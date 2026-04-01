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Militärexperte Masala: Kein vollumfänglicher Sieg der USA

08.04.26 09:06 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Militärexperte Carlo Masala sieht nach der Einigung auf eine Waffenruhe im Iran-Krieg und der Öffnung der Straße von Hormus keinen richtigen Sieg für die USA und Israel. "Das, was jetzt erreicht worden ist, sieht eher nach einer strategischen Niederlage der Vereinigten Staaten von Amerika aus", sagte der Experte der Bundeswehr-Universität München im Deutschlandfunk.

Der vom Iran vorgelegte Zehn-Punkte-Plan für eine Beendigung des Krieges, der laut Trump eine sehr gute Basis für Verhandlungen sei, "da ist ja wenig iranisches Entgegenkommen gegenüber den amerikanischen Forderungen von Beginn an drin". Deswegen könnten die USA nicht von einem vollumfänglichen Sieg reden.

Masala verwies darauf, dass bisher nur die offizielle Verlautbarung der Iraner bekannt sei - das sei noch meilenweit von dem entfernt, was die USA wollten. "In dem 10-Punkte-Plan der Iraner ist weiterhin drin, dass zukünftig bei der Befahrung der Straße von Hormus Geld gezahlt werden muss, das zu gleichen Teilen an den Iran und an den Oman geht. Und es gibt wohl noch eine Version in Farsi, in der drin ist als Forderung, dass die Vereinigten Staaten den Iranern die Anreicherung von Uran erlauben." In der englischen Fassung tauche das aber nicht auf. "Also von daher stehen uns jetzt wirklich noch zwei Wochen harte Verhandlungen bevor. Aber das ist alles nicht ein vollumfänglicher Sieg der Vereinigten Staaten von Amerika", sagte Masala./thn/DP/stw