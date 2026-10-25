Mifflinburg Bancorp,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Mifflinburg Bancorp, hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 1,60 USD. Im letzten Jahr hatte Mifflinburg Bancorp, einen Gewinn von 4,77 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Mifflinburg Bancorp, im vergangenen Quartal 20,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mifflinburg Bancorp, 33,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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