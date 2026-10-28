Milkfood stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

28.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Milkfood 1,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 740,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 INR gegenüber -3,220 INR im Vorjahresquartal.

Milkfood hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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