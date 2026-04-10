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Mikron-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

15.04.26 18:00 Uhr
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Mikron AG (Mikron Technology)
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Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Mikron-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

15.04.2026 / 18:00 CET/CEST

Medienmitteilung zur ordentlichen Generalversammlung der Mikron Holding AG:

Boudry, 15. April 2026, 18.00 Uhr – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Mikron Holding AG (SIX: MIKN) haben an der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, 15. April 2026, in Neuenburg alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen, einschliesslich dem Antrag des Verwaltungsrats auf eine Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie (CHF 0.30 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn und CHF 0.30 pro Aktie verrechnungssteuerfrei aus den Kapitaleinlagereserven). Die Mitglieder des Verwaltungsrats Paul Zumbühl, Andreas Casutt, Hans-Michael Hauser, Alexandra Bendler und Hans-Christian Schneider wurden für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Paul Zumbühl wurde als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt.

Kurzporträt der Mikron Gruppe
Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig – als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1570 Mitarbeitende.

Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Boudry (Schweiz).

 


Kontakt
Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group
Telefon +41 91 610 62 09, investors@mikron.com
 
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2309264  15.04.2026 CET/CEST

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