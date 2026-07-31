DAX 25.651 +0,2%ESt50 6.375 +0,5%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,28 -0,3%Nas 25.421 +1,2%Bitcoin 55.436 -1,3%Euro 1,1501 -0,2%Öl 90,6 +1,8%Gold 4.032 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Migranten in Ceuta: Österreich sieht Schengen-Freiheit in Gefahr

WIEN/CEUTA (dpa-AFX) - Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP) hat angesichts der Ankunft Tausender Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta Madrid zu konsequentem Handeln aufgefordert. "Jetzt ist entscheidend, dass Spanien seiner europäischen Verantwortung nachkommt und sicherstellt, dass kein einziger illegaler Migrant auf europäisches Festland gelangt", sagte der Regierungschef von der konservativen ÖVP.

Werbung

Stocker: Im Bedarfsfall temporäre Schließung von Grenzen

Sollte sich die Lage so entwickeln, "dass wir Druck auf unsere nationalen Grenzen spüren, werden wir alles unternehmen, um diese zu schützen - dazu gehören im Bedarfsfall auch temporäre Schließungen der Schengen-Grenzen", so der Politiker.

In den vergangenen Tagen waren Schätzungen der regionalen Behörden zufolge rund 60.000 Migranten von Marokko aus irregulär in die spanische Nordafrika-Exklave gelangt, die von Marokko und dem Mittelmeer umschlossen ist.

Der tschechische Regierungschef Andrej Babis fordert eine sofortige Schließung der offenen Schengen-Grenzen mit Spanien - was er genau damit meinte, ließ er offen. Frankreich hat bereits angekündigt, seine Kontrollen an der Grenze zu Spanien zu verstärken. Die Politik Madrids habe den Vorfall in Ceuta verursacht, sagte der rechtspopulistische Politiker und Milliardär nach Angaben der Agentur CTK./mrd/DP/jha