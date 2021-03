Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.996,4

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Indikation 3.877,75 -0,42% +3,93%

Euro-Stoxx-50 3.793,45 -1,02% +6,78%

Stoxx-50 3.249,37 -0,76% +4,54%

DAX 14.458,87 -1,04% +5,39%

FTSE 6.635,03 -1,16% +3,91%

CAC 5.897,80 -0,83% +6,24%

Nikkei-225 28.729,88 +1,14% +4,68%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 172,46% +0,29

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,41 61,18 -2,9% -1,77 +22,0%

Brent/ICE 62,62 64,41 -2,8% -1,79 +21,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.728,08 1.734,01 -0,3% -5,93 -9,0%

Silber (Spot) 24,61 25,05 -1,7% -0,44 -6,8%

Platin (Spot) 1.156,05 1.172,45 -1,4% -16,40 +8,0%

Kupfer-Future 3,97 4,06 -2,4% -0,10 +12,5%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Talfahrt im späten Vortagesgeschäft dürfte sich die Wall Street stabilisieren. Dies gilt auch für die am Vortag heftig unter die Räder geratenen Technologiewerte. Doch noch vor Handelsstart gilt es, wichtige Daten zu verarbeiten: Neben der weniger interessanten dritten Revision des US-BIP zum vierten Quartal stehen die viel beachteten wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Da Vertreter der US-Notenbank jüngst immer wieder auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt als eine Zielgröße für die Geldpolitik verweisen hatten, dürften Anleger die Daten genau unter die Lupe nehmen - auch im Hinblick auf die Inflationsentwicklung. Am Markt ist man sich nicht ganz sicher, wie umfassend die Wachstums- und Inflationserwartungen eingepreist sind. Gute Arbeitsmarktdaten könnten indes für verstärkte Inflationssorgen stehen und eher belastend wirken für Aktien. Denn weiterhin zweifeln viele Marktteilnehmer an den jüngsten Aussagen aus dem Kreise der Fed, wonach mittelfristig keine Änderung der Geldpolitik anstehe. Sie befürchten schon baldige Zinserhöhungen, sollte die Inflation nachhaltig anziehen.

Der Aktienkurs des gehobenen Einrichtungsunternehmens RH steigt vorbörslich um +8,4 Prozent. Das Unternehmen profitierte im vierten Quartal von einer robusten Nachfrage nach Luxusprodukten. Sowohl Umsatz als auch Nettoergebnis lagen über den Markterwartungen. Auch der Ausblick auf das erste Quartal überzeugte.

KB Home (-3,2%) hat im ersten Geschäftsquartal zwar beim Nettoergebnis die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz blieb das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen jedoch hinter den Marktprognosen zurück.

Rite Aid brechen um 17,5 Prozent ein. Die Apotheken- und Drogeriekette hat ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 gesenkt.

Evofem Biosciences stürzen um über 20 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Ausgabe von neuen Aktien im Volumen von 30 Millionen Dollar angekündigt hat.

Die ADR von Cellect Biotechnology machen einen Sprung um 42,7 Prozent. Das israelische Unternehmen hat eine Fusionsvereinbarung mit Quoin Pharmaceuticals abgeschlossen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

14:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahresergebnis

Im Laufe des Tages:

- DE/Teamviewer AG, Geschäftsbericht 2020

- DE/MLP SE, Geschäftsbericht 2020

- DE/Amadeus Fire AG, Geschäftsbericht 2020

- DE/Befesa SA, Geschäftsbericht 2020

- DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2020

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

13:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,1% gg Vq

2. Veröff.: +4,1% gg Vq

3. Quartal: +33,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,1% gg Vq

2. Veröff.: +2,1% gg Vq

3. Quartal: +3,5% gg Vq

13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 735.000

zuvor: 770.000

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex März

PROGNOSE: -2,5 Punkte

zuvor: -4,4 Punkte

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Analysten sprechen von überkauften Strukturen. Diese würden in der Konsolidierung abgebaut. Stark gefragt sind erneut Eon, die ihren Aufschwung mit einem weiteren Anstieg um 3,7 Prozent fortsetzen. Analysten beurteilen die Aktie nach dem Zahlenausweis vom Mittwoch nun wieder positiver. Ein weiter tendenziell schwächerer Euro wirkt sich leicht unterstützend für die Export-Unternehmen der Eurozone aus, steht allerdings auch dafür, dass die internationalen Investoren bessere Chancen in anderen Wirtschaftregionen der Welt sehen. Der Stoxx-Branchenindex der europäischen Auto-Aktien zieht um 0,5 Prozent an. Heraus stechen einmal mehr VW mit einem Plus von 1,8 Prozent. Angeführt wird die Gewinnerseite bei den Branchenindizes vom Versorger-Index, der mit dem Eon-Schub um knapp 1 Prozent steigt. Die Verliererseite wird dagegen vom Index der Öl- und Gasaktien angeführt. Er fällt um 1,4 Prozent. Nach der kräftigen Erholung des Vortages geht es auch für die Ölnotierungen selbst wieder nach unten. Henkel ziehen um 1,7 Prozent an. Grund sind starke Geschäftszahlen und eine Prognoseerhöhung des Klebstoffunternehmens HB Fuller. Dagegen fallen Adidas um 5,2 Prozent - in China schießen Medien gegen Unternehmen, die sich kritisch zur Verfolgung der Uiguren geäußert haben. Deutsche Wohnen geben nach neuen Geschäftszahlen 2,4 Prozent ab. Aroundtown verlieren nach Zahlenausweis 4,6 Prozent. Der Gewinn hat unter niedrigeren Bewertungsgewinnen und höheren Ausgaben gelitten. Siemens Healthineers hat wie angekündigt zur Refinanzierung der Varian-Übernahme 2,3 Milliarden Euro über eine Kapitalerhöhung eingesammelt. Die Aktien tendieren 0,9 Prozent leichter. Zooplus hat im vergangenen Jahr einen Umsatz auf Rekordniveau erzielt und unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Der Kurs schießt um fast 15 Prozent nach oben. Bei den ausführlichen Zahlen von Hamburger Hafen (HHLA) belaste der Ausblick, heißt es. Der Wert verliert 10,5 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:42 Mi,18:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1807 -0,04% 1,1816 1,1827 -3,3%

EUR/JPY 128,81 +0,27% 128,80 128,64 +2,2%

EUR/CHF 1,1048 -0,07% 1,1062 1,1062 +2,2%

EUR/GBP 0,8615 -0,22% 0,8640 0,8620 -3,5%

USD/JPY 109,10 +0,31% 108,99 108,78 +5,6%

GBP/USD 1,3704 +0,17% 1,3675 1,3720 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,5458 +0,24% 6,5342 6,5241 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 51.385,75 -2,35% 52.809,50 56.198,50 +76,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben insgesamt gut behauptet tendiert. Das größte Plus verzeichnete der Nikkei, der sich nach den teils kräftigen Einbußen seit Wochenbeginn erholte. An den chinesischen Börsen standen weiter die US-chinesischen Beziehungen im Fokus - nun auch, weil die US-Wertpapieraufsicht SEC Maßnahmen einführt, die ausländische Unternehmen dazu verpflichtet, US-Prüfungsstandards einzuhalten. Ansonsten droht der Börsenausschluss. Teilnehmer sprachen von einem sehr ruhigen Geschäft mit dem bislang niedrigsten Tagesumsatz im laufenden Jahr. Offenbar sei der Markt derzeit auf der Suche nach frischen Impulsen. Nach einem schwachen Start hat der Kospi nach vier Handelstagen in Folge mit Verlusten mit einem Plus geschlossen. Für Auftrieb sorgte, dass das südkoreanische Parlament neuen Wirtschaftsstimuli zustimmte. Von der jüngsten Wiederaufnahme nordkoreanischer Raketentest habe sich der Markt wenig beeindruckt gezeigt, hieß es. Der S&P/ASX-200 schaffte kurz vor Ende den Dreh ins Plus. Polynovo gewannen nach einer Hochstufung 4,9 Prozent und verhalfen dem Gesundheitssektor zu einem Plus von 1,0 Prozent. Brickworks rückten nach der Zahlenvorlage und einem guten Ausblick um 4,7 Prozent vor. Im schwachen Technologiesektor (-1,1%) fielen Afterplay um 1,9 Prozent auf ein Dreimonatstief. In Taiwan gaben TSMC um 0,3 Prozent nach. Citi sieht die Marktdominanz von TSMC durch die Intel-Initiative nicht gefährdet. Für Tencent ging es trotz besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen in Hongkong um 2,8 Prozent abwärts. Zur Begründung für das Minus wurde auf die schwachen US-Vorgaben für den Technologie-Sektor verwiesen. Dazu komme der anhaltende Konflikt mit den Regulierungsbehörden.

+++++ CREDIT +++++

