Miles-Leihwagen nun auch über Bolt-Plattform buchbar

BERLIN (dpa-AFX) - Die Fahrzeuge des Carsharing-Anbieters Miles sind künftig auch über die Mobilitätsplattform des Wettbewerbers Bolt buchbar. Beide Unternehmen verkündeten eine entsprechende Partnerschaft an zunächst neun Miles-Standorten, darunter Hamburg und München. Insbesondere Bolt vergrößert damit sein Standbein im Carsharing-Geschäft.

Bisher bietet das Unternehmen Leihwagen im sogenannten Free-float-Modell lediglich in Berlin an. Dabei stehen die Autos stationsunabhängig in der Stadt verteilt herum und können per App aufgeschlossen und genutzt werden. Bolt ist eher bekannt über seine Fahrdienst-Vermittlungen an Mietwagenunternehmen sowie seine E-Scooter.

Miles wiederum ist bisher ausschließlich im Carsharing-Geschäft in insgesamt zwölf deutschen Städten aktiv - ebenfalls im Free-float-Modell. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen über rund 20.000 Fahrzeuge im Angebot.

Deutschland ist für Carsharing-Anbieter der wichtigste Markt in Europa. Anfang 2024 gab es hierzulande laut Daten des Bundesverbands Carsharing rund 43.000 Fahrzeuge. Das war rund ein Viertel mehr als im Jahr davor./maa/DP/zb