Middle East hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen JOD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,8 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Middle East hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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