Midwest Energy lud am 14.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Midwest Energy -0,290 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1050,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 138,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net