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Milliarden-Deal

Novartis-Aktie in Grün: Pharmakonzern sichert sich Krebsmedikament für bis zu 3 Milliarden US-Dollar

20.03.26 09:26 Uhr
Novartis-Aktie stärker: Milliarden-Deal für neuen Brustkrebs-Wirkstoff | finanzen.net

Novartis stärkt sein Onkologie-Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
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Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat er mit Synnovation Therapeutics die Übernahme eines experimentellen Brustkrebs-Medikaments für bis zu 3 Milliarden US-Dollar vereinbart.

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Novartis zahlt im Voraus 2 Milliarden Dollar. Bis zu 1 Milliarde Dollar werden fällig, wenn bestimmte Ziele erreicht wurden. Der Konzern übernimmt die Synnovation-Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics, in der der Brustkrebs-Medikamentenkandidat SNV4818 und ein Portfolio ähnlicher Produkte angesiedelt sind, die auf eine in Krebszellen vorkommende Mutation abzielen.

Das orale Medikament SNV4818 werde derzeit in einer Studie im frühen und mittleren Stadium für Brustkrebs und andere fortgeschrittene solide Tumoren untersucht.

Im Freitagshandel an der SIX legt die Novartis-Aktie zeitweise 0,55 Prozent auf 117,52 CHF.

DJG/DJN/mgo/sha

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20.02.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
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06.02.2026Novartis NeutralUBS AG
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04.02.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2025Novartis UnderweightBarclays Capital
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

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