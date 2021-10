Militär putscht im Sudan - Regierung aufgelöst

- von Khalid Abdelaziz

Khartum (Reuters) - Im Sudan hat das Militär die Macht übernommen, die Übergangsregierung aufgelöst und einen landesweiten Ausnahmezustand verhängt.

Ministerpräsident Abdalla Hamdok und mehrere weitere zivile Regierungsmitglieder wurden am Montag festgenommen, wie das Informationsministerium mitteilte, das zunächst wohl noch von Anhängern Hamdoks kontrolliert wurde. Es handle sich faktisch um einen Militärputsch. In der Hauptstadt Khartum zogen Gegner des Militärs auf die Straßen. Es gab Berichte über Schüsse und Verletzte. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die USA äußerten sich besorgt. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte das Vorgehen. Der Umsturzversuch müsse sofort beendet und der Wille der Bevölkerung respektiert werden, erklärte Außenminister Heiko Maas.

Soldaten nahmen Medienberichten zufolge die meisten Kabinettsmitglieder sowie zahlreiche führende Parteipolitiker fest, die die Regierung unterstützen. Hamdok sei an einen unbekannten Ort gebracht worden, nachdem er sich geweigert habe, eine Erklärung zur Unterstützung der Putschisten zu unterzeichnen, teilte das Informationsministerium weiter mit. Es forderte die Bevölkerung zum Widerstand auf. Zehntausende seien dem Aufruf gefolgt. In der Nähe des Militärhauptquartiers sei auf sie geschossen worden. Nach Angaben von Medizinern wurden mindestens zwölf Menschen verletzt. Das Fernsehen übertrug Bilder von Demonstranten, die sich ihren Weg über Barrikaden hinweg zum Militärsitz bahnten.

Ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters sah, wie Militärkräfte und paramilitärische Einheiten auf den Straßen Khartums Stellung bezogen. Demonstranten stecken an verschiedenen Stellen der Hauptstadt Reifen in Brand. Der Flughafen wurde laut einem Bericht des TV-Senders Al-Arabiya geschlossen und internationale Flüge wurden ausgesetzt. Das Internet in Khartum schien ausgefallen zu sein, auch Telefonnetze waren gestört. Im benachbarten Omdurman stürmten Militäreinheiten nach Angaben des Informationsministeriums die Zentralen des sudanesischen Fernsehens und Radios und nahmen Mitarbeiter fest. Junge Demonstranten errichteten Barrikaden. "Wir werden die Demokratie bis zum Ende verteidigen", sagte ein 21-Jähriger.

ZWEITER PUTSCH-ANLAUF BINNEN WENIGER WOCHEN

Der höchste Militärvertreter des Landes, General Abdel Fattah al-Burhan, kündigte an, neben der Regierung auch den Souveränen Rat aufzulösen. Dieser leitete bislang den Übergang zur Demokratie. Ihm gehörten neben Mitgliedern des Militärs auch Zivilisten an. Burhan war zuletzt Vorsitzender des Rats. In den kommenden Monaten sollte die Leitung aber an einen Zivilisten übergehen.

Burhan erklärte, Frieden und Sicherheit im Sudan seien gefährdet gewesen. Das Militär habe gemäß der Verfassung handeln müssen, um die Sicherheit des Landes zu schützen. Der General sagte zu, dass das Militär den demokratischen Übergang fortsetze, bis die Macht an eine zivile gewählte Regierung übergeben werde. Er kündigte eine Wahl für Juli 2023 an. Bis dahin solle eine unabhängige Regierung den Sudan führen.

Erst im September war Putschversuch gescheitert. Seitdem verschärften sich die Spannungen zwischen dem Militär und zivilen Gruppen. Beide Seiten teilten sich die Macht seit dem Sturz des langjährigen Herrschers Omar al-Baschir durch eine Straßenprotestbewegung im April 2019. Ein demokratischer Übergangsprozess wurde eingeleitet mit dem Ziel, bis Ende 2023 Wahlen abzuhalten. Allerdings verschärfte sich zuletzt der Ton. Uneinigkeit herrschte unter anderem in der Frage, ob Baschir an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt werden soll, wo er sich wegen Kriegsverbrechen verantworten soll. Hinzu kommt eine schwere Wirtschaftskrise, die das nordafrikanische Land seit längerem plagt.

Bundesaußenminister Heiko Maas forderte die politisch Verantwortlichen dazu auf, ihre Meinungsverschiedenheiten in einem friedlichen Dialog zu lösen. Dies sei man den Menschen schuldig, die für ein Ende der Diktatur im Sudan gekämpft hätten. Der friedliche politische Übergangsprozess hin zu einer Demokratie sei fortzuführen. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, erklärte, er verfolge die Geschehnisse mit "größter Besorgnis". Der US-Sondergesandte Jeffrey Feltman teilte mit, sein Land sei alarmiert durch Berichte über eine Machtübernahme des Militärs. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte die sofortige Freilassung des international respektierten Ministerpräsidenten Hamdok und der anderen festgenommenen Zivilisten. Ähnlich äußerte sich die Afrikanische Union. Auch die Arabische Liga zeigte sich besorgt.