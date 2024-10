Milliarden-Deal

Die Aktionäre des Kunststoffkonzerns Covestro haben zur Annahme der Übernahmeofferte des Ölkonzerns Adnoc bis Ende November Zeit.

Die Frist beginne an diesem Freitag und laufe bis zum 27. November, teilte der Staatskonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Freitag mit. Das ist der nächste formale Schritt im Übernahmeprozess. Wie bereits bekannt, bieten die Araber 62 Euro je Aktie und bewerten die Anteile des DAX-Konzerns so mit 11,7 Milliarden Euro. Die Mindestannahmeschwelle beträgt 50 Prozent plus eine Aktie.

Wie ebenfalls bereits bekannt, will das Unternehmen aus Abu Dhabi über eine Kapitalerhöhung neue Aktien im Umfang von knapp 1,2 Milliarden Euro von den Leverkusenern kaufen. Zusammen mit den Covestro-Schulden von rund drei Milliarden Euro summiert sich für Adnoc also alles auf rund 16 Milliarden Euro. Das Covestro-Management unterstütze das Angebot.

Der Covestro-Aktienkurs bewegt sich seit Veröffentlichung der offiziellen Offerte Anfang Oktober knapp über 58 Euro.

