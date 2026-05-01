Israel kauft für seine Luftwaffe zwei neue Kampfjet-Staffeln. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten - Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will wohl eBay übernehmen -- E.ON, UBS, Deutsche Bank, Merck im Fokus Fitch hebt Ausblick für Deutsche Bank-Aktie an. Douglas erwartet hohen Quartalsverlust. thyssenkurpp will Stahlsparte vorerst behalten. TotalEnergies-Aktie zwischen Rekordprofiten und sozialer Verantwortung.

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