen werden.

Am Donnerstag berichten vor der Startglocke unter anderem der Pharmakonzern Merck & Co, das Tabakunternehmen Philip Morris und der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange über den Geschäftsverlauf. Nach Börsenschluss folgen T-Mobile US, Ford und News Corp.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 4Q

17:45 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: -2,8% gg Vq

3. Quartal: +4,6% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +5,0% gg Vq

3. Quartal: -6,6% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 830.000

zuvor: 847.000

16:00 Auftragseingang Industrie Dezember

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstagmittag nach oben. Als stützend werden die insgesamt positiv aufgenommenen Geschäftszahlen der Unternehmen an der Börse genannt. Deutsche Bank sinken nach Zahlenausweis um 1 Prozent. Das Ergebnis ist besser als erwartet ausgefallen. Allerdings weist die Citigroup darauf hin, dass dies nur auf geringere Rückstellungen zurückzuführen sei. Die Analysten bemängeln zudem die fehlenden Details zum Ausblick. Für Commerzbank geht es nach Zahlenvorlage um 1,6 Prozent nach unten. Die Bank hat einen Milliardenverlust ausgewiesen. Die Titel der Deutsche-Bank-Tochter DWS steigen dagegen um 3,5 Prozent. Im Handel werden die Mittelzuflüsse beim Vermögensverwalter positiv kommentiert. Bayer gewinnen 4,6 Prozent. Der Konzern hat sich im Rechtsstreit über die vermeintlich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat in den USA mit den Klägeranwälten auf ein neues Verfahren zur Abwicklung und Beilegung künftiger Fälle geeinigt. Besser als erhofft ist es im ersten Quartal für Infineon (plus 0,4 Prozent) gelaufen. Die Knappheit an Chips für die Autoindustrie zeigt sich hier von ihrer positiven Seite und treibt den Gewinn nach oben. Sowohl Segmentergebnis als auch -marge konnte der Chiphersteller noch stärker steigern als erhofft. Unilever notieren dagegen mit minus 4 Prozent sehr schwach. "Der Nettogewinn enttäuscht", sagt ein Händler. OMV notieren nach ihren detaillierten Geschäftszahlen fest mit plus 2,5 Prozent. Der Nettogewinn habe die Schätzungen übertroffen, heißt es bei Jefferies. Dassault gewinnen nach Zahlenvorlage 5,2 Prozent. Kräftig abwärts um knapp 15 Prozent geht es in Amsterdam mit Tomtom nach schwachen Quartalszahlen und einem enttäuschenden Ausblick. Der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 legt ein fulminantes Börsendebüt aufs Parkett. Mit 53,90 Euro liegt der Kurs weit über dem Ausgabepreis von 38 Euro - und dieser hatte bereits am oberen Rand der Angebotsspanne von 32 bis 38 Euro je Aktie gelegen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:28 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1993 -0,33% 1,2014 1,2024 -1,8%

EUR/JPY 126,27 -0,10% 126,36 126,31 +0,1%

EUR/CHF 1,0818 -0,02% 1,0814 1,0810 +0,1%

EUR/GBP 0,8794 -0,28% 0,8831 0,8807 -1,5%

USD/JPY 105,29 +0,24% 105,17 105,05 +1,9%

GBP/USD 1,3643 -0,02% 1,3604 1,3653 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4722 +0,19% 6,4627 6,4614 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 37.467,50 +0,38% 38.062,25 36.729,25 +29,0%

Der Euro rutscht am Donnerstag erstmals seit November unter die Marke von 1,20 Dollar. Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank (Coba) verweist auf die Inflationsdaten der Eurozone am Vortag. Diese hätten zwar deutlich nach oben überrascht, Zinssenkungen oder andere expansive Maßnahmen durch die EZB seien aber keinesfalls vom Tisch. Denn der deutliche Anstieg der Verbraucherpreisinflation und der Kerninflation sei Sonderfaktoren geschuldet, der unterliegende Preisauftrieb bleibe dagegen schwach. Die Expertin betont, dass die Argumente für einen schwächeren Dollar eigentlich weiter Bestand hätten. Denn die US-Notenbank habe klar gemacht, dass sie lange an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten werde. Kurzfristig dürfte für den Devisenmarkt aber wohl entscheidender sein, dass es in den USA in Bezug auf die Impfkampagne und auch auf die konjunkturelle Erholung im Moment einfach besser aussehe. Es deute vieles darauf hin, dass die USA besser aus der Krise kämen als die Eurozone. Daher sei aktuell ein steigender Euro eher kein Thema.

Das britische Pfund erholt sich, nachdem die Bank of England ihren geldpolitischen Kurs bekräftigt hat. Aktuell notiert das Pfund mit 1,3630 Dollar etwas unter seinem Tageshoch von 1,3654 Dollar. Im Tagestief kurz vor Bekanntgabe des Zinsentscheids kostete das Pfund 1,3566 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien haben am Donnerstag nach drei Tagen mit Kursgewinnen moderate Gewinnmitnahmen die Richtung vorgegeben. Davon betroffen waren vor allem Technologieaktien. Bei den Einzelwerten machte die Berichtssaison die Kurse. Sony sprangen in Tokio gegen den schwächeren Markt um 9,5 Prozent nach oben. Sony hat im dritten Geschäftsquartal dank eines starken Geschäfts im Spiele- und Elektronikbereich den Gewinn um knapp drei Drittel gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Zudem erhöhte das Unternehmen den Ausblick. Für die Aktie des Seifenherstellers Kao ging es dagegen um über 8 Prozent abwärts, nachdem der Nettogewinn im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt hatte. Die Schwäche der Technologiewerte in Hongkong sahen Teilnehmer auch im Zusammenhang mit dem am Freitag anstehenden Börsengang von Kuaishou, für das Investoren möglicherweise Platz in den Portfolios machten. Das Unternehmen hat eine App für Kurzvideos und Livestreaming entwickelt. Im

