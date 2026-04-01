Der Werkzeugmaschinen-Hersteller Mikron hat mit dem britischen Unternehmen 3P Innovation eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Wall Street im Minus -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus Mercedes besser als befürchtet. Robinhood unter Prognosen. Starbucks mit Gewinn und Umsatz über Erwartungen. Orange will Scorefit kaufen. Hypoport: Breites Wachstum in Q1. Scout24 kündigt zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms an. Kone mit Milliarden-Deal: Übernahme von TK Elevator. Versicherungssektor unter Druck. Seagate nach Zahlen mit Kurssprung. Bloom Energy mit starkem Ausblick.

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