Milkfood hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Milkfood hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,09 INR. Im Vorjahresviertel hatte Milkfood 0,990 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,79 Milliarden INR – ein Plus von 13,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Milkfood 1,58 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,17 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,85 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Milkfood im vergangenen Geschäftsjahr 4,13 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Milkfood 4,48 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net