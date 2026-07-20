IREN-Aktie zieht kräftig an: Neuer Milliarden-Deal mit KI-Konzernen treibt Umsatzziel nach oben

Milliarden-Auftrag

21.07.26 14:11 Uhr

Mit einem milliardenschweren Vertragspaket von führenden KI-Entwicklern schraubt IREN sein Wachstumsziel nach oben. Was das jetzt für Anleger bedeutet.

• Trotz wachsendem Wachstum besteht Unsicherheit wegen möglicher Überkapazitäten durch Neocloud-Anbieter und den Ausbau eigener Cloud-Dienste großer Hyperscaler wie Meta und Microsoft.

• Das Unternehmen konnte seine KI-Cloud-Kapazität innerhalb eines Jahres von 3 Megawatt auf 480 Megawatt steigern und plant bis 2027 eine Kapazität von 1,2 Gigawatt.

• IREN hat Verträge im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar mit führenden KI-Anbietern wie Microsoft und NVIDIA unterzeichnet und hebt sein Umsatzziel für 2026 auf über 4 Milliarden US-Dollar an.

IREN unterschreibt KI-Kundenverträge im Volumen von 2,8 Milliarden US-Dollar

Cloud-Anbieter hebt sein Umsatzziel 2026 auf über 4 Milliarden US-Dollar an

Zu den neuen Vertragspartnern zählen unter anderem Microsoft und NVIDIA

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IREN hat am Montag mit mehreren führenden Anbietern bei künstlicher Intelligenz neue Mehrjahresverträge im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar unterzeichnet und hebt daraufhin sein Umsatzziel für das laufende Jahr deutlich an. Die Bekanntgabe der neuen Verträge sorgte bereits am Vortag für eine deutliche Reaktion an der NASDAQ: Die IREN-Aktie sprang um knapp 20 Prozent auf 40,20 US-Dollar an. Die Euphorie scheint auch am Dienstag anzuhalten: Vorbörslich legt das Papier weitere 4,08 Prozent auf 41,84 US-Dollar zu.

Neue Großkunden treiben das Wachstumsziel

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab, hebt es sein Ziel für die annualisierte Jahresumsatzrate im KI-Cloud-Geschäft zum Jahresende von 3,7 auf über 4 Milliarden US-Dollar an. Rund 85 Prozent dieser Zielgröße gelten demnach bereits als vertraglich abgesichert, nachdem IREN neue Mehrjahresverträge mit einem Gesamtvolumen von 2,8 Milliarden US-Dollar unterschrieben hat.

Zum erweiterten Kundenkreis zählen laut Unternehmensangaben unter anderem Microsoft und NVIDIA sowie mehrere spezialisierte KI-Anbieter, die sowohl Bare-Metal- als auch Managed-Cloud-Dienste von IREN nutzen. Mitgründer und Co-Chef Daniel Roberts erklärte, die vertikal integrierte KI-Cloud-Plattform des Unternehmens skaliere mit hohem Tempo.

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Kapazitätsausbau und Finanzierung im Blick

Nach eigenen Angaben ist IREN binnen zwölf Monaten von rund 3 Megawatt selbst gebauter KI-Cloud-Kapazität auf 480 Megawatt gewachsen, die im laufenden Jahr geliefert werden sollen. Bis 2027 peilt das Unternehmen 1,2 Gigawatt an. Ein Teil der jüngsten Verträge enthält Kundenvorauszahlungen von rund 45 Prozent der zugehörigen Investitionen in Grafikprozessoren, was den eigenen Finanzierungsbedarf für diese Projekte senkt. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit über das gesamte Portfolio liegt bei rund vier Jahren. Zum 30. Juni verfügte IREN zudem über liquide Mittel von rund 7,6 Milliarden US-Dollar, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Sorge um Überkapazitäten bleibt im Hintergrund

Der Deal kommt für IREN zu einem sensiblen Zeitpunkt. Mehrere Anbieter von KI-Rechenkapazität, sogenannte Neoclouds, gerieten zuletzt unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass Meta Platforms eigene Cloud-Dienste ausbauen will.

Investoren befürchten laut MarketWatch, Neoclouds könnten damit zu einer Übergangslösung werden, bis Hyperscaler wie Meta eigene Rechenzentren in Betrieb nehmen. Microsoft war bereits im November 2025 als erster Hyperscaler-Kunde bei IREN eingestiegen. Aus Sicht des Cantor-Fitzgerald-Analysten Brett Knoblauch war dieser Fünfjahresvertrag laut MarketWatch damals ein entscheidender Wendepunkt für die Glaubwürdigkeit des Geschäftsmodells.

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Rückblick auf die jüngste Kursentwicklung

Erst zu Beginn des Monats war die IREN-Aktie unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen ein neues mehrjähriges Vergütungspaket für die Mitgründer und Co-Chefs Daniel und Will Roberts angekündigt hatte, das den beiden zusammen einen Anteil von 6 Prozent am Unternehmen sichert. Anleger sorgten sich laut MarketWatch um eine Verwässerung ihrer Anteile. Die aktuellen Vertragsabschlüsse und die höhere Umsatzprognose dürften diese Bedenken nun zumindest teilweise relativieren, auch wenn sich das Verhältnis von Investitionskosten und tatsächlich realisierten Erlösen erst in den kommenden Quartalen zeigen wird.

Für Anleger bleibt IREN damit eine Wachstumswette mit Chancen und Risiken zugleich: Ein Rückgang der KI-Investitionsnachfrage oder eine Verzögerung bei der Inbetriebnahme neuer Kapazitäten könnte die ambitionierten Ausbaupläne empfindlich treffen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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