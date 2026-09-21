SoftBank-Aktie: Erneut Milliarden-Schulden für OpenAI-Investment - das müssen Anleger wissen

Milliarden-Bond

21.09.26 10:18 Uhr

SoftBank platziert am Markt erneut Anleihen im Milliardenvolumen, um eine Zahlung an OpenAI zu stemmen, während die Rendite der eigenen Bonds spürbar steigt.

• Die Investition in OpenAI wächst auf insgesamt 64,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von etwa 13 Prozent entspricht, bei einer geschätzten Bewertung von 730 Milliarden US-Dollar.

• SoftBank hat Anleihen im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar sowie eine Milliarde Euro ausgegeben, um die dritte Tranche seiner Investition in OpenAI zu finanzieren, und ersetzt damit eine bestehende Brückenfinanzierung.

SoftBank sichert sich frisches Kapital für nächste OpenAI-Tranche

Steigende Anleiherenditen signalisieren höhere Risikoaufschläge

Analysten bleiben trotz Risiken mehrheitlich optimistisch für die Aktie

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Die SoftBank Group hat Anleihen im Volumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar sowie einer Milliarde Euro aufgelegt, um die dritte Tranche seiner Folgeinvestition in OpenAI zu finanzieren. Die Emission ersetzt eine bestehende Brückenfinanzierung und macht den Konzern erneut zu einem der größten Hochzins-Anleiheemittenten der Tech-Branche.

Neue Anleihen lösen SoftBanks Brückenfinanzierung ab

Der japanische Technologie-Investmentkonzern SoftBank hat laut "Reuters" Anleihen über mehr als 10 Milliarden US-Dollar aufgelegt, um die Zahlung für die dritte Tranche seiner Folgeinvestition in OpenAI zu finanzieren. Die auf US-Dollar lautenden Papiere seien in Laufzeiten von dreieinhalb, fünfeinhalb und siebeneinhalb Jahren gestückelt. Zusätzlich platzierte der Konzern auf Euro lautende vorrangige unbesicherte Anleihen über eine Milliarde Euro mit Laufzeiten von vier und sechs Jahren. Citigroup und JPMorgan fungieren laut der Nachrichtenseite als führende Konsortialbanken. Die Emissionen sollen am 24. September bepreist und fünf Tage später abgewickelt werden.

Die neuen Bonds ersetzen eine bestehende Brückenfinanzierung: SoftBank hatte im März eine besicherungsfreie Kreditlinie über 40 Milliarden US-Dollar aufgenommen und davon 30 Milliarden US-Dollar abgerufen, bevor der Konzern am 15. September einen Saldo von 25,9 Milliarden US-Dollar vorzeitig zurückzahlte.

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OpenAI-Beteiligung wächst auf 64,6 Milliarden Dollar

Der Abschluss der dritten Investitionstranche wird für den ersten Oktober erwartet. Danach soll SoftBanks kumulierte Investition in OpenAI rund 64,6 Milliarden US-Dollar erreichen und einem Anteil von etwa 13 Prozent entsprechen, nachdem der Konzern bereits seit September 2024 in Summe 34,6 Milliarden US-Dollar investiert hatte, ehe im Februar die 30 Milliarden US-Dollar schwere Folgeinvestition beschlossen wurde. Nach Einschätzung von "Crypto Briefing" impliziert diese Summe für den angestrebten Anteil eine Pre-Money-Bewertung von OpenAI von etwa 730 Milliarden US-Dollar.

Für den KI-Markt zeigt der Vorgang, wie stark auch finanzstarke Investoren auf Fremdkapital angewiesen sind, um Beteiligungen an KI-Unternehmen in dieser Größenordnung zu stemmen. Neben der Anleihe erweiterte SoftBank einen durch Arm-Aktien besicherten Margenkredit um 5 Milliarden auf 25 Milliarden US-Dollar und stockte eine Kreditlinie um 450 Millionen auf 6,5 Milliarden US-Dollar auf.

Steigende Renditen als Warnsignal für Anleger

SoftBank erhält von S&P Global Ratings die Note BB+, die höchste Stufe im spekulativen Bereich und damit eine Stufe unterhalb von Investment Grade. Der Konzern war 2026 mit Anleihen im Gegenwert von knapp 15 Milliarden US-Dollar bereits der weltweit größte Emittent von Hochzinsanleihen, bevor die aktuelle Platzierung hinzukommt. Die Rendite der 2031 fälligen Dollar-Anleihe des Konzerns stieg Anfang September auf 8,2 Prozent, nachdem sie im Januar noch bei 6,7 Prozent gelegen hatte - ein Hinweis darauf, dass Investoren für das Risiko wachsende Aufschläge verlangen.

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Für Anleger, die eine Position in der SoftBank-Aktie als Wette auf den KI-Boom betrachten, bleiben zwei Risiken zentral: Die spekulative Bonitätsnote begrenzt den finanziellen Spielraum bei einem Rückschlag der OpenAI-Bewertung und steigende Fremdkapitalkosten könnten künftige Finanzierungsrunden verteuern. Der Analystenkonsens bei "TipRanks" bewertet die Aktie mit Strong Buy bei vier Kaufempfehlungen und einer Haltenempfehlung. Das mittlere Kursziel liegt bei 7.800 japanischen Yen, die Spanne reicht von 5.500 bis 9.700 Yen.

Da die japanischen Börsen zum Wochenstart aufgrund eines Feiertags geschlossen bleiben, kann die SoftBank-Aktie aktuell noch nicht auf die neue Anleihe reagieren. Zuletzt schloss das Papier am Freitag bei 6.315,00 JPY um 1,09 Prozent höher.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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