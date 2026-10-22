Miivo AI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Miivo AI hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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