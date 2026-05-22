DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.025 ±-0,0%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick
Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Milkfood hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

24.05.26 06:35 Uhr

Milkfood hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,09 INR. Im Vorjahresviertel hatte Milkfood 0,990 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,79 Milliarden INR – ein Plus von 13,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Milkfood 1,58 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,17 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,85 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Milkfood im vergangenen Geschäftsjahr 4,13 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Milkfood 4,48 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Milkfood Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen