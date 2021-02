Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In China blieben die Börsen wegen der Neujahrsfeierlichkleiten geschlossen.

MITTWOCH: In China wird wegen der Neujahrsfeierlichkeiten weiter nicht gehandelt.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:07 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Indikation 3.956,75 +0,06% +6,05%

Euro-Stoxx-50 3.735,03 +0,02% +5,13%

Stoxx-50 3.246,63 -0,02% +4,45%

DAX 14.111,09 +0,01% +2,86%

FTSE 6.775,34 +0,28% +4,58%

CAC 5.788,61 +0,04% +4,27%

Nikkei-225 30.467,75 +1,28% +11,02%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,93 -0,3

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,87 60,12 +0,7% 0,40 +23,1%

Brent/ICE 63,25 63,30 -0,1% -0,05 +22,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.816,95 1.818,88 -0,1% -1,93 -4,3%

Silber (Spot) 27,60 27,73 -0,5% -0,13 +4,6%

Platin (Spot) 1.295,90 1.306,00 -0,8% -10,10 +21,1%

Kupfer-Future 3,84 3,83 +1,3% +0,05 +9,1%

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Ölpreise. Für die US-Sorte WTI geht es weiter nach oben. Das eisige Wetter in den USA erhöhe die Nachfrage, heißt es. Gleichzeitig könnten die niedrigen Temperaturen die Ölproduktion in Texas behindern. Der Kälteeinbruch trägt dazu bei, die monatelange Erholung fortzusetzen, die durch die Produktionskürzungen der Opec und ihrer Partner, allen voran Russland, angetrieben wurde, so ein Beobachter.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die jüngste Rekordjagd an der Wall Street dürfte nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag weitergehen. Weiter stützen die Aussichten auf zusätzliche fiskalische Stimulierungsmaßnahmen und die anhaltende Unterstützung durch die Zentralbanken, um eine breite wirtschaftliche Erholung zu ermöglichen. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen noch in dieser Woche eine legislative Vorlage von US-Präsident Joe Bidens Stimuluspaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar anfertigen. Auch die Einführung weiterer Impfstoffe, der Rückgang der Covid-19-Infektionszahlen in vielen Ländern und die fortschreitenden Impfungen stärken das Vertrauen in eine baldige Überwindung der Coronavirus-Pandemie. Besonders die Energiewerte dürften mit der Kältewelle in den USA im Blickpunkt stehen. Auch die US-Berichtssaison bleibt weiter im Fokus. "Die bislang vorgelegten Ergebnisse haben überwiegend deutlich über den Erwartungen gelegen", sagt Charles Hepworth, Investment- Director bei GAM Investments. Starke Unternehmenszahlen und der Beginn der Impf-Kampagnen haben die Investoren dazu veranlasst, optimistischer zu werden, was die am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren betrifft, ergänzt der Teilnehmer.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index Februar

PROGNOSE: 5,9

zuvor: 3,5

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An Europas Börsen kann sich auch nach dem ZEW-Konjunkturindex keine einheitliche Tendenz durchsetzen. Zwar ist der ZEW-Index deutlich besser ausgefallen als erwartet, die Teilnehmer glauben offensichtlich an eine baldiges Ende der Krise. "Ein stärkerer Trendimpuls ist vor der Eröffnung der Wall Street aber nicht in Sicht", sagt ein Marktteilnehmer auch mit Blick darauf, dass diese am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war. Weiterhin stark gefragt sind die so genannten Basic Resources aus dem Rohstoff- und dem Stahlbereich. Aber auch Öl-Aktien, Chemie- und Industrie-Titel sowie die Papiere der Autohersteller legen überwiegend zu. Dagegen stehen die zinsreagiblen Branchen wie Versorger, Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs oder Telekom-Titel unter Druck. Frostige Temperaturen in Nordamerika sorgen dafür, dass Öl teuer bleibt. Für den Öl und Gassektor geht es um 0,9 Prozent nach oben. Daneben stehen Geschäftszahlen im Minensektor im Blick. Sein Stoxx-Branchenindex steht mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent erneut an der Spitze der Gewinnerliste. Mit Blick auf den Geschäftsausweis von Glencore (+3,3%) spricht die Citigroup von starken Zahlen. Der Bergbaukonzern BHP Billiton (+1,7%) hat mit dem EBITDA des ersten Geschäftshalbjahrs 2020/21 die Markterwartung übertroffen. Im DAX geht die Hausse von Infineon mit einem Plus von 1,6 Prozent weiter, auch Daimler stehen mit einem Plus von 1,2 Prozent auf der Gewinnerseite. Dagegen fallen Adidas mit der Schwäche der Konsumgüterhersteller um 1,0 Prozent. LPKF Laser gewinnen 10,6 Prozent. Grund sind Spekulationen um eine Zusammenarbeit mit Samsung. Michelin ziehen um 0,6 Prozent an. Zwar sind die Umsätze wie erwartet schwach ausgefallen. Positiv heben die Analysten von Jefferies aber die EBIT-Entwicklung im zweiten Halbjahr hervor.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo, 17:41 % YTD

EUR/USD 1,2167 +0,32% 1,2140 1,2130 -0,4%

EUR/JPY 128,17 +0,31% 128,13 127,80 +1,7%

EUR/CHF 1,0801 +0,04% 1,0793 1,0798 -0,1%

EUR/GBP 0,8735 +0,17% 0,8713 0,8720 -2,2%

USD/JPY 105,37 +0,01% 105,54 105,36 +2,0%

GBP/USD 1,3928 +0,14% 1,3933 1,3911 +1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,4153 +0,13% 6,4094 6,4049 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 48.750,75 +0,99% 49.046,25 48.439,75 +67,8%

Der Euro löst sich deutlicher von der Marke bei 1,21 US-Dollar nach oben und klettert auf das höchste Niveau seit zweieinhalb Wochen. Trotz des kurzfristigen Aufwärtstrends betont Devisen-Analyst Derek Halpenny von MUFG den Umstand, dass der Euro die am zweitschlechtesten laufende G10-Währung stelle. Nur der japanische Yen entwickle sich derzeit noch schwächer. Der Experte macht aber Potenzial für den Euro aus und verweist auf die sich verbessernden Aussichten der Eurozone . "Der Ausblick für die Eurozone klart sich auf und dürfte dem Euro eine fortwährende Unterstützung auf dem aktuellen Niveau liefern", ergänzt Halpenny. Auch ein besser als erwarteter ZEW-Index stützt die Gemeinschaftswährung.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Der Aufwärtstrend an den ostasiatischen Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. KGI Securities in Hongkong sprach exemplarisch für die gesamte Region von einer risikobereiten Stimmung vor dem Hintergrund des weltweit laufenden Impfstoffeinsatzes gegen das Coronavrirus und der Aussichten auf eine konjunkturelle Erholung. Der Nikkei-Index in Tokio legte weiter zu. Er hatte am Vortag erstmals seit 1990 die 30.000er Marke wieder geknackt. Für Unterstützung sorgte in Australien die dortige Notenbank mit dem erneuerten Signal, die Zinsen extrem niedrig zu lassen und die Anleihekäufe fortzusetzen, bis Inflation und Lohnwachstum nachhaltig anziehen. In der gesamten Region gehörten Papiere aus dem Ölsektor zu den größeren Gewinnern, weil auch die Ölpreise weiter steigen. Sie ziehen nun auch deshalb an, weil in Nordamerika die kalte Witterung einige Produzenten von Schieferöl dazu gezwungen hat, die Produktion zu unterbrechen. Zugleich dürfte das kalte Wetter die Ölnachfrage antreiben. Softbank erreichten in Tokio ein Rekordhoch, die Aktie des Technologieunternehmens verteuerte sich um 4,1 Prozent. Das jüngst vorgelegte gute Ergebnis, Aktienrückkäufe und die Aussicht auf eine weiter zunehmende Bedeutung der Digitalisierung seien die Kurstreiber, hieß es. Der Rohstoffriese BHP wartete mit insgesamt gemischten Zahlen auf, positiv kam aber die höher als erwartet ausgefallene Dividende an. BHP schlossen in Sydney 2,7 Prozent fester.

+++++ CREDIT +++++

Bis auf Financials bilden sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Dienstag leicht zurück. Damit stellen die anziehenden Renditen an den Anleihemärkten noch keinen Belastungsfaktor für Credits dar. Die Commerzbank warnt allerdings bereits davor, dass ein weiterer Anstieg der Zinsen für Gegenwind sorgen und die Wirkung des günstigen technischen Umfelds für Investmentgrade-Anleihen dämpfen könnte, doch dürfte die Entwicklung zumindest vorerst eher die Einengung bremsen als eine erhebliche Ausweitung auslösen. Derweil bieten die andauernd starken EZB-Käufe dem Markt Rückhalt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

EQS wächst zweistellig

Die auf Compliance-Lösungen für Unternehmen spezialisierte EQS Group AG hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 37,6 Millionen Euro gesteigert. Das EBITDA verdoppelte sich auf 4,8 Millionen Euro, wie EQS mitteilte. Die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sei maßgeblich für den Ergebnissprung.

Nordex erhält Auftrag über 33 MW aus den Niederlanden

Die Nordex Group hat sich einen Auftrag über insgesamt 33 Megawatt für einen Windpark in den Niederlanden gesichert.

Britisches Kartellamt hat Bedenken wegen Ebay-Anzeigengeschäft

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA will die geplante Übernahme des Ebay-Kleinanzeigengeschäfts durch die Adevinta ASA nicht einfach so durchwinken. Die 9,2 Milliarde US-Dollar schwere Transaktion könne den Wettbewerb gefährden, teilte die CMA mit.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 16, 2021 07:10 ET (12:10 GMT)