Militärausschuss tagt erstmals in neuem Hauptsitz in Libyen

SIRTE (dpa-AFX) - Die Bemühungen um die Umsetzung des Abkommens zum Waffenstillstand in Libyen schreiten voran. Militärvertreter der rivalisierenden Lager des Ministerpräsidenten Fajis al-Sarradsch und des Generals Chalifa Haftar kamen am Dienstag in der libyschen Stadt Sirte zu ihrer mittlerweile sechsten Gesprächsrunde zusammen, wie die UN-Mission für Libyen (UNSMIL) mitteilte. Die Küstenstadt Sirte liegt mittig zwischen der Hauptstadt Tripolis im Nordwesten und der zweitgrößten Stadt Bengasi im Osten des Landes. Sie fungiert als neuer ständiger Hauptsitz des Militärausschusses.

Das dreitägige Treffen ist erst das zweite Treffen der Gruppe auf libyschem Boden. Je fünf Militärvertreter beider Seiten sind noch bis Freitag in Sirte. Deshalb heißen die Gespräche "5+5". Das Format war bei der Berliner Libyen-Konferenz im Januar vereinbart worden.

Vor zwei Wochen hatten sich die Konfliktparteien Libyens auf einen Waffenstillstand geeinigt. In dem nordafrikanischen Land tobt seit dem mit westlicher Hilfe erfolgten Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg. Alle Bemühungen, den Konflikt beizulegen, blieben bisher erfolglos. Im Nachbarland Tunesien laufen seit Montag zudem politische Gespräche./nia/DP/stw