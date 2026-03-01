DAX23.615 -1,5%Est505.770 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -2,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.828 -0,6%Euro1,1600 ±-0,0%Öl91,22 -0,2%Gold5.190 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln
Rohstoffkurse am Mittag Rohstoffkurse am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Migros trennt sich von Tegut - Edeka übernimmt Filialen

11.03.26 13:05 Uhr

ZÜRICH/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Schweizer Lebensmitteleinzelhändler Migros zieht sich aus Deutschland zurück und verkauft die Supermarktkette Tegut. Ein großer Teil der vor allem in Hessen befindlichen Tegut-Filialen soll von Edeka übernommen werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde nach Angaben beider Unternehmen bereits unterzeichnet. Das Kartellamt muss dem Verkauf noch zustimmen. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Wer­bung

Edeka will rund 200 Tegut-Filialen in den genossenschaftlichen Edeka-Verbund integrieren. "Mit dieser Einigung schaffen wir eine klare Zukunftsperspektive für die Tegut-Märkte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagte der Vorstandsvorsitzende der Edeka-Zentrale, Markus Mosa. Durch die Schließung zahlreicher Standorte hätte ansonsten der Verlust von mehr als 4.500 Arbeitsplätzen gedroht, hieß es. Ob der Name Tegut erhalten bleiben wird, ist bislang unklar. Zu weiteren Details äußerte sich Edeka nicht. Zuvor hatte die "Lebensmittel Zeitung" darüber berichtet.

Migros erklärt den Schritt folgendermaßen: Trotz massiver Kosteneinsparungen habe sich das Marktumfeld in Deutschland weiter verschärft und zu rückläufigen Umsätzen geführt. Tegut sei "unter diesen Bedingungen mit der spezifischen Positionierung und der vergleichsweise kleinen Unternehmensgröße langfristig wirtschaftlich nicht zukunftsfähig".

Die Option einer Gesamtübernahme von Tegut durch einen Händler, der bisher nicht im deutschen Markt präsent sei, habe sich als nicht umsetzbar erwiesen, hieß es. Offen ist bislang, was aus den übrigen Tegut-Märkten wird. Laut Migros laufen Gespräche mit weiteren Interessenten. Weitere Details wurden nicht genannt.

Wer­bung

Tegut wurde 1947 in Fulda gegründet. Im Jahr 2013 wurde die Kette von Migros übernommen. Laut Angaben auf der eigenen Internetseite beschäftigt Tegut ungefähr 7.700 Menschen und hat mehr als 300 Supermärkte in sechs Bundesländern. Die mit Abstand meisten davon befinden sich in Hessen./cr/DP/nas