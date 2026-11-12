Midwest gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

12.11.26 06:35 Uhr

Midwest hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,37 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,21 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Midwest in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,83 Milliarden INR im Vergleich zu 1,59 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net