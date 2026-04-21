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Militärs planen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus

22.04.26 06:32 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Für einen möglichen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus nach einem Ende der Kampfhandlungen treffen sich heute Militärs aus 30 Ländern im britischen Militärhauptquartier Northwood in London. Das von Großbritannien und Frankreich ausgerichtete zweitägige Planungstreffen folgt auf eine internationale Konferenz in der französischen Hauptstadt in der vergangenen Woche.

London und Paris wollen einen neutralen Marineeinsatz organisieren, der sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt, um Handelsschiffe zu begleiten und zu sichern. Auch Deutschland erwägt einen Beitrag zur Minenräumung und Seeaufklärung.

Voraussetzung ist stabiler Waffenstillstand

Bei der Pariser Konferenz forderten die beteiligten Länder - neben den Europäern auch Indien, China und die Türkei - eine sofortige, bedingungslose und vollständige Wiederöffnung der Meerenge durch alle Parteien. Der Iran blockiert seit Wochen die Durchfahrt der wichtigen Meeresenge für Handelsschiffe.

Die Aufgabe der militärischen Planungskonferenz sei nun, den diplomatischen Konsens in einen gemeinsamen Plan zum Erhalt der Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu übertragen, sagte der britische Verteidigungsminister John Healey einer Mitteilung zufolge.

Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne ist jedoch ein stabiles Waffenstillstandsabkommen zwischen den Kriegsparteien USA, Israel und Iran./cmy/DP/stk