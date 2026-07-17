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Milliarden-Deal

Iberdrola-Aktie fällt: Energiekonzern kauft finnischen Netzbetreiber Caruna für 2,1 Mrd Euro

Iberdrola-Aktie fällt: Energiekonzern kauft finnischen Netzbetreiber Caruna für 2,1 Mrd Euro

Iberdrola baut seine Präsenz in Finnland mit einem milliardenschweren Zukauf aus.

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Wie der spanische Energiekonzern Iberdrola mitteilte, übernimmt er eine Mehrheit von 80 Prozent an dem wichtigsten finnischen Stromnetzbetreiber Caruna für 2,01 Milliarden Euro.

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Die Caruna Group gehört derzeit einer niederländischen Gesellschaft, die von dem Ontario Teachers' Pension Plan und dem Finanzinvestor KKR kontrolliert wird.

Der Abschluss des Deals ist nach Genehmigung durch die Kartellbehörden für Ende des Jahres oder Anfang 2027 geplant. Die Hälfte des Kaufpreises wird bei Abschluss gezahlt, der Rest innerhalb von 30 Monaten danach.

Die Iberdrola-Aktie notiert im Handel in Madrid zeitweise 1,5 Prozent tiefer bei 21,00 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images, AIF

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DatumRatingAnalyst
21.07.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Iberdrola SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research