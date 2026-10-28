Milkfood stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Milkfood hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 INR gegenüber -3,220 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Milkfood 1,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 740,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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