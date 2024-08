Mietwachstum

Vonovia ist nach dem ersten Halbjahr optimistischer beim organischen Mietwachstum, operativen Gewinn und Vorsteuergewinn.

Werte in diesem Artikel

Alle drei Kenngrößen sollen am Jahresende nun am oberen Ende der Zielspannen landen.

Im ersten Halbjahr sanken der operative Gewinn EBITDA sowie der Gewinn vor Steuern leicht. Unter dem Strich ergab sich im Zusammenhang mit der Neubewertung des Portfolios zum 30. Juni wiederum ein Verlust, jedoch vermochte Vonovia diesen im Vorjahresvergleich deutlich zu verringern. Die Neubewertung des Portfolios liege mit 82,5 Milliarden Euro nur noch leicht unter dem Niveau Ende 2023 von 83,9 Milliarden; damit bestätige sich die erwartete "aufhellende Marktentwicklung", teilte der Bochumer DAX-Konzern mit. Für das Ziel, durch Verkaufserlöse 2024 insgesamt 3 Milliarden Euro an Liquidität zu generieren und die Schulden zu senken, sieht sich Vonovia auf Kurs. Zur Jahresmitte wurden bereits Immobilien für rund 1,5 Milliarden Euro verkauft, zu Beginn des zweiten Halbjahres seien nochmals 300 Millionen Euro bzw 185 Millionen generiert worden. Spätestens ab 2025 will Vonovia "von Stabilisierung wieder auf Wachstum umschalten", so die Ansage von CEO Rolf Buch.

Im ersten Halbjahr insgesamt gab der bereinigte operative Gewinn EBITDA total im fortgeführten Geschäft leicht nach, auf rund 1,27 Milliarden Euro von rund 1,30 Milliarden. Der für die Dividende neuerdings relevante bereinigte Vorsteuergewinn (adjusted EBT) sank ebenfalls, auf 887 Millionen Euro von 946 Millionen im Vorjahr. Grund seien Portfolioverkäufe sowie höhere Zinsaufwendungen. Er übertraf die von den Analysten geschätzten 851 Millionen Euro allerdings leicht. Je Aktie betrug der adjusted EBT 1,09 Euro nach 1,19 Euro im Vorjahr. Der ebenfalls für die Dividende relevante Operating Free Cashflow (OFCF) stieg den Angaben zufolge im Vorjahresvergleich um 4,7 Prozent auf 800,3 Millionen Euro.

Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 529 Millionen Euro, verglichen mit einem deutlich höheren Verlust von 4,13 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Bewertungsergebnis Investment Properties verbesserte sich auf minus 1,43 Milliarden Euro von minus 6,38 Milliarden Euro im Vorjahr.

Im Gesamtjahr sieht Vonovia das organische Mietwachstum nun am oberen Ende der Spanne 3,8 bis 4,1 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll in der oberen Bandbreite von 2,55 bis 2,65 Milliarden Euro landen, das adjusted EBT am oberen Ende von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)