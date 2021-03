Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (12:58 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Indikation 3.972,25 +0,16% +6,47%

Euro-Stoxx-50 3.847,29 +0,46% +8,29%

Stoxx-50 3.278,99 +0,53% +5,49%

DAX 14.551,85 +0,63% +6,07%

FTSE 6.810,34 +0,90% +4,48%

CAC 6.053,92 +0,30% +9,05%

Nikkei-225 29.921,09 +0,52% +9,03%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 171,82 0,04

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,49 65,39 -1,4% -0,90 +32,5%

Brent/ICE 67,98 68,88 -1,3% -0,90 +31,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.731,37 1.730,74 +0,0% +0,63 -8,8%

Silber (Spot) 26,06 26,22 -0,6% -0,16 -1,2%

Platin (Spot) 1.225,55 1.215,35 +0,8% +10,20 +14,5%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Wenig verändert dürfte die Wall Street am Dienstag nach der Rekordjagd des Vortages in den Handel starten, wobei der technologielastige Nasdaq-Index etwas fester indiziert wird. Dow-Jones-Index und S&P-500 hatten auf neuen Rekordniveaus die Sitzung beendet. Zuletzt nicht weiter gestiegene Renditen dürften besonders den Technologiewerten helfen, ihre Erholung fortzusetzen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei 1,60 Prozent, knapp unter dem Jahreshoch. Für einen wichtigen Impuls könnten die vor der Eröffnung anstehenden Einzelhandelsumsätze für Februar sowie die Industrieproduktion, ebenfalls für Februar, sorgen. Sie werden Hinweise darauf liefern, wie stark sich die US-Konjunktur erholt. Besonderes Augenmerk dürfte angesichts des derzeit dominierenden Zins- bzw. Inflationsthemas auch den Im- und Exportpreisen zukommen. Im Blick haben die Akteure derweil weiter das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Notenbank dürfte dabei trotz des verabschiedeten Hilfspakets und der steigenden Renditen auf Kurs bleiben und ihre lockere Geldpolitik bestätigen. Fed-Präsident Jerome Powell hatte wiederholt betont, dass die Notenbank fest entschlossen sei, geduldig zu sein. Es wird daher erwartet, dass die Fed ihre Botschaft wiederholt, dass sie noch weit von ihren Zielen entfernt sei. Es werde dennoch auf

AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Delivery Hero SE, Zwischenbericht

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 Einzelhandelsumsatz Februar

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +5,3% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +5,9% gg Vm

13:30 Import- und Exportpreise Februar

Importpreise

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,8%

zuvor: 75,6%

15:00 Lagerbestände Januar

PROGNOSE +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagmittag in einer freundlichen Verfassung. Grund für das gute Abschneiden des DAX ist die Rally der Autowerte, besonders die von VW. Im DAX steigen VW-Vorzüge um 7,2 Prozent auf 208,80 Euro. Die Stammaktien von VW schießen sogar um knapp 16 Prozent auf 277 Euro nach oben. Porsche ziehen um 4,5 Prozent an. Vor allem der zuversichtliche Ausblick von VW kommt gut an. Ein Händler hebt das ambitionierte Margenziel von 7 bis 8 Prozent heraus, das schnell erreicht werden solle. Die Wolfsburger, die ihre endgültigen Ergebnisse präsentiert haben, gelten zudem für viele Anleger als Favorit beim Thema Elektrifizierung. "Dazu kommen heute nun Gerüchte über das Porsche-IPO, Optionskäufe vor dem Verfall, die Aufnahmen von VW in ESG-Fonds und so weiter", so ein Marktteilnehmer. BMW gewinnen 2,5 und Daimler 1,2 Prozent, Continental legen um 2 Prozent zu. Im TecDAX gewinnen Varta 11 Prozent. Händler machen hier als Kurstreiber einen Bericht aus, wonach Varta nun auch Batterien für Elektroautos herstellen will. Der europäische Stoxx-Auto-Index legt 1,8 Prozent zu. Die Sorgen wegen der zunächst in vielen Ländern unterbrochenen Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca belasten dagegen kaum. Astrazeneca können sich um 3,1 Prozent erholen, gestützt von einer Hochstufung der Aktie auf "Kaufen" durch Jefferies. Gut kommen die Zahlen und der Ausblick von Zalando (+4,6 Prozent) an.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:56 % YTD

EUR/USD 1,1947 +0,19% 1,1919 1,1927 -2,2%

EUR/JPY 130,32 +0,12% 130,18 130,17 +3,4%

EUR/CHF 1,1055 -0,08% 1,1055 1,1065 +2,3%

EUR/GBP 0,8617 +0,41% 0,8618 0,8589 -3,5%

USD/JPY 109,07 -0,07% 109,22 109,13 +5,6%

GBP/USD 1,3865 -0,23% 1,3831 1,3886 +1,5%

USD/CNH (Offshore) 6,4976 -0,01% 6,4998 6,5004 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 55.431,25 -1,31% 54.943,00 56.433,74 +90,8%

Die US-Notenbank dürfte als Ergebnis ihres Treffens am Mittwoch weiter bemüht sein, Erwartungen für eine anstehende Kehrtwende in der US-Geldpolitik zu dämpfen. Ob sie den Markt allerdings davon überzeugen könne, bleibe abzuwarten. Bis dahin dürfte das Währungspaar Euro/Dollar sich auf den aktuellen Niveaus bewegen, so die Commerzbank. Insgesamt helle sich das Konjunkturbild weiter auf. Entscheidend für den Markt sei allerdings letztlich wie die Notenbanken darauf reagierten.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Getrieben von Indexrekorden an der Wall Street haben sich die Börsenplätze in Ostasien und Australien am Dienstag freundlich gezeigt. Die Renditen der US-Anleihen gaben zuletzt leicht nach, was für Aufschläge besonders im Technologiesektor sorgte. Zuletzt hatte der Sektor unter den gestiegenen Marktzinsen gelitten. Daneben waren in den USA auch Konsumwerte gesucht, als Hauptprofiteure des fast zwei Billionen schweren Pakets der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft. Die Aktien des Biotechnologieunternehmens Euglena sprangen mit der Entwicklung eines Biokraftstoffs um 26 Prozent nach oben. In Hongkong warnten die Experten von KGI Securities, dass die Aufwärtsdynamik begrenzt sein dürfte und verwiesen auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch, die viele Anleger im Vorfeld an der Seitenlinie belasse. China Mobile (+2,2%) profitierten laut Händlern von der Spekulation auf ein privilegiertes Listing als A-Aktie, die auch in Schanghai in Renminbi gehandelt werden kann. In Festlandchina (+0,8%) sprachen Teilnehmer von einer Erholungsbewegung nach den kräftigen Verlusten seit Mitte des vergangenen Monats.

+++++ CREDIT +++++

Die vermutlich vorübergehende Einstellung der Impfkampagne mit dem Impfstoff von Astrazeneca in weiten Teilen der EU stellt keinen Belastungsfaktor für den europäischen Kreditmarkt dar. Die Risikoprämien zeigen sich am Dienstag kaum verändert zum Vortag. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Impfungen in ein paar Tagen wieder aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang ist nun das Treffen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) am Donnerstag von besonderer Relevanz, die vorerst an der positiven Bewertung des Impfstoffs festhält.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Commerzbank verliert Aufsichtsratschef Vetter

Die Commerzbank muss schon nach wenigen Monaten wieder einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden suchen. Wie die Bank mitteilte, legt der seit Anfang August 2020 amtierende Chefkontrolleur Hans-Jörg Vetter sein Amt mit Ablauf des heutigen Tages aus gesundheitlichen Gründen nieder.

Merck verbucht Rückschlag in Krebsstudie mit Bintrafusp alfa

Die Darmstädter Merck KGaA hat bei ihrer Immuntherapie Bintrafusp alfa einen weiteren Rückschlag verbucht. In einer klinischen Studie der Phase II mit Krebspatienten habe das Prüfpräparat zwar eine "klinische Aktivität" gezeigt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die vordefinierte Wirksamkeitsschwelle, die eine Beantragung der Marktzulassung für die Zweitlinientherapie in der Indikation maligner biliärer Tumoren (BTC) ermöglicht hätte, wurde jedoch nicht erreicht.

Volkswagen bekräftigt Ausblick für 2021

Volkswagen rechnet dieses Jahr wie geplant mit deutlich besseren Geschäften und setzt weiter auch auf Kostensenkungen. Der Umsatz im Konzern und im Pkw-Geschäft soll 2021 signifikant über dem Vorjahreswert liegen, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Die operative Rendite soll am oberen Ende der Bandbreite 5,0 bis 6,5 Prozent liegen. In den Folgejahren soll schnellstmöglich der Zielkorridor von 7 bis 8 Prozent wieder erreicht werden.

Messengerdienst Signal funktioniert in China nicht mehr

Der verschlüsselte Messengerdienst Signal ist in China offenbar gesperrt worden. Nutzer konnten am Dienstag laut der Website GreatFire.org, die auf Online-Zensur in China spezialisiert ist, ohne eine spezielle VPN-Verbindung nicht mehr darauf zugreifen. Signal ist einer der letzten US-Onlinedienste, der in dem Land noch frei verfügbar ist.

Tui stockt Mallorca-Angebot zu Ostern deutlich auf

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 16, 2021 08:02 ET (12:02 GMT)