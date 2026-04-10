Mikron-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu
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Mikron Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
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Medienmitteilung zur ordentlichen Generalversammlung der Mikron Holding AG:
Boudry, 15. April 2026, 18.00 Uhr – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Mikron Holding AG (SIX: MIKN) haben an der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 15. April 2026, in Neuenburg alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen, einschliesslich dem Antrag des Verwaltungsrats auf eine Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie (CHF 0.30 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn und CHF 0.30 pro Aktie verrechnungssteuerfrei aus den Kapitaleinlagereserven). Die Mitglieder des Verwaltungsrats Paul Zumbühl, Andreas Casutt, Hans-Michael Hauser, Alexandra Bendler und Hans-Christian Schneider wurden für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Paul Zumbühl wurde als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt.
Kurzporträt der Mikron Gruppe
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Kontakt
Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group
Telefon +41 91 610 62 09, investors@mikron.com
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2309264 15.04.2026 CET/CEST
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