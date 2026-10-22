Miivo AI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

22.10.26 06:35 Uhr

Miivo AI hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net