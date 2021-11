DuPont-Aktie vorbörslich tiefer: DuPont senkt Gewinnausblick und bestätigt Übernahme von Rogers Corp - Rogers-Aktie vorbörslich mit Kurssprung

Je Rogers -Aktie will der Konzern nach eigenen Angaben vom Dienstag 277 Dollar in bar zahlen. Durch die Übernahme rechnet DuPont mit Kostensynergien von 115 Millionen US-Dollar ab Ende 2023. Zuvor hatte Dow Jones Newswires bereits aus Kreisen über die bevorstehende Akquisition berichtet.

Der Spezialchemiekonzern DuPont, der auf einen Marktwert von rund 37 Milliarden Dollar kommt, besteht aus drei Geschäftsbereichen: Elektronik und Industrie, Mobilität und Materialien sowie Wasser und Schutz. Zu den Produkten gehören Baumaterialien wie Tyvek, Fasern wie Kevlar, das in kugelsicheren Westen verwendet wird, und Materialien für elektronische Displays. Der Bereich Elektronik und Industrie, der mit Rogers zusammengelegt werden soll, machte im vergangenen Quartal etwa ein Drittel des Nettoumsatzes des Unternehmens von 4,1 Milliarden Dollar aus.

Die Rogers-Aktie reagiert im vorbörslichen US-Handel zeitweise mit einem Kurssprung von 29,47 Prozent auf 269,60 US-Dollar, während DuPont-Aktien im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 3,59 Prozent auf 68,67 US-Dollar nachgeben.

DuPont senkt trotz gutem Quartal Umsatz - und Gewinnausblick

Der Chemiekonzern DuPont de Nemours hat zwar im dritten Quartal dank einer stärkeren Nachfrage seiner Abnehmer etwa aus den Sektoren der Automobilindustrie und Elektronik mehr umgesetzt und ist stärker als erwartet in die Gewinnzone zurückgekehrt. Zudem profitierte DuPont von der Übernahme von Laird Performance Materials Anfang Juli. Mit Blick auf das vierte Quartal geht der Konzern davon aus, dass sich der starke Nachfragetrend in fast allen Endmärkten fortsetzen sollte, allerdings werde sich die anhaltende weltweite Knappheit an Halbleiterchips, vor allem in der Automobilindustrie, auf die Auftragslage durchschlagen. Als Folge senkt DuPont seine Umsatz- und Gewinnschätzung für 2021.

Für das Gesamtjahr schätzt DuPont nun einen Nettoumsatz zwischen 16,34 und 16,40 Milliarden Dollar, ein operatives EBITDA zwischen 4,14 und 4,17 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie in der Spanne von 4,18 bis 4,22 Dollar. Vorher hatte die Gesellschaft einen Umsatz von 16,45 bis 16,55 Milliarden Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,24 bis 4,30 Dollar in Aussicht gestellt.

Im dritten Quartal belief sich der Nettoumsatz auf insgesamt 4,3 Milliarden Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ein organisches Wachstum von 16 Prozent, was ein Volumenwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich in jedem der drei Berichtssegmente beinhaltete. Das organische Umsatzwachstum in diesem Quartal umfasste Preiserhöhungen von 6 Prozent, die in erster Linie Maßnahmen zum Ausgleich höherer Rohstoffkosten widerspiegelten.

Das in Delaware ansässige Chemieunternehmen meldete einen Nettogewinn von 391 Millionen Dollar gegenüber einem Nettoverlust von 79 Millionen Dollar vor einem Jahr, während das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mit 1,09 Milliarden Dollar um 20 Prozent höher ausfiel. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,15 Dollar und fiel damit besser aus als die Analysten im Factset-Konsens mit 1,07 Dollar gerechnet hatten.

