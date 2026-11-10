MIGALO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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MIGALO hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,47 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 15,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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