Der Verkaufserlös habe sich auf 1 Milliarde US-Dollar belaufen, berichtet The Times of London. AstraZeneca habe einen Anteil von 7,7 Prozent an dem Wettbewerber gehalten. Zunächst war keine Stellungnahme des Pharmakonzerns zu dem Bericht zu erhalten.Für die Aktie von AstraZeneca geht es am Montag im Londoner Handel zeitweise um 1,20 Prozent aufwärts auf 70,28 Pfund. Papier von Moderna verbuchen im vorbörslichen US-Handel daneben zeitweise ein Plus von 2,45 Prozent auf 158,60 US-Dollar.

LONDON (Dow Jones)

