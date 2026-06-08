Militär-Verbindungen

Das US-Verteidigungsministerium hat mehrere große chinesische Konzerne auf die sogenannte "Chinese Military Companies List" gesetzt.

• USA setzen große chinesische Tech-Konzerne auf Blacklist

• Unternehmen potenziell militärisch relevant

• Keine klassischen Sanktionen, aber klare Geschäfts- und Investitionssignale



Wer­bung Wer­bung

Die US-Regierung hat zahlreiche chinesische Unternehmen, darunter BYD, Alibaba und Baidu.com, im Rahmen einer Aktualisierung auf die Section-1260H-Liste gesetzt. Auf dieser befinden sich Akteure, denen Verbindungen zum chinesischen Militär nachgesagt werden. Das Pentagon begründete die Aufnahme damit, dass die betroffenen Firmen nach seiner Einschätzung Verbindungen zu Chinas militärisch-ziviler Fusionsstrategie ("Military-Civil Fusion") aufweisen oder diese unterstützen.

Auch wenn die Maßnahme zunächst keine klassischen Wirtschaftssanktionen nach sich zieht, sendet sie ein deutliches politisches Signal: Washington betrachtet zunehmend auch zivile chinesische Technologiekonzerne als potenzielle Bestandteile des Militärapparats der Volksrepublik.

Die Aktien der betroffenen chinesischen Konzerne lässt dies im Dienstagshandel jedoch weitgehend kalt: So steigen die Anteilsscheine des Elektroautobauers BYD in Hongkong zeitweise um 1,36 Prozent auf 89,25 HKD, während Papiere von Baidu um 1,64 Prozent auf 117,90 HKD zulegen. Lediglich die Alibaba-Aktie weist in Hongkong zeitweise ein Minus in Höhe von 0,67 Prozent auf 118,00 HKD auf.

Wer­bung Wer­bung

US-Sicherheitsdoktrin im Wandel

Bemerkenswert ist die Bandbreite der Firmen, die nun im Rahmen einer Aktualisierung der Liste aus dem Jahr 2025 Einzug auf ebendiese hielten: BYD hat sich in den vergangenen Jahren vom Batteriehersteller zu einem der weltweit größten Produzenten von Elektrofahrzeugen entwickelt und gilt inzwischen als ernsthafter Konkurrent von Tesla auf internationalen Märkten. Alibaba wiederum gehört zu den größten E-Commerce- und Cloud-Computing-Unternehmen der Welt. Baidu ist vor allem als Suchmaschinen- und KI-Konzern bekannt und investiert massiv in autonome Fahrsysteme sowie Anwendungen der künstlichen Intelligenz.

Dass Konzerne aus so unterschiedlichen Branchen auf derselben Liste landen, verdeutlicht den Wandel der amerikanischen Sicherheitsdoktrin. Im Mittelpunkt stehen heute weniger klassische Rüstungsunternehmen als vielmehr Technologiekompetenzen, Datenbestände, Cloud-Infrastrukturen, Halbleitertechnologien und künstliche Intelligenz - also jene Bereiche, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.

Die Logik der "Military-Civil Fusion"

Die Hintergründe der Entscheidung der USA, die Konzerne auf die "schwarze Liste" zu setzen, liegen in einem Konzept der Volksrepublik, das in Washington seit Jahren mit wachsender Sorge beobachtet wird. So verfolgt die chinesische Führung offiziell die Strategie der militärisch-zivilen Fusion. Ziel ist es dabei, technologische Innovationen aus der Privatwirtschaft möglichst effizient für die Modernisierung der Streitkräfte nutzbar zu machen.

Wer­bung Wer­bung

Aus Sicht amerikanischer Sicherheitsbehörden entsteht dadurch eine strukturelle Verbindung zwischen großen Technologieunternehmen und dem chinesischen Staat. Selbst wenn ein Betrieb keine Waffen produziert oder keine direkten Aufträge des Militärs ausführt, könnten seine Technologien langfristig militärische Anwendungen ermöglichen. Die "Financial Times" verweist darauf, dass genau diese Logik hinter zahlreichen amerikanischen Maßnahmen gegenüber chinesischen Technologieunternehmen steht.

Kritiker dieser Sichtweise argumentieren jedoch, dass die US-Regierung häufig nur begrenzte öffentliche Belege für konkrete militärische Aktivitäten einzelner Unternehmen vorlegt. Die Einstufung basiert daher oftmals auf einer breiteren strategischen Bewertung und nicht zwingend auf nachweisbaren direkten Rüstungskooperationen.

Chinesische Akteure weisen Vorwürfe zurück

Die betroffenen Konzerne wiesen die Vorwürfe umgehend zurück. So betonte Alibaba laut "Reuters", es gebe "keine Grundlage" für die Aufnahme in die Liste. "Alibaba ist weder ein chinesisches Militärunternehmen noch Teil einer Strategie zur militärisch-zivilen Fusion", zitiert die Nachrichtenagentur aus einer Erklärung des KI-Riesen, das zugleich rechtliche Schritte gegen die falsche Darstellung ankündigte. Auch Baidu wies die mit der Aufnahme verbundenen Vorwürfe "kategorisch" zurück. "Die Behauptung, Baidu sei ein Militärunternehmen, ist völlig haltlos. Wir werden nicht zögern, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um eine Streichung des Unternehmens von der Liste zu erreichen", so der Konzern laut "Reuters". Laut "Associated Press" betrachten viele der betroffenen Firmen die Aufnahme auf die Liste als politisch motiviert und sachlich unbegründet.

Für die Gesellschaften steht dabei mehr auf dem Spiel als nur ihr öffentliches Image. Zwar handelt es sich nicht um ein vollständiges Geschäftsverbot, doch die Einstufung kann Investoren verunsichern, regulatorische Risiken erhöhen und künftige Geschäftsbeziehungen mit amerikanischen Institutionen erschweren.

Keine Sanktionen - aber mögliche Vorstufe

Ökonomisch ist die aktuelle Maßnahme vor allem deshalb bedeutsam, weil sie als Vorstufe weitergehender Einschränkungen verstanden werden kann. Die Aufnahme auf die Pentagon-Liste bedeutet zunächst vor allem, dass das US-Militär und bestimmte Regierungsstellen künftig keine Geschäftsbeziehungen zu den betroffenen Konzernen unterhalten sollen. Darüber hinaus schafft die Liste eine rechtliche und politische Grundlage für spätere Maßnahmen. In der Vergangenheit folgten auf ähnliche Einstufungen teilweise Investitionsbeschränkungen, Exportkontrollen oder zusätzliche regulatorische Auflagen.

Für internationale Anleger stellt sich daher die Frage, ob die betroffenen Unternehmen künftig mit weiteren Einschränkungen rechnen müssen. Gerade bei BYD könnte dies besondere Aufmerksamkeit erzeugen, da der E-Autobauer seine internationale Expansion derzeit mit hoher Geschwindigkeit vorantreibt und zunehmend auch auf westlichen Märkten präsent ist.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net