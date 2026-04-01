DAX24.154 +0,4%Est505.933 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 -0,1%Nas24.025 ±0,0%Bitcoin63.075 -0,4%Euro1,1778 -0,2%Öl99,41 +4,8%Gold4.789 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: DAX schließt fester -- Wall Street etwas fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON, Him & Hers, Daikin, Quantenaktien, TSMC, SAP, Gerresheimer, Tesla im Fokus
Top News
BASF-Aktie: Milliardenkonzern baut Kapazitäten für Gemüsesaatgut aus BASF-Aktie: Milliardenkonzern baut Kapazitäten für Gemüsesaatgut aus
Drägerwerk-Aktie fester: Nach Einbruch folgt kräftige Erholung bei Gewinn und Umsatz Drägerwerk-Aktie fester: Nach Einbruch folgt kräftige Erholung bei Gewinn und Umsatz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Miersch stellt sich hinter Hormus-Angebot des Kanzlers

16.04.26 18:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Unterstützung für sein Angebot eines Bundeswehreinsatzes in der Straße von Hormus zugesichert, aber nur unter einer Bedingung: "Erst wenn die Waffen schweigen und ein robustes internationales Mandat vorliegt, kann über einen deutschen Sicherungseinsatz entschieden werden."

Kreise: Merz will Minenjagdboote und Aufklärungsflieger anbieten

Merz hat bereits zugesichert, dass dies auch für ihn eine klare Bedingung für eine deutsche Beteiligung an einer internationalen Mission zur Sicherung des wichtigen Handelswegs ist. Nach Angaben aus Regierungskreisen will er am Freitag bei einer internationalen Konferenz in Paris dafür Minenjagdboote, Aufklärungsflugzeuge, ein Versorgungsschiff und eine Relaisstation im ostafrikanischen Dschibuti anbieten.

"Grundsätzlich unterstützen wir den Kurs des Bundeskanzlers, den Handel zu schützen", sagte Miersch der Deutschen Presse-Agentur. "Freie Seewege sind die Voraussetzung für stabile Preise an unseren Tankstellen und in den Supermärkten." Wie auch Merz sagte Miersch, dass ein Bundestagsmandat für den Bundeswehreinsatz zwingend notwendig sei. "Wir werden sehr genau darauf achten, dass die völkerrechtlichen Grundlagen und eine realistische Perspektive für Stabilität gegeben sind."

"Der US-Präsident muss endlich zur Vernunft kommen"

Miersch verband seine grundsätzliche Zustimmung zu einem Bundeswehreinsatz mit einer klaren Erwartungshaltung an US-Präsident Donald Trump. "Trumps Agieren im Nahen Osten führt die Weltwirtschaft an den Rand des Abgrunds. Wir brauchen sofort eine Deeskalation und freie Handelswege", sagte er. "Der US-Präsident muss endlich zur Vernunft kommen."/mfi/DP/stw