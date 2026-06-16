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Milliarden-Deal

Arcosa-Aktie stärker: CRH kündigt milliardenschwere Übernahme an

22.06.26 16:13 Uhr
NYSE-Titel Arcosa-Aktie schießt hoch: CRH startet Milliarden-Übernahme | finanzen.net

Aus Übernahmegesprächen wird ein konkreter Deal: CRH will Arcosa übernehmen, es wäre die bislang größte Akquisition des Baustoffkonzerns.

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• CRH will Arcosa für 8,5 Milliarden US-Dollar übernehmen
• Arcosa wird als führender US-Anbieter von Zuschlagstoffen und Produkten für kritische Infrastruktur beschrieben
• Transaktion wurde in einer offiziellen Mitteilung von CRH angekündigt

CRH hat die Übernahme des US-Infrastruktur- und Baustoffunternehmens Arcosa offiziell bekannt gegeben. Wie aus der Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, soll Arcosa vollständig in einem Bar-Deal übernommen werden.

Nach Angaben von CRH liegt der Angebotspreis bei 150 US-Dollar je Aktie. Daraus ergibt sich ein Unternehmenswert von rund 8,5 Milliarden US-Dollar. Laut CRH markiert die Transaktion einen weiteren Ausbau des nordamerikanischen Kerngeschäfts.

Strategische Verstärkung

Nach Angaben des Unternehmens erweitert der Deal insbesondere das Zuschlagstoffgeschäft und stärkt gleichzeitig die Position in Infrastrukturmärkten mit strukturellem Wachstum. Wie CRH ausführt, verfügt Arcosa über ein breit aufgestelltes Netzwerk von Steinbrüchen, Asphaltanlagen und Terminals. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich technischer Infrastruktur aktiv, insbesondere im Energieübertragungsmarkt. CRH sieht darin eine hohe strategische Ergänzung zu den bestehenden Aktivitäten in den USA.

Kaufpreis mit Aufschlag

Laut offizieller Mitteilung zahlt CRH 150 US-Dollar je Arcosa-Aktie in bar. Das Unternehmen verweist darauf, dass dies einem Aufschlag von 25 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 60 Handelstage entspricht. Damit liegt das Angebot deutlich über dem Niveau, auf dem Arcosa vor Bekanntwerden der Gespräche gehandelt wurde.

Abschluss unter Vorbehalt

Die Übernahme ist noch nicht vollzogen. Laut CRH steht der Abschluss unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Arcosa-Aktionäre sowie der regulatorischen Genehmigungen. Der Vollzug wird nach Angaben des Unternehmens im ersten Quartal 2027 erwartet. Bis dahin bleibt der Deal formal offen, auch wenn beide Seiten bereits eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet haben.

So reagieren die Aktien von CRH und Arcosa

Die an der NYSE gelistete Arcosa-Aktie steigt zeitweise um 7,35 Prozent auf 145,82 US-Dollar. Die in New York gelisteten CRH-Titel verlieren 1,06 Prozent auf 110,07 US-Dollar.

Einordnung für Anleger

Mit der Arcosa-Übernahme baut CRH seine Präsenz im US-Infrastrukturmarkt deutlich aus und verstärkt gezielt das margenstarke Zuschlagstoffgeschäft. Für Anleger ist vor allem relevant, dass CRH den strategischen Fokus klar auf langfristige Infrastrukturtrends wie Energieübertragung und Versorgungssicherheit legt.

Kurzfristig richtet sich der Blick nun auf den Genehmigungsprozess und die Frage, ob der Zeitplan bis Anfang 2027 eingehalten werden kann. Für Arcosa-Aktionäre ist das Angebot von 150 US-Dollar je Aktie die zentrale Referenzgröße. CRH-Investoren wiederum werden beobachten, wie sich die Integration und die erwartete Ergebniswirkung entwickeln.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: totojang1977 / Shutterstock, Pressmaster / Shutterstock.com

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