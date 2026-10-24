Midland Polymers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Midland Polymers hat sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 1,13 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Midland Polymers -0,160 INR je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.net
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